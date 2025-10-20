https://ukraina.ru/20251020/nekonstruktivnaya--pozitsiya-evropeytsev-peskov-raskritikoval-protivnikov-peregovorov-po-svpd-1070364947.html

"Неконструктивная позиция европейцев": Песков раскритиковал противников переговоров по СВПД

Отсутствие конструктивного подхода европейских лидеров в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий подверг критике пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом 20 октября сообщает Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052104080_0:155:3125:1913_1920x0_80_0_0_c3524b977896c158c6a7743808730bfb.jpg.webp

Песков отметил, что Россия выступает за переговоры по СВПД, чему противятся политики в других странах Европы."Неконструктивная позиция европейцев, конечно же, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня. Мы считаем, что нужно вести переговоры. Конечно, нету никаких оснований для оказаний чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну", - сказал Песков.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленского, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

