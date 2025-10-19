"Залужный узнаёт о своих амбициях из СМИ": Ищенко о безопасной критике Зеленского - 19.10.2025 Украина.ру
"Залужный узнаёт о своих амбициях из СМИ": Ищенко о безопасной критике Зеленского
Фигура посла Украины в Великобритании Валерия Залужного используется украинскими политиками как инструмент для критики Владимира Зеленского. При этом сам экс-главком ВСУ предпочитает не опровергать слухи о президентских амбициях, чтобы не привлекать лишнего внимания. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"С давних пор, ещё порошенковскими* пиарщиками, был изобретён беспроигрышный ход: для критики Зеленского применялся Залужный", — указывает Ростислав Ищенко.Эксперт подчеркивает, что "сам Залужный каждый раз узнаёт и узнаёт о своих политических амбициях из СМИ", но при этом никогда публично не комментирует эти сообщения."Ибо опровержение только привлечёт дополнительное внимание к информации и позволит её авторам рассказывать, что Залужного [якобы] долго пытали в застенках [руководителя Офиса президента Украины Андрея] Ермака, пока, наконец, заставили публично отречься от президентских амбиций", — поясняет Ищенко причину молчания украинского дипломата.Таким образом, фигура Залужного используется как удобный и безопасный инструмент для атак на действующую власть, заключил собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне" на сайте Украина.ру.Другое мнение о предстоящей схватке политиков Украины на выборах - в статье Михаила Павлива "Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам".*Петр Порошенко внесен в список экстремистов и террористов
"Залужный узнаёт о своих амбициях из СМИ": Ищенко о безопасной критике Зеленского

Фигура посла Украины в Великобритании Валерия Залужного используется украинскими политиками как инструмент для критики Владимира Зеленского. При этом сам экс-главком ВСУ предпочитает не опровергать слухи о президентских амбициях, чтобы не привлекать лишнего внимания. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"С давних пор, ещё порошенковскими* пиарщиками, был изобретён беспроигрышный ход: для критики Зеленского применялся Залужный", — указывает Ростислав Ищенко.
Эксперт подчеркивает, что "сам Залужный каждый раз узнаёт и узнаёт о своих политических амбициях из СМИ", но при этом никогда публично не комментирует эти сообщения.
"Но это никому не мешает – опровергать он всё равно ничего не будет", — констатирует аналитик.
"Ибо опровержение только привлечёт дополнительное внимание к информации и позволит её авторам рассказывать, что Залужного [якобы] долго пытали в застенках [руководителя Офиса президента Украины Андрея] Ермака, пока, наконец, заставили публично отречься от президентских амбиций", — поясняет Ищенко причину молчания украинского дипломата.
Таким образом, фигура Залужного используется как удобный и безопасный инструмент для атак на действующую власть, заключил собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне" на сайте Украина.ру.
Другое мнение о предстоящей схватке политиков Украины на выборах - в статье Михаила Павлива "Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам".
*Петр Порошенко внесен в список экстремистов и террористов
Сгенерировано нейросетью - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
11 октября, 10:56
Звёздные мрии Дарта Залужного: почему у Украины туго с космосомБывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный призвал обратить внимание на развитие украинских Космических войск. По словам Залужного, именно в космосе будет коваться победа Украины
