"Режим тишины", метания Трампа и "мирный" план Европы по СВО. Хроника событий на утро 22 октября - 22.10.2025
"Режим тишины", метания Трампа и "мирный" план Европы по СВО. Хроника событий на утро 22 октября
"Режим тишины", метания Трампа и "мирный" план Европы по СВО. Хроника событий на утро 22 октября - 22.10.2025 Украина.ру
"Режим тишины", метания Трампа и "мирный" план Европы по СВО. Хроника событий на утро 22 октября
Постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, пока что склоняет президента США Дональда Трампа к партии миротворцев. План Европы и Украины по завершению конфликта предполагает создание по примеру Газы Совета по вопросам мира. Одновремненно в районе ЗАЭС введен временный "режим тишины", согласованный между Россией и Украиной.
Минувшей ночью российские войска ударили "Геранями" и ракетами по Украине. Прилеты были зафиксированы на левом берегу Днепра, основной удар пришелся по Киеву и области. Также цели были уничтожены в Полтаве, Кременчуге, Каневе, Чернигове и Сумах.Местные власти пожаловались, что в Измаиле (Одесская область) после прилётов была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.Канал "Повернутые на войне" указал, что удары крылатыми ракетами нанесли по инфраструктуре Кременчугской ГЭС. По ГЭС в Каневе прилетели "Кинжалы". Также сообщается, что удары наносились по ДнепроГЭС в Запорожье. Туда летели крылатые авиабомбы и дроны. В городе перебои с электричеством."Главные цели сегодняшних ударов — ГЭС и ТЭЦ", — сетуют украинские паблики.В ночь на среду ВСУ ударили по Мордовии, Дагестану и другим российским регионам. В частности, атакам украинских БПЛА подверглись Ленинградская, Тульская, Псковская и Ростовская области. Будет ли встреча...Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение 2 дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным."В течение ближайших двух дней мы проинформируем вас о наших действиях", — уточнил глава Белого дома. Трамп в своих комментариях также подчеркнул, что не считает потенциальные переговоры "впустую потерянным временем", одновременно выразив уверенность в возможности достижения прекращения огня между Украиной и Россией.Стоит напомнить, что о проведении встречи в Будапеште Трамп и Путин договорились во время телефонного разговора 16 октября. Однако точная дата названа не была. Позже, 21 октября, Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен, а решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, который произошел 20 октября.Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после появления новостей об отмене встречи отметил, что подготовка к ней продолжается.В среду в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что отсутствие единой позиции по переговорам с Москвой среди членов администрации Дональда Трампа мешает его встрече с Владимиром Путиным."Этот постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, похоже, пока что склоняет Трампа к партии миротворцев, у которой более реалистичные взгляды на ситуацию", — сказал он.Урегулирование все ближе или дальше?Сегодня, 22 октября, газета FT написала, что план Европы и Украины по завершению конфликта предполагает создание по примеру Газы Совета по вопросам мира под председательством Дональда Трампа. Созданный для урегулирования в секторе Газа Совет мира будет отслеживать соблюдение условий мирного плана между Израилем и ХАМАС. При этом Украина и ее европейские союзники настаивают на том, чтобы переговоры о прекращении конфликта проводились по нынешней линии фронта.Помимо этого, FT выпустила материал, в котором говорится о предложении США энергетическим компаниям. Согласно информации издания, Вашингтон намерен предоставить компаниям доступ к оружейному плутонию из боеголовок времен холодной войны. Этот плутоний Соединенные Штаты могли бы использовать в качестве топлива для современных реакторов, поясняет газета.Одновременно с этим несколько дней назад в Запорожской областной администрации сообщили, что в районе ЗАЭС введен временный "режим тишины", согласованный между Россией и Украиной.По данным МИД, 23 сентября в результате удара со стороны ВСУ была повреждена опора линии электропередачи "Днепровская", по которой осуществляется внешнее электроснабжение Запорожской АЭС.Гросси вел переговоры с Москвой и Киевом для восстановления подачи электроэнергии, которая необходима для охлаждения шести остановленных реакторов и отработавшего топлива.Фронтовая сводка Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска, вплотную подойдя к Яровой в Донецкой Народной Республике (ДНР), начали бои за освобождение населенного пункта. Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Покровском участке продолжаются успешные действия подразделений ВС РФ. Отмечается продвижение в западной и центральной частях Покровска, а также с восточного направления, со стороны Новопавловки. В населённых пунктах Родинское и Шахово идут ожесточённые уличные бои. Севернее Русин Яра и Полтавки также зафиксирован успех наших подразделений. На Купянском направлении российские войска ведут бои в южной части города, включая район Центральной площади. Тактические успехи достигнуты в районах Песчаного и Степовой Новосёловки. Кроме того, в лесопосадках у Мелового и Хатнего были заняты новые позиции. На Угледарском направлении боевые действия идут вдоль русла реки Янчура, в районах Новониколаевки, Успеновки и Першотравневого. Со стороны Вербового отмечается продвижение в направлении Вишнёвого. На Харьковском участке российские бойцы смогли закрепиться в районе Маслоэкстракционного завода в Волчанске. Вблизи посёлка Тихий было осуществлено продвижение вперёд на расстояние до 500 метров.О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 22 октября.
"Режим тишины", метания Трампа и "мирный" план Европы по СВО. Хроника событий на утро 22 октября

