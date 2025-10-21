https://ukraina.ru/20251021/pokhod-na-kharkov-chuguev-mozhet-stat-tselyu-vs-rf-posle-osvobozhdeniya-volchanska---1070446892.html
Поход на Харьков: Чугуев может стать целью ВС РФ после освобождения Волчанска
Поход на Харьков: Чугуев может стать целью ВС РФ после освобождения Волчанска - 21.10.2025 Украина.ру
Поход на Харьков: Чугуев может стать целью ВС РФ после освобождения Волчанска
Подразделения ВС РФ значительно продвинулись в харьковском приграничье и вышли на окраины н.п. Бологовка. Об этом сообщил в понедельник, 20 октября, телеграм-канал "Северный ветер". Также ряд каналов сообщил о продвижении российских войск в районе Купянска и Волчанска.
О перспективах изменений на этом участке фронта рассказал военный обозреватель издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
