https://ukraina.ru/20251023/bez-bolshoy-eskalatsii-ssha-pridtsya-pereotsenit-svoyu-vazhnost-dlya-rossii-1070543980.html

Без большой эскалации: США придётся переоценить свою важность для России

Без большой эскалации: США придётся переоценить свою важность для России - 23.10.2025 Украина.ру

Без большой эскалации: США придётся переоценить свою важность для России

Трамп снова качнул лодку внешней политики: анонсировал новые санкции в отношении России и стран, покупающих ее энергоресурсы, а также отодвинул встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Если раньше американские политики изобрели "челночную дипломатию", то Трамп изобрел дипломатические качели.

2025-10-23T12:32

2025-10-23T12:32

2025-10-23T12:32

эксклюзив

россия

сша

вашингтон

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

роснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070544715_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4b8902de742e6b438622c3366eea2d37.jpg

Однако мир уже стало укачивать от резких поворотов и смен направления. Что значит очередная перемена в настроениях США – анализировали эксперты в своих соцсетях.Американист Алексей НаумовТактика Трампа — давить, не переходя красные линии. Разговор Лаврова и Рубио, видимо, действительно не прошёл гладко, и Россия не согласилась на заморозку линии фронта. Потому нас, видимо, ждут не самые болезненные санкции и не самые болезненные военные меры: США не передают "Томагавки", но снимают лимиты на удары вглубь России и вводят новые ограничения.Вопрос — как отреагируют в Москве. Мой прогноз: реакция будет сдержанной. Россия понимает, что меры США могли бы быть ещё жёстче, и переговорное окно никто не закрывает. Полагаю, давление будет расти, пока линия фронта не придёт в приемлемое для России состояние. Тогда можно будет и замораживать.Санкционный накат на Россию интересно совпадает с мощным обострением американо-китайских отношений: США уже размышляют запретить в Китай поставку товаров, созданных с помощью американских программ. Впрочем, как мы знаем по ситуации с Трампом, постоянным у него не бывает практически ничего.Политолог Вадим ТрухачёвТрамп ввёл полумеры против России. Санкции против дочек "Роснефти" и "Лукойла" синхронизированы с Европой. В то же время дальнобойные ракеты он передать Украине отказался. Встречу с Путиным в Венгрии он отложил, но не отменил. Опять полумера. Ради поддержки Орбана на выборах он до Будапешта всё же доедет.Американист Малек ДудаковНынешняя санкционная драма Белого дома напоминает недавние события со вторичными пошлинами. На фоне давления со стороны Конгресса, желающего увидеть тарифы в 500% в отношении покупателей российской нефти, Трамп ввёл пошлины в 25% против Индии. Но без особого эффекта.Теперь Конгресс пытался объявить эмбарго против российской нефти. Трамп же ввёл санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Эффект от них проявится на европейском рынке, который лишится ещё одного источника энергоносителей. К тому же сейчас утверждается и 19-й пакет санкций, в рамках которого попытаются отказаться от закупок СПГ из России. Правда, не ранее 2027 года.На остальных рынках эффект окажется смазанным. Индия вновь наладит поставки нефти в обход американских санкций — а частные компании могут и вовсе отказаться их соблюдать. Тем более переговорный трек с Нью-Дели у команды Трампа вновь зашёл в тупик. Особых подвижек нет.Ещё сложнее дела обстоят в отношениях с Китаем. Впереди у Трампа намечается азиатское турне, в рамках которого он будет всячески упрашивать китайскую сторону о проведении двустороннего саммита. Причём очевидно, что Пекин нынче не готов идти на уступки. И речь идёт не только о российской нефти, но и, например, о редкоземельных металлах или американской сое.При этом очередной провал санкционной повестки в дальнейшем может использоваться реалистами в Вашингтоне как доказательство того, что вводить новые рестрикции — дело гиблое. Особенно в свете того, что сама экономика США зависима от поставок критически важного сырья из России. В любом случае за нынешними санкционными метаниями Вашингтона будут очень внимательно следить в Азии, где всё больше стран начинают демонстративно игнорировать давление США.Американист Дмитрий НовиковАмериканские зигзаги легко объясняются двумя обстоятельствами. Во-первых, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что контакты с США ценны для России сами по себе. То есть отменить встречу, ограничить доступ к телу американского начальника — это серьёзный если не удар, то сигнал. В Москве должны крепко задуматься над своим поведением.В то, что эти контакты носят для российского руководства исключительно функциональный характер, там по-прежнему не верят. Придётся признать свою неважность.Во-вторых, в Вашингтоне исходят из того, что спешить всё равно в общем-то некуда и можно поманеврировать. Цель манёвров, очевидно, в том, чтобы сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс.Телефонный звонок на уровне глав внешнеполитических ведомств и переданная в Вашингтон нота, видимо, американское руководство не удовлетворили. Решили дать "твёрдый и чёткий" сигнал, но без большой эскалации.На фоне санкций из Вашингтона идут спешные сообщения, что ракеты передавать они не собираются, то есть красные линии по-прежнему сохраняются. Характерны и заявления Трампа, что встреча возможна "потом".Проблема в том, что давление, даже ограниченное — всё равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает. "Разрядка" не завершается по причине того, что пока так и не началась. Пока. Обе стороны продолжат манёвры.Читайте также: Британское давление, угрозы Трампа, страхи Зеленского: состоится ли встреча в Будапеште

россия

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, россия, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, роснефть