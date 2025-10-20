https://ukraina.ru/20251020/1070383789.html

Станислав Крапивник: Я отказался от американского гражданства и хотел бы служить в армии России

Даже если Путин и Трамп сейчас договорятся о восстановлении российско-американских отношений, для американской элиты это будет лишь формальным перемирием. За это время они все равно или попытаются придумать что-то новое против России, или переключаться на Китай, а потом вернуться к России

Об этом рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник в интервью изданию Украина.руРанее Крапивник в студии издания Украина.ру официально в присутствии двух свидетелей направил официальное письмо в посольство США, в котором отказался от американского гражданства. Он уточнил, что американские власти привели к власти киевский режим, который развязал войну против Луганска (его малой Родины) и много лет вынашивали планы уничтожить Россию, поэтому больше не хочет иметь с США ничего общего.- Станислав, почему вы приняли это решение именно сейчас, когда к власти пришел Трамп и появился шанс, что российско-американские отношения будут постепенно улучшаться?- Мысли об отказе от американского гражданства у меня были достаточно давно. Я об этом думал, когда еще не получил российским паспорт. Кипело, кипело, и вот это случилось. Как бы там ни было, борьба против России – моей Родины, продолжается. С приходом Трампа ничего не поменялось. Даже если сейчас будет какой-то договор, то для американской элиты это будет лишь формальным перемирием. За это время они все равно или попытаются придумать что-то новое против России, или переключаться на Китай, а потом вернуться к России.- Вы пользовались американским паспортом после того, как в 2010 году переехали в Россию на постоянное место жительство?- Конечно. Я же получил российское гражданство только в 2021 году. Американский паспорт был у меня единственным. А после получения российского гражданства я использовал американский паспорт только один раз в апреле 2021 года. Я тогда работал над одним проектом и мне надо было съездить на Украину. Сами понимаете, что по российскому паспорту туда поехать было невозможно. С тех пор американский паспорт ни разу не использовал.- Ваше детство прошло в СССР в Луганске и в Харькове. Ваша семья эмигрировала в США в 1979 года, потому что у отца были свои обиды на советскую власть. Что это были за обиды? Какие сейчас взгляды у ваших родных?- Моя семья – это в первую очередь мой отец. К сожалению, его уже нет в живых. Тогда он просто купился на идеи о либерализме. А спустя пять лет после нашей эмиграции в 1984 году, когда он уже получил американское гражданство, зарегистрировался как республиканец. Почему? Потому что либерализм в реальности и либерализм в теории – это совершенно разные вещи. Тем более, тогда это еще был старый либерализм, а не тотальный дурдом, как сейчас.- Про Советский Союз и про Россию папа вам что в детстве рассказывал?- Да особого ничего не рассказывал. Что-то я и сам помнил. Мы уехали, когда мне было шесть лет. Вообще я не могу сказать, что отец был ярым антисоветчиком. У него были свои обиды и свои взгляды. Но не более того.- А как вы лично перешли от того, что вы американский гражданин к тому, что ваша Родина – Россия?- Одно другому не противоречило. Российского гражданства у меня не было. У меня было советское и американское гражданство. По советским законам, если ребенок уезжал до 16 лет, у него гражданство автоматически оставалось. А когда мне предлагали российское гражданство в 1990х, я на тот момент уже был американским офицером и не мог его оформить, потому что меня посадили бы за такое. А когда у меня закончился контракт, и я демобилизовался, окошко уже закрылось. Пришлось много лет ждать. Долго боролись, чтобы получить гражданство РФ. Потому что в то время система не работала на русских.- Насколько я понимаю, вы пришли в американскую армию, когда обучались в университете бизнесу, экономике и международной торговле. Как это было? Они вас заприметили и взяли за высокие умственные способности?- Хотелось бы верить, что взяли за умственные способности (смеется).