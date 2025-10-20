Станислав Крапивник: Я отказался от американского гражданства и хотел бы служить в армии России - 20.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251020/1070383789.html
Станислав Крапивник: Я отказался от американского гражданства и хотел бы служить в армии России
Станислав Крапивник: Я отказался от американского гражданства и хотел бы служить в армии России - 20.10.2025 Украина.ру
Станислав Крапивник: Я отказался от американского гражданства и хотел бы служить в армии России
Даже если Путин и Трамп сейчас договорятся о восстановлении российско-американских отношений, для американской элиты это будет лишь формальным перемирием. За это время они все равно или попытаются придумать что-то новое против России, или переключаться на Китай, а потом вернуться к России
2025-10-20T17:54
2025-10-20T18:08
интервью
россия
грузия
станислав крапивник
сша
дональд трамп
владимир путин
нато
российское гражданство
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064601419_115:12:1867:997_1920x0_80_0_0_9a7608bbfdedee3baef1196df8f22ffa.jpg
Об этом рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник в интервью изданию Украина.руРанее Крапивник в студии издания Украина.ру официально в присутствии двух свидетелей направил официальное письмо в посольство США, в котором отказался от американского гражданства. Он уточнил, что американские власти привели к власти киевский режим, который развязал войну против Луганска (его малой Родины) и много лет вынашивали планы уничтожить Россию, поэтому больше не хочет иметь с США ничего общего.- Станислав, почему вы приняли это решение именно сейчас, когда к власти пришел Трамп и появился шанс, что российско-американские отношения будут постепенно улучшаться?- Мысли об отказе от американского гражданства у меня были достаточно давно. Я об этом думал, когда еще не получил российским паспорт. Кипело, кипело, и вот это случилось. Как бы там ни было, борьба против России – моей Родины, продолжается. С приходом Трампа ничего не поменялось. Даже если сейчас будет какой-то договор, то для американской элиты это будет лишь формальным перемирием. За это время они все равно или попытаются придумать что-то новое против России, или переключаться на Китай, а потом вернуться к России.- Вы пользовались американским паспортом после того, как в 2010 году переехали в Россию на постоянное место жительство?- Конечно. Я же получил российское гражданство только в 2021 году. Американский паспорт был у меня единственным. А после получения российского гражданства я использовал американский паспорт только один раз в апреле 2021 года. Я тогда работал над одним проектом и мне надо было съездить на Украину. Сами понимаете, что по российскому паспорту туда поехать было невозможно. С тех пор американский паспорт ни разу не использовал.- Ваше детство прошло в СССР в Луганске и в Харькове. Ваша семья эмигрировала в США в 1979 года, потому что у отца были свои обиды на советскую власть. Что это были за обиды? Какие сейчас взгляды у ваших родных?- Моя семья – это в первую очередь мой отец. К сожалению, его уже нет в живых. Тогда он просто купился на идеи о либерализме. А спустя пять лет после нашей эмиграции в 1984 году, когда он уже получил американское гражданство, зарегистрировался как республиканец. Почему? Потому что либерализм в реальности и либерализм в теории – это совершенно разные вещи. Тем более, тогда это еще был старый либерализм, а не тотальный дурдом, как сейчас.- Про Советский Союз и про Россию папа вам что в детстве рассказывал?- Да особого ничего не рассказывал. Что-то я и сам помнил. Мы уехали, когда мне было шесть лет. Вообще я не могу сказать, что отец был ярым антисоветчиком. У него были свои обиды и свои взгляды. Но не более того.- А как вы лично перешли от того, что вы американский гражданин к тому, что ваша Родина – Россия?- Одно другому не противоречило. Российского гражданства у меня не было. У меня было советское и американское гражданство. По советским законам, если ребенок уезжал до 16 лет, у него гражданство автоматически оставалось. А когда мне предлагали российское гражданство в 1990х, я на тот момент уже был американским офицером и не мог его оформить, потому что меня посадили бы за такое. А когда у меня закончился контракт, и я демобилизовался, окошко уже закрылось. Пришлось много лет ждать. Долго боролись, чтобы получить гражданство РФ. Потому что в то время система не работала на русских.- Насколько я понимаю, вы пришли в американскую армию, когда обучались в университете бизнесу, экономике и международной торговле. Как это было? Они вас заприметили и взяли за высокие умственные способности?- Хотелось бы верить, что взяли за умственные способности (смеется).Вообще у меня было два факультета. Военный факультет параллельно с гражданским. И я еще, пока был курсантом, поступил в резерв как рядовой солдат, чтобы набраться опыта. А потом в 1995 году уже стал офицером на постоянной службе.- При поступлении на военную службу у вас были проблемы из-за того, что вы эмигрант, а не коренной американец?