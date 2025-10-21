Поход на Харьков: Чугуев может стать целью ВС РФ после освобождения Волчанска - 21.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251021/pokhod-na-kharkov-chuguev-mozhet-stat-tselyu-vs-rf-posle-osvobozhdeniya-volchanska---1070446892.html
Поход на Харьков: Чугуев может стать целью ВС РФ после освобождения Волчанска
Поход на Харьков: Чугуев может стать целью ВС РФ после освобождения Волчанска - 21.10.2025 Украина.ру
Поход на Харьков: Чугуев может стать целью ВС РФ после освобождения Волчанска
Подразделения ВС РФ значительно продвинулись в харьковском приграничье и вышли на окраины н.п. Бологовка. Об этом сообщил в понедельник, 20 октября, телеграм-канал "Северный ветер". Также ряд каналов сообщил о продвижении российских войск в районе Купянска и Волчанска.
2025-10-21T19:32
2025-10-21T19:32
россия
харьков
чугуев
геннадий алехин
украина.ру
видео
вс рф
наступление вс рф
купянск
купянское направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070446463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c682e820fe8d6f7b420a4ae1d8c276c.png
О перспективах изменений на этом участке фронта рассказал военный обозреватель издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
https://ukraina.ru/20251021/polkovnik-gennadiy-alekhin-vs-rf-kontroliruyut-sever-kupyanska-i-byut-umnymi-bombami-po-logistike-v-1070432350.html
россия
харьков
чугуев
купянск
купянское направление
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070446463_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c77d2a17a5632d849d1fe7f6c6a6764e.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, харьков, чугуев, геннадий алехин, украина.ру, видео, вс рф, наступление вс рф, купянск, купянское направление, волчанск
Россия, Харьков, Чугуев, Геннадий Алехин, Украина.ру, Видео, ВС РФ, наступление ВС РФ, Купянск, Купянское направление, Волчанск

Поход на Харьков: Чугуев может стать целью ВС РФ после освобождения Волчанска

19:32 21.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения ВС РФ значительно продвинулись в харьковском приграничье и вышли на окраины н.п. Бологовка. Об этом сообщил в понедельник, 20 октября, телеграм-канал "Северный ветер". Также ряд каналов сообщил о продвижении российских войск в районе Купянска и Волчанска.
О перспективах изменений на этом участке фронта рассказал военный обозреватель издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
15:43
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в ЛозовойЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияХарьковЧугуевГеннадий АлехинУкраина.руВидеоВС РФнаступление ВС РФКупянскКупянское направлениеВолчанск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:57ВС РФ окружают Покровск, освобождают Волчанск и охватывают Гуляйполе. Итоги 21 октября
19:39В результате очередного целенаправленного удара ВСУ погиб мирный житель, — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
19:32Поход на Харьков: Чугуев может стать целью ВС РФ после освобождения Волчанска
19:31«Партнёры-европейцы дружно заблокировали биоэтанол из Украины» — Европейский рынок упорно сопротивляется поставкам украинского биоэтанола, — заявил глава Украинской ассоциации производителей биоэтанола Тарас Николаенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
19:30Алексей Зубец: Запад найдет замену Зеленскому, чтобы сэкономить и начать новую войну с Россией
19:18Страны Европы и Украина работают над предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта, — Блумберг со ссылкой на источники
19:07Украинские пропагандисты снова сели в лужу
19:05Русский мир без границ: как иностранцы понимают, где он заканчивается
18:54Украинский "инфлюенсер" решил вбросить фейк, будто в Крыму на заправках нет бензина
18:44На Красноармейском направлении в районе Димитрова между освобождённым Лучом (укр. - Проминем) и Московским (укр. - Казацким) "очередная порция побратимов остаются в норах в тылу", сообщает Анатолий Радов
18:43Отбой воздушной опасности в Ленинградской области
18:35Южно-Днепропетровское направление — развитие наступления и борьба за контроль ключевых узлов
18:30Торнадо в Париже, БПЛА в Ленобласти, Венгрия спорит с Советом ЕС. Новости к 18.30
18:21"Пусть бегут, чтобы их на мясо не отправили!": украинец высказался о мобилизации
18:11Массированный удар ВСУ по Брянской области: замечены ракеты и реактивных БПЛА
17:39Румынская госбезопасность изобличила украинских поджигателей и обвинила Россию
17:39Воздушные тревоги и сбитые беспилотники: стало известно об атаках ВСУ на регионы России
17:38"Религиозный культ" вместо стратегии: чем ответил Киев на продвижение российских войск
17:29Обещанного Зеленским производства тысяч крылатых ракет не произошло
17:06Аварии на европейских НПЗ: украинские СМИ воспевают очередную "перемогу"
Лента новостейМолния