Вообще у меня было два факультета. Военный факультет параллельно с гражданским. И я еще, пока был курсантом, поступил в резерв как рядовой солдат, чтобы набраться опыта. А потом в 1995 году уже стал офицером на постоянной службе.- При поступлении на военную службу у вас были проблемы из-за того, что вы эмигрант, а не коренной американец?- С поступлением на военную службу не было, а с получением офицерского звания были. Когда я еще был курсантом, меня матом крыл полковник, который набирал офицеров для военной разведки. Я ему прямо сказал, что я русский, родился в Советском Союзе, и скрывать это не собираюсь. Из-за этого меня в РУМО не взяли (Разведывательное управление Министерства обороны США). А то, что в Америке есть свой расизм – не новость.- И вы служили в штабе 18-го воздушно-десантного корпуса?- Да. В оперативной части штаба.- Разрабатывали оперативные планы на случай, если ваше подразделение отправится куда-то воевать?- Да. Оперативная часть разрабатывает и выполняет разные оперативные планы. Скажем, два месяца готовили наступление на Багдад. А самое главное, что там готовились к войне с Россией. Но это работа не с чистого листа. Любая ставка в свободное время разрабатывает планы против всех подряд: хоть инопланетян, хоть зомби. А когда готовится война против конкретной страны, этот план берется с полки и совершенствуется.- А по основной своей специальности – вы танкист или летчик? А то информация в интернете разнится.- Танкист. Летчиком я не был. Хотел пойти, но мне сказали, что у меня астигматизм. Правда, потом выяснилось, что никакого астигматизма у меня не было. Просто в американской армии служил ленивый военврач, который мне что-то там написал. Там это проблема: доктора получают низкую зарплату, поэтому работают соответствующе.Официальная специальность у меня танкист. Два раза командовал танковым взводом. Был замкомандира роты механизированной пехоты. Потом проходил школу десантников и служил в десантуре.- А чем именно вы занимались, когда были военным советником в Грузии и в Боснии?- Я был военным советником только в Грузии. В Боснии я был замкомандира роты. Когда я должен был стать майором (я не принял звание), меня хотели послать в корпус офицеров по иностранным делам. Вот это и есть военно-политические советники.- А в Грузии вы пытались сделать из ее армии что-то, что напоминало бы армию НАТО?- Этим конкретно я не занимался. Я знал парней, которые этим занимались. Разведчиков, которые стали на ноги два грузинских батальона. Я был политическим советником при грузинском руководстве и американском посольстве. Также сотрудничал с российским и украинским посольством. Тогда ведь были другие времена.В частности, занимался урегулированием грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Я остановил начало новой войны между Абхазии и Грузии. Там как получилось? Два или три грузинских вертолета Ми-8 полетели в Сванетию, а абхазы приняли это за крупный военный конвой и решили, что готовится наступление. Они уже начали расконсервировать свою артиллерию и готовились открыть огонь. А почему? Потому что американский офицер бангладешского происхождения забыл об этом, а когда вспомнил, никому не сказал. И я стал единственным в истории капитаном, который облил матом генерала с головы до ног.- Это в каком году было?- В октябре-ноябре 2002 года.- А в 2008 году вы еще были в Грузии?- Нет. Я демобилизовался в 2004 году. Там меня уже не было.- А если бы, когда вы еще были советником в Грузии, дело дошло до прямого российско-грузинского столкновения из-за Абхазии или Южной Осетии, как бы вы поступили?- Смотря по каким обстоятельством это бы шло. Я дал присягу и честно выполнял свои обязательства, пока действовал контракт. Но, повторюсь, один конфликт я уже предотвратил. Сколько-то жизней спас точно.- Еще в одном из интервью вы говорили, что хотели бы давать практические консультации для Вооруженных сил и спецслужб России, а не просто выступать в СМИ. Были конкретные предложения на этот счет?- Кое-какой информацией помогал как мог. Но когда во время мобилизации я просился на СВО в качестве офицера, меня не взяли. Может быть, со временем что-то изменится.

