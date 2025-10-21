https://ukraina.ru/20251021/parlament-ukrainy-podderzhal-uvelichenie-raskhodov-na-oboronu-v-2025-godu-1070429850.html

Парламент Украины поддержал увеличение расходов на оборону в 2025 году

Парламент Украины поддержал увеличение расходов на оборону в 2025 году

Верховная Рада Украины проголосовала за увеличение расходов на оборону в 2025 году на $7,8 млрд. Об этом 21 октября сообщает Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070429552_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_6cfcac0df1c502e0f87b5f4ba3ada9f2.jpg

Украинские парламентарии проголосовали за изменение параметров расходной части госбюджета постсоветской республики с увеличением расходов на оборону. По этой статье предусмотрено выделить дополнительно 325 млрд гривен ($7,8 млрд).За такое решение проголосовало 297 депутатов ВРУ. Кабмин Украины активно продвигал такое решение, отметил нардеп Ярослав Железняк. По его слвоам, это делалось "чтобы избежать задержек зарплат военных". Председателю ВРУ поручено безотлагательно подписать законопроект и отправить на подпись Владимира Зеленского.Кроме того, парламент Украины начал рассмотрение госбюджета на 2026 год.На среду 22 октября запланировано голосование в первом чтении. "Если там наберется 226+, это уже можно считать принятием бюджета за основу,- пояснил Железняк. - Далее госбюджет на 2026 год рассматривает правительство до ноября и финального голосования в целом. ️Но здесь тоже без сюрпризов – пока не поддерживают никакие наши предложения сократить популистические расходы в пользу армии".Госбюджет Украины на 2025 год является дефицитным - расходы значительно превышают доходы. В 2024 году запланированный дефицит составил $43,9 млрд, на 2025 год - уже $37,3 млрд. Бюджет на 2026 года, по предварительным данным, тоже будет дефицитным: расходная часть составит $116 млрд при доходной части $68,6 млрд.Ранее сообщалось, что Верховная рада в 17-й раз одобрила продление военного положения и мобилизации Больше новостей дня представлено в обзоре Туманные гарантии Запада, провалы ВСУ, жесткая правда Трампа. Хроника событий на 13:00 21 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

