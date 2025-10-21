"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского - 21.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251021/budet-khoroshim-malchikom--s-nim-pogovoryat-po-telefonu--ekspert-o-novykh-usloviyakh-dlya-zelenskogo-1070378991.html
"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского
"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского - 21.10.2025 Украина.ру
"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского
Слова президента США Дональда Трампа о том, что Зеленский "будет на связи" во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, означают требование к Киеву устранить причины конфликта и смену американских приоритетов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-10-21T05:10
2025-10-21T05:10
новости
россия
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
елена маркосян
украина.ру
телефонный разговор
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0b/1069977398_0:129:853:609_1920x0_80_0_0_f06293a08e638c6206ee821b524e4a96.jpg
По словам публициста, эти шаги включают устранение первопричин конфликта: "И эти шаги включают в себя устранение первопричин конфликта. Это в любой момент можно начинать"."Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону, может даже втроем, а может и в гости пригласят на очередной ужин. А на нет — и цента нет", — резюмировала политолог.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.О других аспектах мирового кризиса в материале: "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251020/kiselev-o-tom-pochemu-dlya-zelenskogo-proiskhodyaschee-mezhdu-rf-i-ssha--suschaya-tragediya-1070372911.html
россия
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0b/1069977398_0:30:853:670_1920x0_80_0_0_eb750643cbb09c7a46e1bcad07895131.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, елена маркосян, украина.ру, телефонный разговор, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, интересы, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Елена Маркосян, Украина.ру, телефонный разговор, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, интересы, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского

05:10 21.10.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЗеленский поговорил по телефону с Трампом и назвал разговор «очень продуктивным»
Зеленский поговорил по телефону с Трампом и назвал разговор «очень продуктивным» - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Слова президента США Дональда Трампа о том, что Зеленский "будет на связи" во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, означают требование к Киеву устранить причины конфликта и смену американских приоритетов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"План будущих наступлений и ударов по России уже не актуальный для Трампа проект. Его можно хранить в загашнике. Но пришло время для реальных шагов, которые должна сделать Украина в интересах США", — заявила Маркосян.
По словам публициста, эти шаги включают устранение первопричин конфликта: "И эти шаги включают в себя устранение первопричин конфликта. Это в любой момент можно начинать".
"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону, может даже втроем, а может и в гости пригласят на очередной ужин. А на нет — и цента нет", — резюмировала политолог.
Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.
О других аспектах мирового кризиса в материале: "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.
IV Международный форум русскоязычных вещателей - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Вчера, 15:24
Киселев о том, почему для Зеленского происходящее между РФ и США — сущая трагедияТелефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, а также предстоящая встреча лидеров РФ и США стали центральной темой программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" с Дмитрием Киселевым
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕлена МаркосянУкраина.рутелефонный разговорпереговорыпереговоры по Украине 2025новости переговоровновости о переговорах России и УкраиныинтересыаналитикиУкраина аналитикааналитика событий на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года
05:30"Часто меняет свое мнение": эксперт раскрыл, почему Трамп отложил вопрос о "Томагавках" для Украины
05:10"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского
05:10160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ
05:00"Врубить давление на полную катушку": Акопов раскрыл, что должен сделать Трамп после Будапешта
04:50Коллапс неизбежен: эксперт Павлив рассказал о скором развале линии обороны ВСУ
04:40"На шее государства — удавка, Украина вступает в процесс осознания своей ненужности" — Маркосян
04:30Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов
04:26"Множим на ноль" энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада
04:10Провал попыток давления на Россию: Акопов объяснил неудачную тактику Трампа по Украине
04:04Нарышкин: В ЕС не знают, где набрать мобилизованных для войны с Россией
04:00"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским
03:48Нарышкин: Киев плюёт на настрой команды Трампа а европейские члены НАТО готовятся к войне
03:26Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию
03:00Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу
02:41Сенат США провалил очередную попытку принять бюджет правительства
02:26Президент Финляндии хочет "втиснуться" между Трампом и Зеленским
02:00Росавиация закрыла для полётов аэропорт на Черноморском побережье
01:43Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростов-на-Дону, есть раненые
Лента новостейМолния