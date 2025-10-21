ВС РФ окружают Покровск, освобождают Волчанск и охватывают Гуляйполе. Итоги 21 октября - 21.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251021/vs-rf-okruzhayut-pokrovsk-osvobozhdayut-volchansk-i-okhvatyvayut-gulyaypole-itogi-21-oktyabrya-1070447615.html
ВС РФ окружают Покровск, освобождают Волчанск и охватывают Гуляйполе. Итоги 21 октября
ВС РФ окружают Покровск, освобождают Волчанск и охватывают Гуляйполе. Итоги 21 октября - 21.10.2025 Украина.ру
ВС РФ окружают Покровск, освобождают Волчанск и охватывают Гуляйполе. Итоги 21 октября
Подразделения ВС РФ ведут активное наступление почти на всех участках фронта - особенно активны Харьковское, Краснолиманское и Покровское направления.
2025-10-21T19:57
2025-10-21T19:57
россия
волчанск
херсон
вооруженные силы украины
вкс
хроники
всу
вс рф
наступление вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067035642_0:129:2416:1487_1920x0_80_0_0_db131b0dcb8e42e29eadf25545cd97c7.jpg
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ зашли в населенный пункт Ставки и заняли его северную часть – об этом сообщает телеграм-канал "Фронтовик". Кроме того, канал "Краснолиманский фронт" сообщает, что российские войска перерезали обе дороги, соединяющие Ставки с поселком Дробышево, и отразили украинские контратаки, направленные на разблокировку этих трасс. Также ресурс сообщает, что подразделения 20-й армии ВС РФ полностью заблокировали населенный пункт Новоселовка. Одновременно с этим подразделения 25-й армии ВС РФ продвигаются в сторону Красного Лимана, опираясь на ранее освобожденный поселок Кировск (Заречное).На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" продвинулись в городской застройке Волчанска и его окрестностях, а также зашли в примыкающий к городу поселок Синельниково – об этом сообщает российский картографический ресурс Divgen. Как отмечает военный корреспондент Тимофей Ермаков, юго-западные районы Волчанска полностью перешли под контроль российских войск.На Херсонском направление бойцы группировки войск "Днепр" ведут бои за промзону возле судоремонтного завода на острове Карантинный, который уже считается частью Херсона – об этом сообщает телеграм-канал "От Карпат до Мариуполя". Также украинские телеграм-каналы сообщают об авиаударах ВКС России по целям в Херсоне.В Запорожской области подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новониколаевка – об этом сообщает украинский телеграм-канал "Гуляйпольский Spotter". Кроме того, телеграм-канал "Воин DV" сообщает, что на текущий момент плацдарм ВСУ вокруг поселка Успеновка уже находится в полуокружении.На Покровском направлении большая часть города Родинское перешла под контроль подразделений 51-й армии ВС РФ – об этом сообщает украинский боевик с позывным "Мучной". По его словам, остаток города еще удерживается украинскими войсками, однако в случае его утраты из Димитрова (Мирнограда) подразделениям ВСУ удастся отойти "лишь с большим трудом". Кроме того, на "Добропольском выступе" подразделения морской пехоты России вошли в поселок Шахово с южной и юго-западной стороны, и закрепились на окраинах – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов.В Черниговской области беспилотники "Герань" нанесли 20 ударов по целям в Новгород-Северском – об этом сообщают местные каналы. По их сообщениям, город полностью обесточен, наблюдаются трудности с водоснабжением. Также зафиксированы удары "гераней" по целям в Сумах – об этом также сообщают местные ресурсы.Минобороны России сообщает, что в период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.
https://ukraina.ru/20251021/pokhod-na-kharkov-chuguev-mozhet-stat-tselyu-vs-rf-posle-osvobozhdeniya-volchanska---1070446892.html
россия
волчанск
херсон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067035642_131:0:2284:1615_1920x0_80_0_0_1529a66523ebe8c3cf3bf7673fc205d2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, волчанск, херсон, вооруженные силы украины, вкс, хроники, всу, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво, новости сво россия
Россия, Волчанск, Херсон, Вооруженные силы Украины, ВКС, Хроники, ВСУ, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО, новости СВО Россия

ВС РФ окружают Покровск, освобождают Волчанск и охватывают Гуляйполе. Итоги 21 октября

19:57 21.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Подразделения ВС РФ ведут активное наступление почти на всех участках фронта - особенно активны Харьковское, Краснолиманское и Покровское направления.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ зашли в населенный пункт Ставки и заняли его северную часть – об этом сообщает телеграм-канал "Фронтовик". Кроме того, канал "Краснолиманский фронт" сообщает, что российские войска перерезали обе дороги, соединяющие Ставки с поселком Дробышево, и отразили украинские контратаки, направленные на разблокировку этих трасс. Также ресурс сообщает, что подразделения 20-й армии ВС РФ полностью заблокировали населенный пункт Новоселовка. Одновременно с этим подразделения 25-й армии ВС РФ продвигаются в сторону Красного Лимана, опираясь на ранее освобожденный поселок Кировск (Заречное).
