Уважение завоёвывается в бою – китайский доброволец об СВО - 22.10.2025
Уважение завоёвывается в бою – китайский доброволец об СВО
Уважение завоёвывается в бою – китайский доброволец об СВО
Мы договорились с ним встретиться у входа в одну из станций метро. Он, это молодой китайский парень, приехавший в Москву после ранения и более двух лет контрактной службы в зоне СВО.
2025-10-22T05:36
2025-10-22T05:36
Скажу честно, я не ожидал встретить в центре города молодого китайца в форме одного из добровольческих отрядов Донбасса и походным рюкзаком за спиной. Я сразу было подумал, что это и есть мой визави. Рядом с парнем в форме стоял другой, в гражданской, еще совсем летней одежде. "Это мой земляк. Он продлил контракт и сегодня едет обратно. Я его провожу и пойдем ко мне.", - крепко пожав мне руку, улыбаясь, не представившись, сказал мой новый знакомый. Крепкое рукопожатие мозолистой руки человека, который за свои двадцать с небольшим лет вряд ли когда-то сидел в офисе. Его шершавая ладонь говорила о том, что парню не чужд тяжелый физический труд.С ним меня познакомил один из моих знакомых, и мы, связавшись по телефону, договорились о встрече.Проводив земляка, мы решили идти к парню на квартиру, чтобы продолжить разговор. "Мой земляк служит в артиллерии. Уже на третий контракт пошёл".- А ты? — спросил я.- Я штурмовик.Парень охотно пошёл на контакт и согласился поговорить о том, почему он здесь и почему решил воевать на нашей стороне.- Ты давно здесь?- С августа 2023 года. Приехал и сразу же подписал контракт.- Ты знал, куда едешь?- Конечно! Всё было обговорено ещё до того, как мы приехали. Вышли из аэропорта, взяли такси и приехали по указанному адресу. Я ещё в 22-м хотел приехать, но не смог, тогда не получилось.Мы сидим на кухне в одной из съёмных московских квартир и разговариваем. Кроме него в квартире живут несколько китайских студентов, кто-то постоянно заходит на кухню заварить "доширак", кто-то в зале на диване режется в танчики: провалы и удачи в компьютерной игре сопровождаются громкими возгласами. У каждого своя жизнь. Кто-то приехал в Москву отдышаться после ранения и подготовиться к подписанию очередного контракта, кто-то просто проспал и не пошёл на уроки…- А почему ты приехал, каковы причины? — я пытаюсь понять причины, по которым этот молодой, крепкий, с открытым лицом парень пошёл на такой большой риск и отправился на фронт воевать за чужую страну. Он, несомненно, поняв, к чему я клоню, начал по-китайски, издалека: "Причин много. Мы же как братья, Китай и Россия. Необходимо устранить угрозу расширения НАТО на восток. Да и недавно, вы, наверное, слышали, у нас наверху довольно прямо сказали, что мы не можем допустить поражения России. Ситуация такая, что наша страна – заложник положения, не может оказать прямой поддержки...- То есть ты намеренно приехал на нашу сторону, чтобы поддержать нас.- Да, именно так.- Много таких, как ты?- Много.- И ты уже больше двух лет на фронте…- Да, первый контракт закончился, я подписал второй, продолжил работу… Первый контракт был на один год. Второй контракт закончился в сентябре. Хотя контракт подписывается на год, но из-за логистики, фактически на службе находишься немного дольше.- Расскажи мне, никак не могу понять, — такие как ты в основном приезжают без базовых знаний языка. Ты знал хотя бы немного русский язык?- Нет.- А как же тогда общаться в своём отряде, тем более в бою?- Когда я приехал, был КМБ три месяца, сейчас, наверное, покороче. Во время подготовки учат и основам языка. Поэтому я пришёл уже понимания основные слова и выражения, которые могут пригодиться в бою.- В твоём взводе много иностранцев?- Есть непальцы, есть кубинцы… Были и погибшие. Это тоже правда. Я был в разных местах. Был в Херсоне, в Донецке и Луганске. В Крыму проходил подготовку.- Расскажи, пожалуйста, о своих отношениях с русскими сослуживцами.- А чего рассказывать, у нас цель-то одна. Вместе воюем.