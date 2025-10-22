https://ukraina.ru/20251022/rossiya-povtorila-ssha-predyduschie-usloviya-mira-s-ukrainoy-1070477503.html

Россия повторила США предыдущие условия мира с Украиной

Россия повторила США предыдущие условия мира с Украиной

Россия направила в США дипломатическое послание с подтверждением своих прежних условий заключения мирного соглашения по Украине. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061838558_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_3f69cb4eed9edc9b17cf66465d3f8dd0.jpg

"Россия подтвердила свои предыдущие условия достижения мирного соглашения с Украиной в частном коммюнике, отправленном в США на выходных и известном как "non-paper", сообщили два чиновника США и человек, знакомый с ситуацией", - сказано в публикации. По словам одного из официальных лиц США, в коммюнике вновь подтверждено требование России передать ей весь регион Донбасса. Эта позиция, сказано в публикации, фактически опровергает мнение Дональда Трампа о том, что линия фронта должна оставаться прежней."По словам одного из чиновников, Россия также подтвердила свою прежнюю позицию, согласно которой никакие войска НАТО не будут размещены на Украине в рамках какого-либо мирного соглашения", - сообщило информагентство.Новость об этом документе появилась на фоне того, что предложенный саммит с участием президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште "становится все более сомнительным", отмечено в публикации.Представитель Белого дома во вторник сообщил агентству, что такая встреча "в ближайшем будущем" не планируется. Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.В ответ на просьбу прокомментировать отправленный Россией документ Белый дом указал на заявление Трампа журналистам во вторник днём. Тогда он заявил, что не принял решения по поводу саммита, но не хочет, чтобы встреча была "напрасной", а прекращение огня вдоль нынешних линий фронта всё ещё возможно.До этого, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после чего заявил, что встреча в Будапеште состоится, возможно, в течение ближайших двух недель. На следующий день Трамп принял Зеленского и, как сообщили Reuters и другие СМИ, официальные лица США представили украинскому лидеру предложенный Кремлем план по передаче Донбасса в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей. Зеленский ответил отказом, и Трамп после этого публично заявил, что линии фронта должны быть заморожены, сказано в публикации агентства. Тем временем Орбан заверяет в подготовке саммита лидеров США и России Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Режим тишины", метания Трампа и "мирный" план Европы по СВО. Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

