"Неконструктивная позиция европейцев": Песков раскритиковал противников переговоров по СВПД
"Неконструктивная позиция европейцев": Песков раскритиковал противников переговоров по СВПД
Отсутствие конструктивного подхода европейских лидеров в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий подверг критике пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом 20 октября сообщает Украина.ру
2025-10-20T13:04
2025-10-20T13:04
Песков отметил, что Россия выступает за переговоры по СВПД, чему противятся политики в других странах Европы."Неконструктивная позиция европейцев, конечно же, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня. Мы считаем, что нужно вести переговоры. Конечно, нету никаких оснований для оказаний чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну", - сказал Песков.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленского, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Неконструктивная позиция европейцев": Песков раскритиковал противников переговоров по СВПД

Отсутствие конструктивного подхода европейских лидеров в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий подверг критике пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом 20 октября сообщает Украина.ру
Песков отметил, что Россия выступает за переговоры по СВПД, чему противятся политики в других странах Европы.
"Неконструктивная позиция европейцев, конечно же, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня. Мы считаем, что нужно вести переговоры. Конечно, нету никаких оснований для оказаний чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну", - сказал Песков.
Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленского, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 20 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