- С поступлением на военную службу не было, а с получением офицерского звания были. Когда я еще был курсантом, меня матом крыл полковник, который набирал офицеров для военной разведки. Я ему прямо сказал, что я русский, родился в Советском Союзе, и скрывать это не собираюсь. Из-за этого меня в РУМО не взяли (Разведывательное управление Министерства обороны США). А то, что в Америке есть свой расизм – не новость.- И вы служили в штабе 18-го воздушно-десантного корпуса?- Да. В оперативной части штаба.- Разрабатывали оперативные планы на случай, если ваше подразделение отправится куда-то воевать?- Да. Оперативная часть разрабатывает и выполняет разные оперативные планы. Скажем, два месяца готовили наступление на Багдад. А самое главное, что там готовились к войне с Россией. Но это работа не с чистого листа. Любая ставка в свободное время разрабатывает планы против всех подряд: хоть инопланетян, хоть зомби. А когда готовится война против конкретной страны, этот план берется с полки и совершенствуется.- А по основной своей специальности – вы танкист или летчик? А то информация в интернете разнится.- Танкист. Летчиком я не был. Хотел пойти, но мне сказали, что у меня астигматизм. Правда, потом выяснилось, что никакого астигматизма у меня не было. Просто в американской армии служил ленивый военврач, который мне что-то там написал. Там это проблема: доктора получают низкую зарплату, поэтому работают соответствующе.Официальная специальность у меня танкист. Два раза командовал танковым взводом. Был замкомандира роты механизированной пехоты. Потом проходил школу десантников и служил в десантуре.- А чем именно вы занимались, когда были военным советником в Грузии и в Боснии?- Я был военным советником только в Грузии. В Боснии я был замкомандира роты. Когда я должен был стать майором (я не принял звание), меня хотели послать в корпус офицеров по иностранным делам. Вот это и есть военно-политические советники.- А в Грузии вы пытались сделать из ее армии что-то, что напоминало бы армию НАТО?- Этим конкретно я не занимался. Я знал парней, которые этим занимались. Разведчиков, которые стали на ноги два грузинских батальона. Я был политическим советником при грузинском руководстве и американском посольстве. Также сотрудничал с российским и украинским посольством. Тогда ведь были другие времена.В частности, занимался урегулированием грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Я остановил начало новой войны между Абхазии и Грузии. Там как получилось? Два или три грузинских вертолета Ми-8 полетели в Сванетию, а абхазы приняли это за крупный военный конвой и решили, что готовится наступление. Они уже начали расконсервировать свою артиллерию и готовились открыть огонь. А почему? Потому что американский офицер бангладешского происхождения забыл об этом, а когда вспомнил, никому не сказал. И я стал единственным в истории капитаном, который облил матом генерала с головы до ног.- Это в каком году было?- В октябре-ноябре 2002 года.- А в 2008 году вы еще были в Грузии?- Нет. Я демобилизовался в 2004 году. Там меня уже не было.- А если бы, когда вы еще были советником в Грузии, дело дошло до прямого российско-грузинского столкновения из-за Абхазии или Южной Осетии, как бы вы поступили?- Смотря по каким обстоятельством это бы шло. Я дал присягу и честно выполнял свои обязательства, пока действовал контракт. Но, повторюсь, один конфликт я уже предотвратил. Сколько-то жизней спас точно.- Еще в одном из интервью вы говорили, что хотели бы давать практические консультации для Вооруженных сил и спецслужб России, а не просто выступать в СМИ. Были конкретные предложения на этот счет?- Кое-какой информацией помогал как мог. Но когда во время мобилизации я просился на СВО в качестве офицера, меня не взяли. Может быть, со временем что-то изменится.
https://ukraina.ru/20240229/1053613977.html
россия
грузия
сша
ссср
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064601419_293:0:1658:1024_1920x0_80_0_0_11f52b24cb0a9801ad190ca7d9e16b9e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, грузия, станислав крапивник, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, российское гражданство, ссср, украина
Интервью, Россия, Грузия, Станислав Крапивник, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, российское гражданство, СССР, Украина

Станислав Крапивник: Я отказался от американского гражданства и хотел бы служить в армии России

17:54 20.10.2025 (обновлено: 18:08 20.10.2025)
 
© Фото : скриншот видео НЕОРУЭЛЛСтанислав Крапивник интервью
Станислав Крапивник интервью - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : скриншот видео НЕОРУЭЛЛ
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Даже если Путин и Трамп сейчас договорятся о восстановлении российско-американских отношений, для американской элиты это будет лишь формальным перемирием. За это время они все равно или попытаются придумать что-то новое против России, или переключаться на Китай, а потом вернуться к России
Об этом рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник в интервью изданию Украина.ру
Ранее Крапивник в студии издания Украина.ру официально в присутствии двух свидетелей направил официальное письмо в посольство США, в котором отказался от американского гражданства. Он уточнил, что американские власти привели к власти киевский режим, который развязал войну против Луганска (его малой Родины) и много лет вынашивали планы уничтожить Россию, поэтому больше не хочет иметь с США ничего общего.