- Я вот что имею в виду: несколько месяцев назад я видел некоторые видео в Тик-Токе, явно состряпанные интернетными "заукраинцами", переодевшимися в нашу форму, ты же знаешь, у вас там можно легко купить форму российской армии. Так вот, один такой "заукраинец" снял несколько видео, рассказывал об "ужасах в армии" и как, дескать, его обижали русские сослуживцы. Это правда, возможно подобное отношение?- Не знаю. Я не встречал. Главное – нужно показать на что ты способен, проявить силу и сноровку. После приезда в часть, никто к тебе не будет относиться неуважительно поначалу, мы все люди и понимаем, как нужно относиться друг к другу. А уважение завоёвывается в бою. Презрение – тоже результат боя. Показал себя в бою как надо, вряд ли кто будет тебя не уважать.Я смотрю на своего собеседника, он мне чем-то напоминает молодого Джеки Чана. Не зря, видимо, ему и позывной "Чан" дали: этого коренастого и подвижного, уверенного в движениях улыбчивого добрячка и правда невозможно не уважать, тем более обижать.- Что до дезертирства, а такое тоже бывает, то это другое. Бегут не от обид, а от себя: попал под обстрел, понял, что, возможно, смерть тут найдёт, вот и побежал. А потом для оправдания истории разные смешные придумывает…- И много тех, кто убегают?- Есть такие. Скрывать нечего.На кухню зашёл мой знакомый, который меня с "Чаном" и познакомил. Принёс бутылку немировской настойки, жареную курицу и несколько помидоров. Разломав курицу, помыв и разрезав помидоры, он было попытался разлить водку по трём бумажным стаканам, но "Чан" наотрез отказался, — не пью.- Настоящий наёмник, — начал шутить мой знакомый, но "Чан" сразу же прервал его, объясняя свою позицию.- Я не наёмник, я контрактник. Я подписал контракт не ради денег, хотя и деньги здесь играют свою роль. С уверенностью скажу, что все мои земляки, кто здесь , приехали не за деньгами. Мы любим свою страну. Мы знаем, что нужно помочь России. А деньги солдату всегда платили. Солдату тоже нужно есть и одеваться. Строить дом… Наших на фронте много, есть молодые, есть и кому за сорок. Холостяки, женатые. Всякие есть. Кто-то повторные контракты подписывает, кто-то отслужит один и возвращается домой. Все не только из-за денег здесь.- А дома приходится скрывать, где был? Может ли быть наказание за участие в военном конфликте?- Нет, не думаю. Я знаю тех, кто вернулся. Всё у них нормально. Есть и такие, кто побыв дома, вернулись сюда…И как бы уходя от темы "Чан", обращаясь к нашему знакомому, сказал: "Посыпьте помидоры солью, русские всегда так делают, когда выпивают. Говорят, так мягче водка идёт… — и как бы оправдываясь, смущённо добавил. – я не знаю, просто у нас в части мне так говорили..."- Ты привык к русской еде? – спрашиваю я. Я знаю, что китайцы хотя и не привередливы к еде, но всегда предпочитают есть своё, и, мягко говоря, с недоверием или даже некоторым пессимизмом, относятся к еде других народов, в том числе и к нашей русской кухне.- Привык! Ай, что об этом говорить, воевать приехал, тут не до копания в еде. Наелся, живой из боя вышел и уже хорошо.- Страшно воевать?- Бояться смысла нет. Лучше, конечно, не бояться, тогда меньше бесполезной и вредной паники.- Зимой не холодно?- Нет, в Донбассе зимы потеплее будут, чем у нас, я же практически из пустыни Гоби, северянин...- А ты видел иностранных наёмников с той стороны?- Видел убитых американцев, колумбийцев, поляков. Живимы только украинцев."Чан" открывает свой мобильник и показывает нам видео с пленным украинцем, которого ему удалось обезоружить и заставить сдаться. С экрана мобильника на нас смотрит человек явно неславянской наружности, вряд ли украинец. Об этом говорю своим собеседникам. "Возможно… — подумав, отвечает "Чан", — нам сказал, что украинец. Но, возможно, и наёмник. Украинцев убивать на месте нельзя, а наёмников можно…"- А что за эти два года тебе запомнилось больше всего?