После Украины "все заиграет другими красками": Грег Вайнер о противостоянии ЕС и России

Культурно-историческая общность России и Европы является непреложным фактом, а текущее политическое непонимание может быть преодолено после завершения конфликта на Украине Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер

Комментируя тезис о глубоких различиях между Россией и Европой, политолог с ним не согласился. "Россия — это часть европейской культуры, и никуда нам от этого не уйти. Петр Первый открыл окно в Европу, и с тех пор его никто не закрывал", — заявил Грег Вайнер.Эксперт привел в пример общее богатое культурное наследие России и Европы. "Вспомните, например, Льва Толстого, у которого половина "Войны и мира" написана на французском языке. Иностранные языки, русская интеллигенция, лучшие писатели, композиторы и художники — это все часть европейской культуры", — отметил он.На слова журналиста, что Россию в Европе "не хотят", Вайнер ответил иначе. "Я бы перефразировал так: нас там просто не понимают. Возможно, нам стоит найти какие-то другие методы взаимодействия. Я уверен, когда украинский конфликт будет завершен, все заиграет другими красками", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в материале: "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.