- Станислав, почему вы приняли это решение именно сейчас, когда к власти пришел Трамп и появился шанс, что российско-американские отношения будут постепенно улучшаться?
- Мысли об отказе от американского гражданства у меня были достаточно давно. Я об этом думал, когда еще не получил российским паспорт. Кипело, кипело, и вот это случилось. Как бы там ни было, борьба против России – моей Родины, продолжается. С приходом Трампа ничего не поменялось. Даже если сейчас будет какой-то договор, то для американской элиты это будет лишь формальным перемирием. За это время они все равно или попытаются придумать что-то новое против России, или переключаться на Китай, а потом вернуться к России.
- Вы пользовались американским паспортом после того, как в 2010 году переехали в Россию на постоянное место жительство?
- Конечно. Я же получил российское гражданство только в 2021 году. Американский паспорт был у меня единственным. А после получения российского гражданства я использовал американский паспорт только один раз в апреле 2021 года. Я тогда работал над одним проектом и мне надо было съездить на Украину. Сами понимаете, что по российскому паспорту туда поехать было невозможно. С тех пор американский паспорт ни разу не использовал.
- Ваше детство прошло в СССР в Луганске и в Харькове. Ваша семья эмигрировала в США в 1979 года, потому что у отца были свои обиды на советскую власть. Что это были за обиды? Какие сейчас взгляды у ваших родных?
- Моя семья – это в первую очередь мой отец. К сожалению, его уже нет в живых. Тогда он просто купился на идеи о либерализме. А спустя пять лет после нашей эмиграции в 1984 году, когда он уже получил американское гражданство, зарегистрировался как республиканец. Почему? Потому что либерализм в реальности и либерализм в теории – это совершенно разные вещи. Тем более, тогда это еще был старый либерализм, а не тотальный дурдом, как сейчас.
Станислав Крапивник - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
29 февраля 2024, 12:40
Станислав Крапивник: кто онБывший офицер вооруженных сил США, участник популярных политических шоу, уроженец Луганска
- Про Советский Союз и про Россию папа вам что в детстве рассказывал?
- Да особого ничего не рассказывал. Что-то я и сам помнил. Мы уехали, когда мне было шесть лет. Вообще я не могу сказать, что отец был ярым антисоветчиком. У него были свои обиды и свои взгляды. Но не более того.
- А как вы лично перешли от того, что вы американский гражданин к тому, что ваша Родина – Россия?
- Одно другому не противоречило. Российского гражданства у меня не было. У меня было советское и американское гражданство. По советским законам, если ребенок уезжал до 16 лет, у него гражданство автоматически оставалось. А когда мне предлагали российское гражданство в 1990х, я на тот момент уже был американским офицером и не мог его оформить, потому что меня посадили бы за такое. А когда у меня закончился контракт, и я демобилизовался, окошко уже закрылось. Пришлось много лет ждать. Долго боролись, чтобы получить гражданство РФ. Потому что в то время система не работала на русских.
- Насколько я понимаю, вы пришли в американскую армию, когда обучались в университете бизнесу, экономике и международной торговле. Как это было? Они вас заприметили и взяли за высокие умственные способности?
- Хотелось бы верить, что взяли за умственные способности (смеется).
Вообще у меня было два факультета. Военный факультет параллельно с гражданским. И я еще, пока был курсантом, поступил в резерв как рядовой солдат, чтобы набраться опыта. А потом в 1995 году уже стал офицером на постоянной службе.
- При поступлении на военную службу у вас были проблемы из-за того, что вы эмигрант, а не коренной американец?
- С поступлением на военную службу не было, а с получением офицерского звания были. Когда я еще был курсантом, меня матом крыл полковник, который набирал офицеров для военной разведки. Я ему прямо сказал, что я русский, родился в Советском Союзе, и скрывать это не собираюсь. Из-за этого меня в РУМО не взяли (Разведывательное управление Министерства обороны США). А то, что в Америке есть свой расизм – не новость.
- И вы служили в штабе 18-го воздушно-десантного корпуса?
- Да. В оперативной части штаба.
- Разрабатывали оперативные планы на случай, если ваше подразделение отправится куда-то воевать?
- Да. Оперативная часть разрабатывает и выполняет разные оперативные планы. Скажем, два месяца готовили наступление на Багдад. А самое главное, что там готовились к войне с Россией. Но это работа не с чистого листа. Любая ставка в свободное время разрабатывает планы против всех подряд: хоть инопланетян, хоть зомби. А когда готовится война против конкретной страны, этот план берется с полки и совершенствуется.