- Как на мину наступил. Всё произошло так быстро, что я ничего и не успел подумать. Раз — и всё!.. Так быстро я никогда не жил. Сначала был жив-здоров, и вдруг… кровь по ноге…Боль уже потом пришла. Мины — это самое противное на фронте. От дронов можно спрятаться. А от мин нет. Они постоянно усовершенствуются. Они всюду и очень опасны. Я иногда читаю, что пишут в интернете, говорят, мол, обе стороны в итоге перешли на окопную тактику, да? Так вот, если мы собираемся рвануть вперёд штурмом, то здесь есть зона — где-то на двадцать километров — это зона беспилотников. Это фактически "абсолютная зона" для дронов, то есть там может прилететь в любой момент, как только ты заходишь в эту зону. Нужен какой-то новый тип оружия — допустим, чтобы заходить в деревню или там какой посёлок, чтобы более безопасно было. А пока везде одинаково. Вооружение современное и у них, и у нас…Он так и сказал, "у нас"…- Ты совсем ещё молодой. Наверное, и не женат ещё? Родители знают, что ты здесь?- Знают, — улыбается "Чан". – я им сказал, когда уже здесь был. Они беспокоятся, конечно, ждут, чтобы лишь здоровым вернулся.- А какие у тебя планы на будущее?- Поживем – увидим… Я же новый контракт хочу подписать. Пока что это мои планы. Не думаю, что война скоро закончится. Запад не хочет конца этой войны, хотя они постоянно и говорят об этом, а сами под шумок оружие подвозят. Гадить они будут до тех пор, пока им не сделают больно. Но когда им решат сделать больно – это уже не нам, простым солдатам решать. А вообще, я бы хотел в ВДВ служить, только вот пока не знаю, получится ли… Знал бы язык хорошо, попробовал бы в академию имени Фрунзе поступить…По дороге домой мне вспомнилась слова из песни Егора Летова:Через горы, по травам и пескамМимо тихих степных маньчжурских сёлК водам синей речки АмнокканЮный доброволец шёлК нам он шёл, тот китаец молодойШёл наш брат, чтоб в сражении нам помочьЧтоб помочь нам справится с бедойГнать американцев прочь…Хорошо, что в ситуациях, когда правительства дружественных нам государств не могут в открытую встать на нашу сторону, есть такие, как "Чан". Иногда народная дипломатия куда более продуктивна, чем любые официальные заявления. Хорошо и то, что "Чан" может спокойно вернуться домой, но если решит остаться с нами, то мы лишь будем рады. Такие парни как "Чан", и после победы нам будут нужны. Они заслуживают остаться вместе с нами.
Уважение завоёвывается в бою – китайский доброволец об СВО

© Фото : предоставлено автором
Азат Рахманов
Мы договорились с ним встретиться у входа в одну из станций метро. Он, это молодой китайский парень, приехавший в Москву после ранения и более двух лет контрактной службы в зоне СВО.
Скажу честно, я не ожидал встретить в центре города молодого китайца в форме одного из добровольческих отрядов Донбасса и походным рюкзаком за спиной. Я сразу было подумал, что это и есть мой визави. Рядом с парнем в форме стоял другой, в гражданской, еще совсем летней одежде. "Это мой земляк. Он продлил контракт и сегодня едет обратно. Я его провожу и пойдем ко мне.", - крепко пожав мне руку, улыбаясь, не представившись, сказал мой новый знакомый. Крепкое рукопожатие мозолистой руки человека, который за свои двадцать с небольшим лет вряд ли когда-то сидел в офисе. Его шершавая ладонь говорила о том, что парню не чужд тяжелый физический труд.
С ним меня познакомил один из моих знакомых, и мы, связавшись по телефону, договорились о встрече.
Проводив земляка, мы решили идти к парню на квартиру, чтобы продолжить разговор. "Мой земляк служит в артиллерии. Уже на третий контракт пошёл".
- А ты? — спросил я.
- Я штурмовик.
Парень охотно пошёл на контакт и согласился поговорить о том, почему он здесь и почему решил воевать на нашей стороне.
- Ты давно здесь?
- С августа 2023 года. Приехал и сразу же подписал контракт.
- Ты знал, куда едешь?
- Конечно! Всё было обговорено ещё до того, как мы приехали. Вышли из аэропорта, взяли такси и приехали по указанному адресу. Я ещё в 22-м хотел приехать, но не смог, тогда не получилось.
