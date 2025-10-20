https://ukraina.ru/20251020/1070387737.html

Военный эксперт Николай Сорокин: Армия России выбивает ВСУ из семи городов и выносит энергетику Чернигова

Военный эксперт Николай Сорокин: Армия России выбивает ВСУ из семи городов и выносит энергетику Чернигова

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Армия России начала штурмовать или почти закончила штурмовать семь городов: Степногорск, Покровск, Мирноград, Константиновка, Северск, Купянск, Волчанск.Покровск и Мирноград наполовину взяты. Более того, они в котле. Мы там перерезали ВСУ основное снабжение. Им осталось несколько недель. В Константиновке уже войска в городе. Может быть, регулярных войск еще нет, но ДРГ там точно присутствуют. Северск – войска в городе. То, что осталось от Волчанска, на три четверти зачищено. Там страшные бои шли. И, конечно, Купянск.Над центральными его зданиями российские флаги. Да, еще несколько недель потребуется на зачистку, но город уже взят. Снабжение перерезано. Украинскому гарнизону ничего не светит. А самое главное, резко участились сдачи в плен.В центре Купянска котел, северная часть которого уже зачищена. Осталось только южная часть, в которой человек 500 сидит. У них вариантов нет – либо принять смерть, либо сдаться. А зачем им умирать ради Зеленского, который в пиджак переоделся по настоятельному требованию Трампа?Раньше всушники отказывались это делать, потому что их запугали, что русские сварят из них борщ. Киевский режим ведь набирает в армию не шибко образованных людей, которые в это верят. Тем не менее, в Купянске уже по 20 человек в день сдаются. Почти по взводу. Да, кажется, что это немного, но раньше и этого не было.Что касается наших ударов по энергетической системе Черниговской области, то это связано с необходимостью вывести из строя несколько подстанций, которые питают юг Украины. Это свидетельствует о том, что на определенном направлении будет нанесен мощный удар. А чтобы удар пришелся не в кирпич, а в масло, надо бы немножко вывести из строя энергетические мощности, которые и так пребывают в мало функциональном состоянии.Нам не нужно, чтобы Украина замерзла, потому что замерзнут люди. Нам нужно, чтобы киевский режим не мог привозить на электровозной тяге снаряды и прочую амуницию. Да, они будут возить ее на тепловозах. Но проблема в том, что мы наносим колоссальные удары по сортировочным железнодорожным станциям, когда львиная часть этих ударов наносится по тепловозным депо. Поэтому у противника сейчас дефицит тепловозов.У них есть в эллингах на глубоком хранении в солидоле паровозы. Не надо смеяться над ними. Паровозы – это отличная машина, которая зависит не только от электричества, но и от мазута. Паровоз может на дровах ездить, а с дровами на Украине все в порядке. Тем не менее, мы бьем, бьем, бьем, а это уже отражается на снабжении первой линии фронта.И Покровск, и Купянск – это важные успехи. Учитывая, что Украина бросила на их удержание несколько бригад, которые мы методично уничтожаем. Киевский режим не может постоянно перебрасывать силы для парирования наших каскадных ударов с юга на север и с севера на юг. Где-то фронт рухнет. Где-то мы подойдем к Днепру. Основные войска противника отойдут, чтобы задержать подошедшие к Днепру наши части, а в других местах наши войска снова резко подойдут к Днепру.Но когда это произойдет – сказать не берусь. Это может быть как очень быстро, так и очень медленно.

