"Залужный узнаёт о своих амбициях из СМИ": Ищенко о безопасной критике Зеленского

Фигура посла Украины в Великобритании Валерия Залужного используется украинскими политиками как инструмент для критики Владимира Зеленского. При этом сам экс-главком ВСУ предпочитает не опровергать слухи о президентских амбициях, чтобы не привлекать лишнего внимания. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060390895_60:4:1060:567_1920x0_80_0_0_afdc8dfb71aebb81f3f2ac862229d983.jpg

"С давних пор, ещё порошенковскими* пиарщиками, был изобретён беспроигрышный ход: для критики Зеленского применялся Залужный", — указывает Ростислав Ищенко.Эксперт подчеркивает, что "сам Залужный каждый раз узнаёт и узнаёт о своих политических амбициях из СМИ", но при этом никогда публично не комментирует эти сообщения."Ибо опровержение только привлечёт дополнительное внимание к информации и позволит её авторам рассказывать, что Залужного [якобы] долго пытали в застенках [руководителя Офиса президента Украины Андрея] Ермака, пока, наконец, заставили публично отречься от президентских амбиций", — поясняет Ищенко причину молчания украинского дипломата.Таким образом, фигура Залужного используется как удобный и безопасный инструмент для атак на действующую власть, заключил собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне" на сайте Украина.ру.Другое мнение о предстоящей схватке политиков Украины на выборах - в статье Михаила Павлива "Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам".*Петр Порошенко внесен в список экстремистов и террористов

