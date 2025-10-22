https://ukraina.ru/20251022/orban-zaveryaet-v-podgotovke-sammita-liderov-ssha-i-rossii-1070475994.html

Орбан заверяет в подготовке саммита лидеров США и России

Венгрия продолжает подготовку саммита президентов России и США по урегулированию украинской проблемы. Об этом 22 октября заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто находится в Вашингтоне, сообщил в своём аккаунте премьер-министр Венгрии. Он отметил, что официальный Будапешт готовится принять "саммит мира", на котором президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят условия прекращения кровопролития на Украине. "Подготовка к саммиту мира продолжается. Дата пока не определена. Когда придёт время, мы его организуем", - заявил Орбан. Он также пообещал, что 23 октября "на Марше мира мы покажем миру, что Будапешт был выбран не случайно" для проведения мирного саммита. "Это произошло потому, что Венгрия — остров мира, и венгры на стороне мира", - подчеркнул Орбан.Ранее он критиковал руководство Евросоюза, которое негативно высказалось о проведении переговоров президентов России и США в Венгрии. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Режим тишины", метания Трампа и "мирный" план Европы по СВО. Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

