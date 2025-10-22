Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракет - 22.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251022/ne-stoit-doveryat-zayavleniyam-o-tom-chto-u-ukrainy-net-raket-1070507496.html
Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракет
Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракет - 22.10.2025 Украина.ру
Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракет
Во вторник, 21 октября, депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что обещанное Зеленским производство 3000 крылатых ракет не было выполнено.
2025-10-22T18:03
2025-10-22T18:04
владимир зеленский
украина
верховная рада
всу
ракеты
дальнобойные ракеты
фламинго
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070506515_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2adce3cd6ad43c50cdb9e2bbc50c4605.png.webp
О том, как следует расценивать данное заявление, рассказал военный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский.
https://ukraina.ru/20251008/rozovyy-flamingo---ditya-otkata-chto-ne-podelili-zelenskiy-i-kasyanov-1069815644.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070506515_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5bae9345b1125058c2e02619e542f573.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, украина, верховная рада, всу, ракеты, дальнобойные ракеты, фламинго, видео
Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада, ВСУ, ракеты, дальнобойные ракеты, фламинго, Видео

Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракет

18:03 22.10.2025 (обновлено: 18:04 22.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Во вторник, 21 октября, депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что обещанное Зеленским производство 3000 крылатых ракет не было выполнено.
О том, как следует расценивать данное заявление, рассказал военный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2025
8 октября, 16:25
Розовый "Фламинго" - дитя отката: что не поделили Зеленский и КасьяновНа Украине – очередная свара. На этот раз друг с другом грызутся Офис президента и волонтер-военный Юрий Касьянов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Владимир ЗеленскийУкраинаВерховная РадаВСУракетыдальнобойные ракетыфламингоВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:14Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор
19:10Шведские истребители нескоро попадут на Украину
18:51Вашингтон в тупике: самый длительный шатдаун в истории США бьет по экономике и гражданам
18:40ВС РФ успешно продвигаются в частной застройке Константиновки
18:30Захарова сравнила главу МИД Польши с бен Ладеном, Пашинян назвал Католикоса узурпатором. Новости к 18.30
18:23Во фракции Зеленского снова разгадали планы России
18:09Украинские СМИ паразитируют на теме сборов для ВСУ
18:07Политический теракт в Белграде, Киев без света, и кто взорвал венгерскую нефтебазу. Итоги 22 октября
18:03Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракет
18:01ВС РФ изменили тактику применения крылатых ракет: что отметили украинские эксперты
18:00Василий Ющук: Когда Европа наконец решится конфисковать российские активы, Украина уже потерпит крах
17:58Украинский экс-министр спрогнозировал скорые отключения света, тепла, воды и газа
17:48Масштабную постановку с "ударом БПЛА по детскому садику" в Харькове продолжают разоблачать в сети
17:27Что поможет наступлению России на юге и чем Венесуэла ответит в случае нападения США — Сорокин
17:19Польша угрожает Венгрии взрывом нефтепровода "Дружба"
17:17Преступная провокация Зеленского. Зачем понадобилась инсценировка атаки на детский сад
17:11Славянск и Краматорск будут освобождены в 2026 году. Главные направления ударов армии РФ осенью и зимой
17:00Украинский музыкант поддержал идею военного переворота
16:57Натовский генерал "проверил Россию на прочность"
16:52Генерал Попов нашел способ полного уничтожения ВПК Украины
Лента новостейМолния