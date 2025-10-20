Военный эксперт Николай Сорокин: Армия России выбивает ВСУ из семи городов и выносит энергетику Чернигова - 20.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251020/1070387737.html
Военный эксперт Николай Сорокин: Армия России выбивает ВСУ из семи городов и выносит энергетику Чернигова
Военный эксперт Николай Сорокин: Армия России выбивает ВСУ из семи городов и выносит энергетику Чернигова - 20.10.2025 Украина.ру
Военный эксперт Николай Сорокин: Армия России выбивает ВСУ из семи городов и выносит энергетику Чернигова
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-10-20T18:30
2025-10-20T18:30
эксклюзив
спецоперация
украина
купянск
днепр
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
россия
днепр (река)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062072167_5:0:3020:1696_1920x0_80_0_0_1a531499ad78ccddcc1d7ffe939ad31e.jpg
Армия России начала штурмовать или почти закончила штурмовать семь городов: Степногорск, Покровск, Мирноград, Константиновка, Северск, Купянск, Волчанск.Покровск и Мирноград наполовину взяты. Более того, они в котле. Мы там перерезали ВСУ основное снабжение. Им осталось несколько недель. В Константиновке уже войска в городе. Может быть, регулярных войск еще нет, но ДРГ там точно присутствуют. Северск – войска в городе. То, что осталось от Волчанска, на три четверти зачищено. Там страшные бои шли. И, конечно, Купянск.Над центральными его зданиями российские флаги. Да, еще несколько недель потребуется на зачистку, но город уже взят. Снабжение перерезано. Украинскому гарнизону ничего не светит. А самое главное, резко участились сдачи в плен.В центре Купянска котел, северная часть которого уже зачищена. Осталось только южная часть, в которой человек 500 сидит. У них вариантов нет – либо принять смерть, либо сдаться. А зачем им умирать ради Зеленского, который в пиджак переоделся по настоятельному требованию Трампа?Раньше всушники отказывались это делать, потому что их запугали, что русские сварят из них борщ. Киевский режим ведь набирает в армию не шибко образованных людей, которые в это верят. Тем не менее, в Купянске уже по 20 человек в день сдаются. Почти по взводу. Да, кажется, что это немного, но раньше и этого не было.Что касается наших ударов по энергетической системе Черниговской области, то это связано с необходимостью вывести из строя несколько подстанций, которые питают юг Украины. Это свидетельствует о том, что на определенном направлении будет нанесен мощный удар. А чтобы удар пришелся не в кирпич, а в масло, надо бы немножко вывести из строя энергетические мощности, которые и так пребывают в мало функциональном состоянии.Нам не нужно, чтобы Украина замерзла, потому что замерзнут люди. Нам нужно, чтобы киевский режим не мог привозить на электровозной тяге снаряды и прочую амуницию. Да, они будут возить ее на тепловозах. Но проблема в том, что мы наносим колоссальные удары по сортировочным железнодорожным станциям, когда львиная часть этих ударов наносится по тепловозным депо. Поэтому у противника сейчас дефицит тепловозов.У них есть в эллингах на глубоком хранении в солидоле паровозы. Не надо смеяться над ними. Паровозы – это отличная машина, которая зависит не только от электричества, но и от мазута. Паровоз может на дровах ездить, а с дровами на Украине все в порядке. Тем не менее, мы бьем, бьем, бьем, а это уже отражается на снабжении первой линии фронта.И Покровск, и Купянск – это важные успехи. Учитывая, что Украина бросила на их удержание несколько бригад, которые мы методично уничтожаем. Киевский режим не может постоянно перебрасывать силы для парирования наших каскадных ударов с юга на север и с севера на юг. Где-то фронт рухнет. Где-то мы подойдем к Днепру. Основные войска противника отойдут, чтобы задержать подошедшие к Днепру наши части, а в других местах наши войска снова резко подойдут к Днепру.Но когда это произойдет – сказать не берусь. Это может быть как очень быстро, так и очень медленно.
https://ukraina.ru/20251017/cpetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-shag-za-shagom-armiya-rf-dvizhetsya-vpered-no-eto-esche-ne-razgrom-vsu-1070182911.html
украина
купянск
днепр
россия
днепр (река)
покровск/красноармейск
константиновка
волчанск
северск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062072167_382:0:2643:1696_1920x0_80_0_0_1d4b75e79a2d820079e2f856ced72a5c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, украина, купянск, днепр, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, россия, днепр (река), покровск/красноармейск, константиновка, волчанск, северск, энергетика, железная дорога
Эксклюзив, Спецоперация, Украина, Купянск, Днепр, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Россия, Днепр (река), Покровск/Красноармейск, Константиновка, Волчанск, Северск, энергетика, железная дорога

Военный эксперт Николай Сорокин: Армия России выбивает ВСУ из семи городов и выносит энергетику Чернигова

