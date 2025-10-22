https://ukraina.ru/20251022/rezhim-tishiny-metaniya-trampa-i-mirnyy-plan-evropy-po-svo-khronika-sobytiy-na-utro-22-oktyabrya--1070472284.html

"Режим тишины", метания Трампа и "мирный" план Европы по СВО. Хроника событий на утро 22 октября

Постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, пока что склоняет президента США Дональда Трампа к партии миротворцев. План Европы и Украины по завершению конфликта предполагает создание по примеру Газы Совета по вопросам мира. Одновремненно в районе ЗАЭС введен временный "режим тишины", согласованный между Россией и Украиной.

Минувшей ночью российские войска ударили "Геранями" и ракетами по Украине. Прилеты были зафиксированы на левом берегу Днепра, основной удар пришелся по Киеву и области. Также цели были уничтожены в Полтаве, Кременчуге, Каневе, Чернигове и Сумах.Местные власти пожаловались, что в Измаиле (Одесская область) после прилётов была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.Канал "Повернутые на войне" указал, что удары крылатыми ракетами нанесли по инфраструктуре Кременчугской ГЭС. По ГЭС в Каневе прилетели "Кинжалы". Также сообщается, что удары наносились по ДнепроГЭС в Запорожье. Туда летели крылатые авиабомбы и дроны. В городе перебои с электричеством."Главные цели сегодняшних ударов — ГЭС и ТЭЦ", — сетуют украинские паблики.В ночь на среду ВСУ ударили по Мордовии, Дагестану и другим российским регионам. В частности, атакам украинских БПЛА подверглись Ленинградская, Тульская, Псковская и Ростовская области. Будет ли встреча...Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение 2 дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным."В течение ближайших двух дней мы проинформируем вас о наших действиях", — уточнил глава Белого дома. Трамп в своих комментариях также подчеркнул, что не считает потенциальные переговоры "впустую потерянным временем", одновременно выразив уверенность в возможности достижения прекращения огня между Украиной и Россией.Стоит напомнить, что о проведении встречи в Будапеште Трамп и Путин договорились во время телефонного разговора 16 октября. Однако точная дата названа не была. Позже, 21 октября, Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен, а решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, который произошел 20 октября.Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после появления новостей об отмене встречи отметил, что подготовка к ней продолжается.В среду в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что отсутствие единой позиции по переговорам с Москвой среди членов администрации Дональда Трампа мешает его встрече с Владимиром Путиным."Этот постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, похоже, пока что склоняет Трампа к партии миротворцев, у которой более реалистичные взгляды на ситуацию", — сказал он.Урегулирование все ближе или дальше?Сегодня, 22 октября, газета FT написала, что план Европы и Украины по завершению конфликта предполагает создание по примеру Газы Совета по вопросам мира под председательством Дональда Трампа. Созданный для урегулирования в секторе Газа Совет мира будет отслеживать соблюдение условий мирного плана между Израилем и ХАМАС. При этом Украина и ее европейские союзники настаивают на том, чтобы переговоры о прекращении конфликта проводились по нынешней линии фронта.Помимо этого, FT выпустила материал, в котором говорится о предложении США энергетическим компаниям. Согласно информации издания, Вашингтон намерен предоставить компаниям доступ к оружейному плутонию из боеголовок времен холодной войны. Этот плутоний Соединенные Штаты могли бы использовать в качестве топлива для современных реакторов, поясняет газета.Одновременно с этим несколько дней назад в Запорожской областной администрации сообщили, что в районе ЗАЭС введен временный "режим тишины", согласованный между Россией и Украиной.По данным МИД, 23 сентября в результате удара со стороны ВСУ была повреждена опора линии электропередачи "Днепровская", по которой осуществляется внешнее электроснабжение Запорожской АЭС.Гросси вел переговоры с Москвой и Киевом для восстановления подачи электроэнергии, которая необходима для охлаждения шести остановленных реакторов и отработавшего топлива.Фронтовая сводка Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска, вплотную подойдя к Яровой в Донецкой Народной Республике (ДНР), начали бои за освобождение населенного пункта. Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Покровском участке продолжаются успешные действия подразделений ВС РФ. Отмечается продвижение в западной и центральной частях Покровска, а также с восточного направления, со стороны Новопавловки. В населённых пунктах Родинское и Шахово идут ожесточённые уличные бои. Севернее Русин Яра и Полтавки также зафиксирован успех наших подразделений. На Купянском направлении российские войска ведут бои в южной части города, включая район Центральной площади. Тактические успехи достигнуты в районах Песчаного и Степовой Новосёловки. Кроме того, в лесопосадках у Мелового и Хатнего были заняты новые позиции. На Угледарском направлении боевые действия идут вдоль русла реки Янчура, в районах Новониколаевки, Успеновки и Першотравневого. Со стороны Вербового отмечается продвижение в направлении Вишнёвого. На Харьковском участке российские бойцы смогли закрепиться в районе Маслоэкстракционного завода в Волчанске. Вблизи посёлка Тихий было осуществлено продвижение вперёд на расстояние до 500 метров.О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 22 октября.