- А по основной своей специальности – вы танкист или летчик? А то информация в интернете разнится.
- Танкист. Летчиком я не был. Хотел пойти, но мне сказали, что у меня астигматизм. Правда, потом выяснилось, что никакого астигматизма у меня не было. Просто в американской армии служил ленивый военврач, который мне что-то там написал. Там это проблема: доктора получают низкую зарплату, поэтому работают соответствующе.
Официальная специальность у меня танкист. Два раза командовал танковым взводом. Был замкомандира роты механизированной пехоты. Потом проходил школу десантников и служил в десантуре.
- А чем именно вы занимались, когда были военным советником в Грузии и в Боснии?
- Я был военным советником только в Грузии. В Боснии я был замкомандира роты. Когда я должен был стать майором (я не принял звание), меня хотели послать в корпус офицеров по иностранным делам. Вот это и есть военно-политические советники.
- А в Грузии вы пытались сделать из ее армии что-то, что напоминало бы армию НАТО?
- Этим конкретно я не занимался. Я знал парней, которые этим занимались. Разведчиков, которые стали на ноги два грузинских батальона. Я был политическим советником при грузинском руководстве и американском посольстве. Также сотрудничал с российским и украинским посольством. Тогда ведь были другие времена.
В частности, занимался урегулированием грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Я остановил начало новой войны между Абхазии и Грузии. Там как получилось? Два или три грузинских вертолета Ми-8 полетели в Сванетию, а абхазы приняли это за крупный военный конвой и решили, что готовится наступление. Они уже начали расконсервировать свою артиллерию и готовились открыть огонь. А почему? Потому что американский офицер бангладешского происхождения забыл об этом, а когда вспомнил, никому не сказал. И я стал единственным в истории капитаном, который облил матом генерала с головы до ног.
- Это в каком году было?
- В октябре-ноябре 2002 года.
- А в 2008 году вы еще были в Грузии?
- Нет. Я демобилизовался в 2004 году. Там меня уже не было.
- А если бы, когда вы еще были советником в Грузии, дело дошло до прямого российско-грузинского столкновения из-за Абхазии или Южной Осетии, как бы вы поступили?
- Смотря по каким обстоятельством это бы шло. Я дал присягу и честно выполнял свои обязательства, пока действовал контракт. Но, повторюсь, один конфликт я уже предотвратил. Сколько-то жизней спас точно.
- Еще в одном из интервью вы говорили, что хотели бы давать практические консультации для Вооруженных сил и спецслужб России, а не просто выступать в СМИ. Были конкретные предложения на этот счет?
- Кое-какой информацией помогал как мог. Но когда во время мобилизации я просился на СВО в качестве офицера, меня не взяли. Может быть, со временем что-то изменится.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюРоссияГрузияСтанислав КрапивникСШАДональд ТрампВладимир ПутинНАТОроссийское гражданствоСССРУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Рубио готовится к встрече с Лавровым, ЕС не хватает снарядов для ВСУ. Новости к 18.30
18:22В Вене скоро закроется последний центр приёма украинских беженцев Quartier Schlossberg
18:12Выяснились подробности удара по Павлоградскому заводу
18:04Что поменял звонок Путина и покушались ли на Джей Ди Вэнса в Калифорнии — Шишкин
17:57ВСУшники в отпуске разогнали целый эскадрон Зеленского
17:54Станислав Крапивник: Я отказался от американского гражданства и хотел бы служить в армии России
17:50Военкор рассказал о боях в Красноармейске
17:42МИД РФ сообщил о содержании разговора Лаврова с госсекретарем США Рубио
17:37Зеленский: Ярмарка тщеславия
17:35НАБУ и САП подозревают главу облсовета и его жену-нардепа в криминальных сверхдоходах
17:10Убийством колумбийских рыбаков Трамп хочет показать Латинской Америке, кто в доме хозяин
17:02Дыхательная гимнастика и звезды: что осталось в арсенале Киева для утешения населения
16:59Зеленский ищет поддержку после встречи в Вашингтоне. В ЕС готовят новые сценарии продолжения конфликта
16:55ВС РФ продвигаются на Херсонском направлении
16:45"Заднего двора" больше нет. Почему США вступили в конфликт с Колумбией
16:41Немецкий журнал продемонстрировал, как выглядят территориальные потери Украины
16:31"Переломаю ему ноги!" — румынский евродепутат стращает Зеленского
16:25Премьер Баварии — молодым украинцам: оставайтесь служить на родине
16:14Зеленский репостнул видео украинской модели 18+
16:09ВС РФ поразили обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области
Лента новостейМолния