На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" продвинулись в городской застройке Волчанска и его окрестностях, а также зашли в примыкающий к городу поселок Синельниково – об этом сообщает российский картографический ресурс Divgen. Как отмечает военный корреспондент Тимофей Ермаков, юго-западные районы Волчанска полностью перешли под контроль российских войск.
На Херсонском направление бойцы группировки войск "Днепр" ведут бои за промзону возле судоремонтного завода на острове Карантинный, который уже считается частью Херсона – об этом сообщает телеграм-канал "От Карпат до Мариуполя". Также украинские телеграм-каналы сообщают об авиаударах ВКС России по целям в Херсоне.
В Запорожской области подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новониколаевка – об этом сообщает украинский телеграм-канал "Гуляйпольский Spotter". Кроме того, телеграм-канал "Воин DV" сообщает, что на текущий момент плацдарм ВСУ вокруг поселка Успеновка уже находится в полуокружении.
На Покровском направлении большая часть города Родинское перешла под контроль подразделений 51-й армии ВС РФ – об этом сообщает украинский боевик с позывным "Мучной". По его словам, остаток города еще удерживается украинскими войсками, однако в случае его утраты из Димитрова (Мирнограда) подразделениям ВСУ удастся отойти "лишь с большим трудом".
Кроме того, на "Добропольском выступе" подразделения морской пехоты России вошли в поселок Шахово с южной и юго-западной стороны, и закрепились на окраинах – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов.
В Черниговской области беспилотники "Герань" нанесли 20 ударов по целям в Новгород-Северском – об этом сообщают местные каналы. По их сообщениям, город полностью обесточен, наблюдаются трудности с водоснабжением. Также зафиксированы удары "гераней" по целям в Сумах – об этом также сообщают местные ресурсы.
Минобороны России сообщает, что в период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.
19:32
Поход на Харьков: Чугуев может стать целью ВС РФ после освобождения Волчанска Подразделения ВС РФ значительно продвинулись в харьковском приграничье и вышли на окраины н.п. Бологовка. Об этом сообщил в понедельник, 20 октября, телеграм-канал "Северный ветер". Также ряд каналов сообщил о продвижении российских войск в районе Купянска и Волчанска.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияВолчанскХерсонВооруженные силы УкраиныВКСХроникиВСУВС РФнаступление ВС РФСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОновости СВОновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:35Украинские силовики продолжают террористические атаки на гражданское население ДНР
21:18Украина вводит графики отключения электроэнергии: энергосистема страны на грани коллапса
21:14Украинские террористы продолжают убивать мирных жителей
21:10Успешная кибератака: хакеры Killnet получили доступ к базам данных поставщиков БПЛА для ВСУ
20:58Европа разрабатывает утопичный план урегулирования: 12 пунктов против реальности на фронте
20:52Европа блокирует украинский биоэтанол: киевский режим сталкивается с торговым сопротивлением ЕС
20:47Украинские пропагандисты снова опозорились
20:45Российские войска развивают успех на Южно-Днепропетровском направлении
19:57ВС РФ окружают Покровск, освобождают Волчанск и охватывают Гуляйполе. Итоги 21 октября
19:32Поход на Харьков: Чугуев может стать целью ВС РФ после освобождения Волчанска
19:30Алексей Зубец: Запад найдет замену Зеленскому, чтобы сэкономить и начать новую войну с Россией
19:05Русский мир без границ: как иностранцы понимают, где он заканчивается
18:30Торнадо в Париже, БПЛА в Ленобласти, Венгрия спорит с Советом ЕС. Новости к 18.30
18:21"Пусть бегут, чтобы их на мясо не отправили!": украинец высказался о мобилизации
18:11Массированный удар ВСУ по Брянской области: замечены ракеты и реактивных БПЛА
17:39Румынская госбезопасность изобличила украинских поджигателей и обвинила Россию
17:39Воздушные тревоги и сбитые беспилотники: стало известно об атаках ВСУ на регионы России
17:38"Религиозный культ" вместо стратегии: чем ответил Киев на продвижение российских войск
17:29Обещанного Зеленским производства тысяч крылатых ракет не произошло
17:06Аварии на европейских НПЗ: украинские СМИ воспевают очередную "перемогу"
Лента новостейМолния