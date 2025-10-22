https://ukraina.ru/20251022/ne-stoit-doveryat-zayavleniyam-o-tom-chto-u-ukrainy-net-raket-1070507496.html

Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракет

Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракет

Во вторник, 21 октября, депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что обещанное Зеленским производство 3000 крылатых ракет не было выполнено.

О том, как следует расценивать данное заявление, рассказал военный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский.