Мы сидим на кухне в одной из съёмных московских квартир и разговариваем. Кроме него в квартире живут несколько китайских студентов, кто-то постоянно заходит на кухню заварить "доширак", кто-то в зале на диване режется в танчики: провалы и удачи в компьютерной игре сопровождаются громкими возгласами. У каждого своя жизнь. Кто-то приехал в Москву отдышаться после ранения и подготовиться к подписанию очередного контракта, кто-то просто проспал и не пошёл на уроки…
- А почему ты приехал, каковы причины? — я пытаюсь понять причины, по которым этот молодой, крепкий, с открытым лицом парень пошёл на такой большой риск и отправился на фронт воевать за чужую страну. Он, несомненно, поняв, к чему я клоню, начал по-китайски, издалека: "Причин много. Мы же как братья, Китай и Россия. Необходимо устранить угрозу расширения НАТО на восток. Да и недавно, вы, наверное, слышали, у нас наверху довольно прямо сказали, что мы не можем допустить поражения России. Ситуация такая, что наша страна – заложник положения, не может оказать прямой поддержки...
- То есть ты намеренно приехал на нашу сторону, чтобы поддержать нас.
- Да, именно так.
- Много таких, как ты?
- Много.
- И ты уже больше двух лет на фронте…
- Да, первый контракт закончился, я подписал второй, продолжил работу… Первый контракт был на один год. Второй контракт закончился в сентябре. Хотя контракт подписывается на год, но из-за логистики, фактически на службе находишься немного дольше.
- Расскажи мне, никак не могу понять, — такие как ты в основном приезжают без базовых знаний языка. Ты знал хотя бы немного русский язык?
- Нет.
- А как же тогда общаться в своём отряде, тем более в бою?
- Когда я приехал, был КМБ три месяца, сейчас, наверное, покороче. Во время подготовки учат и основам языка. Поэтому я пришёл уже понимания основные слова и выражения, которые могут пригодиться в бою.
- В твоём взводе много иностранцев?
- Есть непальцы, есть кубинцы… Были и погибшие. Это тоже правда. Я был в разных местах. Был в Херсоне, в Донецке и Луганске. В Крыму проходил подготовку.
- Расскажи, пожалуйста, о своих отношениях с русскими сослуживцами.
- А чего рассказывать, у нас цель-то одна. Вместе воюем.
- Я вот что имею в виду: несколько месяцев назад я видел некоторые видео в Тик-Токе, явно состряпанные интернетными "заукраинцами", переодевшимися в нашу форму, ты же знаешь, у вас там можно легко купить форму российской армии. Так вот, один такой "заукраинец" снял несколько видео, рассказывал об "ужасах в армии" и как, дескать, его обижали русские сослуживцы. Это правда, возможно подобное отношение?
- Не знаю. Я не встречал. Главное – нужно показать на что ты способен, проявить силу и сноровку. После приезда в часть, никто к тебе не будет относиться неуважительно поначалу, мы все люди и понимаем, как нужно относиться друг к другу. А уважение завоёвывается в бою. Презрение – тоже результат боя. Показал себя в бою как надо, вряд ли кто будет тебя не уважать.
Я смотрю на своего собеседника, он мне чем-то напоминает молодого Джеки Чана. Не зря, видимо, ему и позывной "Чан" дали: этого коренастого и подвижного, уверенного в движениях улыбчивого добрячка и правда невозможно не уважать, тем более обижать.
- Что до дезертирства, а такое тоже бывает, то это другое. Бегут не от обид, а от себя: попал под обстрел, понял, что, возможно, смерть тут найдёт, вот и побежал. А потом для оправдания истории разные смешные придумывает…
- И много тех, кто убегают?
- Есть такие. Скрывать нечего.
На кухню зашёл мой знакомый, который меня с "Чаном" и познакомил. Принёс бутылку немировской настойки, жареную курицу и несколько помидоров. Разломав курицу, помыв и разрезав помидоры, он было попытался разлить водку по трём бумажным стаканам, но "Чан" наотрез отказался, — не пью.
- Настоящий наёмник, — начал шутить мой знакомый, но "Чан" сразу же прервал его, объясняя свою позицию.
- Я не наёмник, я контрактник. Я подписал контракт не ради денег, хотя и деньги здесь играют свою роль. С уверенностью скажу, что все мои земляки, кто здесь , приехали не за деньгами. Мы любим свою страну. Мы знаем, что нужно помочь России. А деньги солдату всегда платили. Солдату тоже нужно есть и одеваться. Строить дом… Наших на фронте много, есть молодые, есть и кому за сорок. Холостяки, женатые. Всякие есть. Кто-то повторные контракты подписывает, кто-то отслужит один и возвращается домой. Все не только из-за денег здесь.
- А дома приходится скрывать, где был? Может ли быть наказание за участие в военном конфликте?