18:30 20.10.2025
 
© Украина.руНиколай Сорокин (СВО)
Николай Сорокин (СВО) - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Армия России начала штурмовать или почти закончила штурмовать семь городов: Степногорск, Покровск, Мирноград, Константиновка, Северск, Купянск, Волчанск.
Покровск и Мирноград наполовину взяты. Более того, они в котле. Мы там перерезали ВСУ основное снабжение. Им осталось несколько недель. В Константиновке уже войска в городе. Может быть, регулярных войск еще нет, но ДРГ там точно присутствуют. Северск – войска в городе. То, что осталось от Волчанска, на три четверти зачищено. Там страшные бои шли. И, конечно, Купянск.
Над центральными его зданиями российские флаги. Да, еще несколько недель потребуется на зачистку, но город уже взят. Снабжение перерезано. Украинскому гарнизону ничего не светит. А самое главное, резко участились сдачи в плен.
В центре Купянска котел, северная часть которого уже зачищена. Осталось только южная часть, в которой человек 500 сидит. У них вариантов нет – либо принять смерть, либо сдаться. А зачем им умирать ради Зеленского, который в пиджак переоделся по настоятельному требованию Трампа?
Раньше всушники отказывались это делать, потому что их запугали, что русские сварят из них борщ. Киевский режим ведь набирает в армию не шибко образованных людей, которые в это верят. Тем не менее, в Купянске уже по 20 человек в день сдаются. Почти по взводу. Да, кажется, что это немного, но раньше и этого не было.
Что касается наших ударов по энергетической системе Черниговской области, то это связано с необходимостью вывести из строя несколько подстанций, которые питают юг Украины. Это свидетельствует о том, что на определенном направлении будет нанесен мощный удар. А чтобы удар пришелся не в кирпич, а в масло, надо бы немножко вывести из строя энергетические мощности, которые и так пребывают в мало функциональном состоянии.
Нам не нужно, чтобы Украина замерзла, потому что замерзнут люди. Нам нужно, чтобы киевский режим не мог привозить на электровозной тяге снаряды и прочую амуницию. Да, они будут возить ее на тепловозах. Но проблема в том, что мы наносим колоссальные удары по сортировочным железнодорожным станциям, когда львиная часть этих ударов наносится по тепловозным депо. Поэтому у противника сейчас дефицит тепловозов.
У них есть в эллингах на глубоком хранении в солидоле паровозы. Не надо смеяться над ними. Паровозы – это отличная машина, которая зависит не только от электричества, но и от мазута. Паровоз может на дровах ездить, а с дровами на Украине все в порядке. Тем не менее, мы бьем, бьем, бьем, а это уже отражается на снабжении первой линии фронта.
И Покровск, и Купянск – это важные успехи. Учитывая, что Украина бросила на их удержание несколько бригад, которые мы методично уничтожаем. Киевский режим не может постоянно перебрасывать силы для парирования наших каскадных ударов с юга на север и с севера на юг. Где-то фронт рухнет. Где-то мы подойдем к Днепру. Основные войска противника отойдут, чтобы задержать подошедшие к Днепру наши части, а в других местах наши войска снова резко подойдут к Днепру.
Но когда это произойдет – сказать не берусь. Это может быть как очень быстро, так и очень медленно.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской области
Карта Белгородской и Харьковской областей
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
17 октября, 06:15
Cпецоперация на минувшей неделе. Шаг за шагом армия РФ движется вперед, но это еще не разгром ВСУЛетне-осенняя кампания в зоне проведения спецоперации на юге-востоке Украины близка к завершению. Впереди — четвертая военная зима. Обстановка на всех направлениях для нашей армии в целом складывается благоприятно, а на ключевых участках фронта ВС РФ имеет существенные успехи.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияУкраинаКупянскДнепрВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныРоссияДнепр (река)Покровск/КрасноармейскКонстантиновкаВолчанскСеверскэнергетикажелезная дорога
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет
19:25Лавров позвонил Рубио, Трамп не верит в победу Украины, ВС РФ рвут оборону ВСУ. Итоги 20 октября
19:00О том, откуда на Украине берутся самые отмороженные нацисты - Александр Чаленко
18:58Каллас рассказала, когда ЕС примет 19-й пакет санкций против России
18:51Российские войска прорвались по четырём направлениям и проломили оборону ВСУ в Волчанске Харьковской области
18:40ВС РФ освободили Луч (укр. - Проминь) к югу от Димитрова
18:30Военный эксперт Николай Сорокин: Армия России выбивает ВСУ из семи городов и выносит энергетику Чернигова
18:27Рубио готовится к встрече с Лавровым, ЕС не хватает снарядов для ВСУ. Новости к 18.30
18:22В Вене скоро закроется последний центр приёма украинских беженцев Quartier Schlossberg
18:12Выяснились подробности удара по Павлоградскому заводу
18:04Что поменял звонок Путина и покушались ли на Джей Ди Вэнса в Калифорнии — Шишкин
17:57ВСУшники в отпуске разогнали целый эскадрон Зеленского
17:54Станислав Крапивник: Я отказался от американского гражданства и хотел бы служить в армии России
17:50Военкор рассказал о боях в Красноармейске
17:42МИД РФ сообщил о содержании разговора Лаврова с госсекретарем США Рубио
17:37Зеленский: Ярмарка тщеславия
17:35НАБУ и САП подозревают главу облсовета и его жену-нардепа в криминальных сверхдоходах
17:10Убийством колумбийских рыбаков Трамп хочет показать Латинской Америке, кто в доме хозяин
17:02Дыхательная гимнастика и звезды: что осталось в арсенале Киева для утешения населения
16:59Зеленский ищет поддержку после встречи в Вашингтоне. В ЕС готовят новые сценарии продолжения конфликта
Лента новостейМолния