Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракет
Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракет - 22.10.2025 Украина.ру
Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракет
Во вторник, 21 октября, депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что обещанное Зеленским производство 3000 крылатых ракет не было выполнено.
О том, как следует расценивать данное заявление, рассказал военный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский.
Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракет
18:03 22.10.2025 (обновлено: 18:04 22.10.2025)
Во вторник, 21 октября, депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что обещанное Зеленским производство 3000 крылатых ракет не было выполнено.