10:07 22.10.2025 (обновлено: 10:09 22.10.2025)
 
Кристина Черкасова
Постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, пока что склоняет президента США Дональда Трампа к партии миротворцев. План Европы и Украины по завершению конфликта предполагает создание по примеру Газы Совета по вопросам мира. Одновремненно в районе ЗАЭС введен временный "режим тишины", согласованный между Россией и Украиной.
Минувшей ночью российские войска ударили "Геранями" и ракетами по Украине. Прилеты были зафиксированы на левом берегу Днепра, основной удар пришелся по Киеву и области. Также цели были уничтожены в Полтаве, Кременчуге, Каневе, Чернигове и Сумах.
Местные власти пожаловались, что в Измаиле (Одесская область) после прилётов была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.
Канал "Повернутые на войне" указал, что удары крылатыми ракетами нанесли по инфраструктуре Кременчугской ГЭС. По ГЭС в Каневе прилетели "Кинжалы". Также сообщается, что удары наносились по ДнепроГЭС в Запорожье. Туда летели крылатые авиабомбы и дроны. В городе перебои с электричеством.
"Главные цели сегодняшних ударов — ГЭС и ТЭЦ", — сетуют украинские паблики.
В ночь на среду ВСУ ударили по Мордовии, Дагестану и другим российским регионам. В частности, атакам украинских БПЛА подверглись Ленинградская, Тульская, Псковская и Ростовская области.
Будет ли встреча...
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение 2 дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
"В течение ближайших двух дней мы проинформируем вас о наших действиях", — уточнил глава Белого дома. Трамп в своих комментариях также подчеркнул, что не считает потенциальные переговоры "впустую потерянным временем", одновременно выразив уверенность в возможности достижения прекращения огня между Украиной и Россией.
Стоит напомнить, что о проведении встречи в Будапеште Трамп и Путин договорились во время телефонного разговора 16 октября. Однако точная дата названа не была. Позже, 21 октября, Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен, а решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, который произошел 20 октября.
Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после появления новостей об отмене встречи отметил, что подготовка к ней продолжается.
В среду в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что отсутствие единой позиции по переговорам с Москвой среди членов администрации Дональда Трампа мешает его встрече с Владимиром Путиным.
"Этот постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, похоже, пока что склоняет Трампа к партии миротворцев, у которой более реалистичные взгляды на ситуацию", — сказал он.
Урегулирование все ближе или дальше?
Сегодня, 22 октября, газета FT написала, что план Европы и Украины по завершению конфликта предполагает создание по примеру Газы Совета по вопросам мира под председательством Дональда Трампа.

"Украина и ее европейские союзники готовят план мирного соглашения, который позволит США оставаться на стороне будущих переговоров с Россией после неоднозначных сигналов из Белого дома", — говорится в публикации.

Созданный для урегулирования в секторе Газа Совет мира будет отслеживать соблюдение условий мирного плана между Израилем и ХАМАС. При этом Украина и ее европейские союзники настаивают на том, чтобы переговоры о прекращении конфликта проводились по нынешней линии фронта.
Помимо этого, FT выпустила материал, в котором говорится о предложении США энергетическим компаниям. Согласно информации издания, Вашингтон намерен предоставить компаниям доступ к оружейному плутонию из боеголовок времен холодной войны.
Этот плутоний Соединенные Штаты могли бы использовать в качестве топлива для современных реакторов, поясняет газета.
Одновременно с этим несколько дней назад в Запорожской областной администрации сообщили, что в районе ЗАЭС введен временный "режим тишины", согласованный между Россией и Украиной.
По данным МИД, 23 сентября в результате удара со стороны ВСУ была повреждена опора линии электропередачи "Днепровская", по которой осуществляется внешнее электроснабжение Запорожской АЭС.
Гросси вел переговоры с Москвой и Киевом для восстановления подачи электроэнергии, которая необходима для охлаждения шести остановленных реакторов и отработавшего топлива.
Фронтовая сводка
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска, вплотную подойдя к Яровой в Донецкой Народной Республике (ДНР), начали бои за освобождение населенного пункта.
Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Покровском участке продолжаются успешные действия подразделений ВС РФ.
Отмечается продвижение в западной и центральной частях Покровска, а также с восточного направления, со стороны Новопавловки. В населённых пунктах Родинское и Шахово идут ожесточённые уличные бои. Севернее Русин Яра и Полтавки также зафиксирован успех наших подразделений.
На Купянском направлении российские войска ведут бои в южной части города, включая район Центральной площади. Тактические успехи достигнуты в районах Песчаного и Степовой Новосёловки. Кроме того, в лесопосадках у Мелового и Хатнего были заняты новые позиции.
На Угледарском направлении боевые действия идут вдоль русла реки Янчура, в районах Новониколаевки, Успеновки и Першотравневого. Со стороны Вербового отмечается продвижение в направлении Вишнёвого.
На Харьковском участке российские бойцы смогли закрепиться в районе Маслоэкстракционного завода в Волчанске. Вблизи посёлка Тихий было осуществлено продвижение вперёд на расстояние до 500 метров.
О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 22 октября.