- Нет, не думаю. Я знаю тех, кто вернулся. Всё у них нормально. Есть и такие, кто побыв дома, вернулись сюда…
И как бы уходя от темы "Чан", обращаясь к нашему знакомому, сказал: "Посыпьте помидоры солью, русские всегда так делают, когда выпивают. Говорят, так мягче водка идёт… — и как бы оправдываясь, смущённо добавил. – я не знаю, просто у нас в части мне так говорили..."
- Ты привык к русской еде? – спрашиваю я. Я знаю, что китайцы хотя и не привередливы к еде, но всегда предпочитают есть своё, и, мягко говоря, с недоверием или даже некоторым пессимизмом, относятся к еде других народов, в том числе и к нашей русской кухне.
- Привык! Ай, что об этом говорить, воевать приехал, тут не до копания в еде. Наелся, живой из боя вышел и уже хорошо.
- Страшно воевать?
- Бояться смысла нет. Лучше, конечно, не бояться, тогда меньше бесполезной и вредной паники.
- Зимой не холодно?
- Нет, в Донбассе зимы потеплее будут, чем у нас, я же практически из пустыни Гоби, северянин...
- А ты видел иностранных наёмников с той стороны?
- Видел убитых американцев, колумбийцев, поляков. Живимы только украинцев.
"Чан" открывает свой мобильник и показывает нам видео с пленным украинцем, которого ему удалось обезоружить и заставить сдаться. С экрана мобильника на нас смотрит человек явно неславянской наружности, вряд ли украинец. Об этом говорю своим собеседникам. "Возможно… — подумав, отвечает "Чан", — нам сказал, что украинец. Но, возможно, и наёмник. Украинцев убивать на месте нельзя, а наёмников можно…"
- А что за эти два года тебе запомнилось больше всего?
- Как на мину наступил. Всё произошло так быстро, что я ничего и не успел подумать. Раз — и всё!.. Так быстро я никогда не жил. Сначала был жив-здоров, и вдруг… кровь по ноге…Боль уже потом пришла. Мины — это самое противное на фронте. От дронов можно спрятаться. А от мин нет. Они постоянно усовершенствуются. Они всюду и очень опасны. Я иногда читаю, что пишут в интернете, говорят, мол, обе стороны в итоге перешли на окопную тактику, да? Так вот, если мы собираемся рвануть вперёд штурмом, то здесь есть зона — где-то на двадцать километров — это зона беспилотников. Это фактически "абсолютная зона" для дронов, то есть там может прилететь в любой момент, как только ты заходишь в эту зону. Нужен какой-то новый тип оружия — допустим, чтобы заходить в деревню или там какой посёлок, чтобы более безопасно было. А пока везде одинаково. Вооружение современное и у них, и у нас…
Он так и сказал, "у нас"…
- Ты совсем ещё молодой. Наверное, и не женат ещё? Родители знают, что ты здесь?
- Знают, — улыбается "Чан". – я им сказал, когда уже здесь был. Они беспокоятся, конечно, ждут, чтобы лишь здоровым вернулся.
- А какие у тебя планы на будущее?
- Поживем – увидим… Я же новый контракт хочу подписать. Пока что это мои планы. Не думаю, что война скоро закончится. Запад не хочет конца этой войны, хотя они постоянно и говорят об этом, а сами под шумок оружие подвозят. Гадить они будут до тех пор, пока им не сделают больно. Но когда им решат сделать больно – это уже не нам, простым солдатам решать. А вообще, я бы хотел в ВДВ служить, только вот пока не знаю, получится ли… Знал бы язык хорошо, попробовал бы в академию имени Фрунзе поступить…
По дороге домой мне вспомнилась слова из песни Егора Летова:
Через горы, по травам и пескам
Мимо тихих степных маньчжурских сёл
К водам синей речки Амноккан
Юный доброволец шёл
К нам он шёл, тот китаец молодой
Шёл наш брат, чтоб в сражении нам помочь
Чтоб помочь нам справится с бедой
Гнать американцев прочь…
Хорошо, что в ситуациях, когда правительства дружественных нам государств не могут в открытую встать на нашу сторону, есть такие, как "Чан". Иногда народная дипломатия куда более продуктивна, чем любые официальные заявления. Хорошо и то, что "Чан" может спокойно вернуться домой, но если решит остаться с нами, то мы лишь будем рады. Такие парни как "Чан", и после победы нам будут нужны. Они заслуживают остаться вместе с нами.
