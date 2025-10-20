После Украины "все заиграет другими красками": Грег Вайнер о противостоянии ЕС и России - 20.10.2025 Украина.ру
После Украины "все заиграет другими красками": Грег Вайнер о противостоянии ЕС и России
После Украины "все заиграет другими красками": Грег Вайнер о противостоянии ЕС и России - 20.10.2025 Украина.ру
После Украины "все заиграет другими красками": Грег Вайнер о противостоянии ЕС и России
Культурно-историческая общность России и Европы является непреложным фактом, а текущее политическое непонимание может быть преодолено после завершения конфликта на Украине Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
2025-10-20T05:00
2025-10-20T05:00
Комментируя тезис о глубоких различиях между Россией и Европой, политолог с ним не согласился. "Россия — это часть европейской культуры, и никуда нам от этого не уйти. Петр Первый открыл окно в Европу, и с тех пор его никто не закрывал", — заявил Грег Вайнер.Эксперт привел в пример общее богатое культурное наследие России и Европы. "Вспомните, например, Льва Толстого, у которого половина "Войны и мира" написана на французском языке. Иностранные языки, русская интеллигенция, лучшие писатели, композиторы и художники — это все часть европейской культуры", — отметил он.На слова журналиста, что Россию в Европе "не хотят", Вайнер ответил иначе. "Я бы перефразировал так: нас там просто не понимают. Возможно, нам стоит найти какие-то другие методы взаимодействия. Я уверен, когда украинский конфликт будет завершен, все заиграет другими красками", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в материале: "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.
После Украины "все заиграет другими красками": Грег Вайнер о противостоянии ЕС и России

05:00 20.10.2025
 
Война и мир
Война и мир
Культурно-историческая общность России и Европы является непреложным фактом, а текущее политическое непонимание может быть преодолено после завершения конфликта на Украине Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Комментируя тезис о глубоких различиях между Россией и Европой, политолог с ним не согласился. "Россия — это часть европейской культуры, и никуда нам от этого не уйти. Петр Первый открыл окно в Европу, и с тех пор его никто не закрывал", — заявил Грег Вайнер.
Эксперт привел в пример общее богатое культурное наследие России и Европы. "Вспомните, например, Льва Толстого, у которого половина "Войны и мира" написана на французском языке. Иностранные языки, русская интеллигенция, лучшие писатели, композиторы и художники — это все часть европейской культуры", — отметил он.
На слова журналиста, что Россию в Европе "не хотят", Вайнер ответил иначе. "Я бы перефразировал так: нас там просто не понимают. Возможно, нам стоит найти какие-то другие методы взаимодействия. Я уверен, когда украинский конфликт будет завершен, все заиграет другими красками", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики в материале: "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Краснов интервью - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
9 октября, 10:35
Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТОПриступы бонапартизма в странах Европы не совпадают по времени, из-за чего массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение. Иначе нам бы уже пришлось заняться мобилизацией не частичной, а полноценной.
