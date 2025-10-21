https://ukraina.ru/20251021/budet-khoroshim-malchikom--s-nim-pogovoryat-po-telefonu--ekspert-o-novykh-usloviyakh-dlya-zelenskogo-1070378991.html

"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Зеленский "будет на связи" во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, означают требование к Киеву устранить причины конфликта и смену американских приоритетов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

По словам публициста, эти шаги включают устранение первопричин конфликта: "И эти шаги включают в себя устранение первопричин конфликта. Это в любой момент можно начинать"."Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону, может даже втроем, а может и в гости пригласят на очередной ужин. А на нет — и цента нет", — резюмировала политолог.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.О других аспектах мирового кризиса в материале: "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.

