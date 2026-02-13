https://ukraina.ru/20260213/vs-pervichnoe--vtorichno-peregovory-i-vybory-v-ssha-1075592195.html

"Всё первичное – вторично": переговоры и выборы в США

"Всё первичное – вторично": переговоры и выборы в США - 13.02.2026 Украина.ру

"Всё первичное – вторично": переговоры и выборы в США

Саймон Шустер в издании The Atlantic предположил, что "в ближайшие недели, когда предвыборная кампания в США будет занимать всё больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры по Украине стали для него политически проигрышными. Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упёртость одной или обеих конфликтующих сторон"

2026-02-13T16:11

2026-02-13T16:11

2026-02-13T16:11

мнения

сша

украина

иран

дональд трамп

владимир зеленский

сенат

выборы

переговоры

переговоры по украине 2026

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1c/1064409185_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_237cafc6f6f72195b48eba5937301231.jpg

Начнём с момента, который очевиден, прежде всего, самому Саймону Шустеру – ход переговоров по Украине и выборы в США связаны очень слабо. США, не смотря на все имперские амбиции, страна глубоко интровертная, американского избирателя интересует то, что происходит внутри страны, а не вовне. Соответственно и внешнеполитическая риторика играет подчинённую роль – даже когда речь идёт о президентских выборах, а сейчас-то выборы промежуточные (Палата представителей и часть Сената).Исключения, конечно, могут быть. Вот, например, когда Пётр Порошенко* закупил в США локомотивы, это был акт политической коррупции, если так можно сказать – он обеспечил работой избирателей Трампа и Трамп этот жест оценил.Понятно, что в случае урегулирования украинского конфликта такого немедленного эффекта ждать не стоило бы. Да, у Трампа появился бы аргумент, что ему удалось решить вопрос с негативным внутриполитическим наследием предыдущей администрации, но во время самой кампании значение этого тезиса было бы сугубо вспомогательным – решили эту проблем, решим и другие, которые лежат гораздо ближе к интересам конкретных избирателей. И то сказать – по украинскому конфликту Трампу уже есть о чём отчитаться – непосредственная помощь киевскому режиму прекращена, теперь Америка на войне зарабатывает. Для избирателей это аргумент.Вне зависимости от всего этого выборы для Трампа очень важны и он, скорее всего, умерит свою внешнеполитическую активность. Но, опять же – как умерит? У нас создалось впечатление, что планирование удара по Ирану подчинено в том числе и внутриполитическим соображениям. Такого же рода шаги могут быть и в отношении украинского трэка.Может ли Трамп выйти из переговорного процесса по Украине, как прогнозирует Шустер? Конечно может – он человек импульсивный. Но… если Трамп громко хлопнет дверью, мы должны тут же проверить – действительно ли он вышел. Потому что его реальный выход из переговорного процесса маловероятен.Переговоры по Украине – не просто прихоть человека, которому хочется получить Нобелевскую премию мира (судя по Венесуэле и Ирану – не так уж она ему и нужна). Это часть долговременной стратегии создания инструментов глобального доминирования США в новом, многополярном мире.Если США остаются в качестве гаранта мирных соглашений по Украине они приобретают институциональную возможность влияния на политику Украины, Европейского Союза и России. Как минимум потому, что именно США будут определять, что является нарушением условий соглашений, а что нет. А если Трампу удастся протащить нормы о создании СЭЗ в Донбассе и совместной эксплуатации ЗАЭС, то у него появятся и экономические рычаги влияния на позиции сторон (хотя за последние годы мы убедились, что при "демократии" экономика с такой же лёгкостью приносится в жертву политике, как и при "тоталитаризме").Так что Трамп может несколько отвлечься от переговорного процесса и даже сделать вид, что из него выходит, но сделает это так, чтобы у него при первой же возможности был надежный шанс немедленно в него вернуться.Если нечто в таком духе будет сделано, на позиции сторон это влияния не окажет: Россия и Украина синхронно обвинят друг друга в том, что оппонент обидел уважаемого посредника, а европейцы по-прежнему будут изображать персонажей "Ревизора".По поводу обиженного посредника может только повторить, что он сам себя обидел – желание Трампа непременно сохранить в качестве стороны переговоров недоговороспособного Зеленского является главным фактором, тормозящим переговоры. Хотя Трампа понять можно – другие потенциальные претенденты на лидерские позиции на Украине отличаются от Зеленского только тем, что не воображают себя императорами галактики… И то не факт – обследования у психиатра они не проходили.* Является членом сообщества, включённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.О ходе переговоров можно прочитать в статье Павла Волкова "Будет ли мир летом, или промежуточные итоги переговоров в Абу-Даби"

https://ukraina.ru/20260116/amerikanskaya-paradigma-v-ssha-nachalas-izbiratelnaya-kampaniya-kotoraya-mozhet-povliyat-na-zelenskogo-1074352215.html

https://ukraina.ru/20260213/fedor-lukyanov-trampu-ne-vazhno-gde-proydet-granitsa-po-ukraine-emu-lish-nuzhen-tleyuschiy-konflikt-1075582473.html

сша

украина

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, сша, украина, иран, дональд трамп, владимир зеленский, сенат, выборы, переговоры, переговоры по украине 2026, дипломатия