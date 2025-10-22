"Оказывал помощь": в Амурской области задержан украинский шпион - 22.10.2025 Украина.ру
"Оказывал помощь": в Амурской области задержан украинский шпион
"Оказывал помощь": в Амурской области задержан украинский шпион - 22.10.2025 Украина.ру
"Оказывал помощь": в Амурской области задержан украинский шпион
В Амурской области задержан агент украинской военной разведки, который передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону СВО. Об этом 22 октября сообщает Украина.ру
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Амурской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1977 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания помощи Украине в деятельности, направленной в ущерб безопасности Российской Федерации", - сообщила ФСБ.Задержанный был завербован представителем подконтрольной главному управлению разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) запрещенной на территории России террористической организации. Он перечислял ей денежные средства, "а также передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону проведения специальной военной операции". УФСБ по Амурской области в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам составов нескольких преступлений. Среди них - государственная измена, а также финансирование экстремистской деятельности и участие в деятельности экстремистской организации. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Обвиняемый содержится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на документирование всех эпизодов его преступной деятельности.Ранее в новостях: В Москве задержан россиянин, передавший Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани - ФСБ
"Оказывал помощь": в Амурской области задержан украинский шпион

10:11 22.10.2025 (обновлено: 10:15 22.10.2025)
 
В Амурской области задержан агент украинской военной разведки, который передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону СВО. Об этом 22 октября сообщает Украина.ру
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Амурской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1977 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания помощи Украине в деятельности, направленной в ущерб безопасности Российской Федерации", - сообщила ФСБ.
Задержанный был завербован представителем подконтрольной главному управлению разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) запрещенной на территории России террористической организации. Он перечислял ей денежные средства, "а также передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону проведения специальной военной операции".
УФСБ по Амурской области в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам составов нескольких преступлений. Среди них - государственная измена, а также финансирование экстремистской деятельности и участие в деятельности экстремистской организации. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Обвиняемый содержится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на документирование всех эпизодов его преступной деятельности.
Ранее в новостях: В Москве задержан россиянин, передавший Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани - ФСБ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
