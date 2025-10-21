https://ukraina.ru/20251021/vs-rf-okruzhayut-pokrovsk-osvobozhdayut-volchansk-i-okhvatyvayut-gulyaypole-itogi-21-oktyabrya-1070447615.html

ВС РФ окружают Покровск, освобождают Волчанск и охватывают Гуляйполе. Итоги 21 октября

ВС РФ окружают Покровск, освобождают Волчанск и охватывают Гуляйполе. Итоги 21 октября

Подразделения ВС РФ ведут активное наступление почти на всех участках фронта - особенно активны Харьковское, Краснолиманское и Покровское направления.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ зашли в населенный пункт Ставки и заняли его северную часть – об этом сообщает телеграм-канал "Фронтовик". Кроме того, канал "Краснолиманский фронт" сообщает, что российские войска перерезали обе дороги, соединяющие Ставки с поселком Дробышево, и отразили украинские контратаки, направленные на разблокировку этих трасс. Также ресурс сообщает, что подразделения 20-й армии ВС РФ полностью заблокировали населенный пункт Новоселовка. Одновременно с этим подразделения 25-й армии ВС РФ продвигаются в сторону Красного Лимана, опираясь на ранее освобожденный поселок Кировск (Заречное).На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" продвинулись в городской застройке Волчанска и его окрестностях, а также зашли в примыкающий к городу поселок Синельниково – об этом сообщает российский картографический ресурс Divgen. Как отмечает военный корреспондент Тимофей Ермаков, юго-западные районы Волчанска полностью перешли под контроль российских войск.На Херсонском направление бойцы группировки войск "Днепр" ведут бои за промзону возле судоремонтного завода на острове Карантинный, который уже считается частью Херсона – об этом сообщает телеграм-канал "От Карпат до Мариуполя". Также украинские телеграм-каналы сообщают об авиаударах ВКС России по целям в Херсоне.В Запорожской области подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новониколаевка – об этом сообщает украинский телеграм-канал "Гуляйпольский Spotter". Кроме того, телеграм-канал "Воин DV" сообщает, что на текущий момент плацдарм ВСУ вокруг поселка Успеновка уже находится в полуокружении.На Покровском направлении большая часть города Родинское перешла под контроль подразделений 51-й армии ВС РФ – об этом сообщает украинский боевик с позывным "Мучной". По его словам, остаток города еще удерживается украинскими войсками, однако в случае его утраты из Димитрова (Мирнограда) подразделениям ВСУ удастся отойти "лишь с большим трудом". Кроме того, на "Добропольском выступе" подразделения морской пехоты России вошли в поселок Шахово с южной и юго-западной стороны, и закрепились на окраинах – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов.В Черниговской области беспилотники "Герань" нанесли 20 ударов по целям в Новгород-Северском – об этом сообщают местные каналы. По их сообщениям, город полностью обесточен, наблюдаются трудности с водоснабжением. Также зафиксированы удары "гераней" по целям в Сумах – об этом также сообщают местные ресурсы.Минобороны России сообщает, что в период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.

