Зеленский — европейцам: "Ничего не получилось". Итоги 18 октября

Владимир Зеленский рассказал европейским лидерам о настоящем результате поездки в Вашингтон

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/12/1070310970_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_d905ef094cbccbaca36db8a64caad8cd.jpg

Владимир Зеленский остался недоволен визитом в США, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц."Визит прошел не так, как хотел Зеленский. Я думаю, я могу это сказать", — заявил он, ссылаясь на разговор с Зеленским.Мерц добавил, что таким образом оказание европейской помощи Украине становится важнее. Также канцлер Германии указал, что будет работать над поддержкой Украины "финансово, политически и, конечно, военно".Сам Зеленский в интервью NBC News, полная версия которого выйдет 19 октября, заявил, что Трамп не одобрил поставку ракет Tomahawk Украине."Хорошо, что президент [США Дональд] Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день не сказал и "да"", — отметил Зеленский.Он заявил, что рассчитывает на продолжение диалога по дальнобойным ракетам."Мы используем тысячи дальнобойных дронов украинского производства для поражения военных целей. <...> Это очень сложно – оперировать только украинскими дронами. Нам нужны дальнобойные Tomahawk и похожее оружие, которое имеют США, чтобы осуществлять комбинированные атаки, как это делает Россия", – указал Зеленский.По его словам, он думает, что в России "действительно боятся", что Украина может использовать ракеты Tomahawk. При этом, отмечает NBC News, возвращение на Украину без соглашения о ракетах Tomahawk "вероятно побудит критиков Зеленского спросить, зачем он вообще приезжал в США".Западные СМИ в целом скептично оценили итоги визита Зеленского в США. Так, изданиеThe Wall Street Journal обратило внимание, что глава Трамп не упомянул в публикации о переговорах про крылатые ракеты Tomahawk, на которые наделась Украина.Британская газета The Telegraph посчитала, что Зеленский ушел ни с чем, поскольку Трамп не готов поставлять Киеву это оружие.Немецкое издание Das Bild опубликовало материалпод названием "Серьезный удар по мечте Зеленского о Tomahawk". Среди прочего в статье указано, что Трамп уверен в заинтересованности президента России Владимира Путина в завершении конфликта.Испанская газета El Pais написала, что "маятник Трампа снова качнулся в сторону Москвы", в то время как глава киевского режима надеялся вернуться на Украину с дополнительной военной поддержкой.Французская газета Le Monde также выпустила статью, в которой автор отметил слова президента США о его уверенности в желании Путина завершить конфликт, а также отказ передать Киеву Tomahawk.Французский журнал Le Point обратил внимание на конфуз Зеленского из-за колкости Трампа в его адрес при обсуждении возможного строительства тоннеля между Россией и США.Телеканал СNN сообщил, что у Трампа сложилось впечатление, что Зеленский не хочет мира, а стремится к эскалации"В прямом и честном разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что пока украинский лидер не получит ракеты большой дальности, способные долететь до самых дальних уголков России, которые он просит. Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта", — отмечалось в публикации.Российский политолог Юрий Баранчик заявил, что Зеленский "получил три разочарования за один визит или даже четыре, если брать более широкий географический контекст"."Собственно, с чем в Вашингтон летел Зеленский – требовать "Томагавки", желательно денег, а также санкций и давления на Россию. "Томагавков" Трамп не дал, ясно дав понять, что этот вариант неприемлем. Хотя и в традиционной манере Трампа "я вообще всё могу сделать, но я добрый, и пока буду милостив". Дипломатия сейчас важнее, попутно был слит проект тоннеля между США и Россией для поставок американских товаров в ЕС. То есть, война на Украине для Трампа далеко не главное", — подчеркнул эксперт.Кроме того, указал он, "судя по брифингу Зеленского после встречи, точнее, по отсутствию заявлений о любых перемогах, не получилось ни вернуть США в лагерь "бесплатно дающих", ни с другими, кроме "Томагавков", системами вооружений"."Заявления Трампа до и после переговоров намекают, что дипломатия для Белого дома сейчас важнее, поэтому от резких санкционных движений США воздерживаются. С увеличением давления на Россию, таким образом, тоже не сложилось. Во всяком случае, в связи с визитом Зеленского", — отметил Баранчик.Он также обратил внимание на то, что Зеленский посещал Соединённые Штаты один."Немаловажный момент: на этот раз за Зеленским не потащилась группа европейской поддержки, выгораживать своего мальчика. Уже второй, после Шарм-эш-Шейха момент, когда Европу выводят за скобки решений, причем в данном случае тех, которые её непосредственно касаются. Не забываем ещё и готовящийся саммит в Будапеште", — указал эксперт.Баранчик описал также поведение Великобритании."При всей элитной дегенерации, Британия отреагировала на исторических рефлексах и попыталась влезть в этот трек. Британский премьер Стармер предложил Зеленскому и европейцам разработать мирный план по Украине, аналогичный тому, что Трамп реализовал в секторе Газа. Сообщается, что такое предложение прозвучало по итогам встречи Зеленского с Трампом, во время общего телефонного разговора украинского президента и лидеров европейских стран", — заявил Баранчик.Также эксперт указал, что самым тонким нюансом было заявление Трампа о том, что линия фронта должна стать базой для постконфликтного обустройства фактических границ."Зеленский однозначно объявит о победе. Нам такое не подходит, потому что СВО мы начали как раз потому, что говорить "всё хорошо" уже нельзя, на фоне прогрессирующих объективных проблем с безопасностью", — указал Баранчик.В то же время, он подчеркнул, что "если результатом СВО станет отсутствие для нас рисков, демилитаризация Украины, объективный над ней контроль по самую Польшу включая политический режим, то пусть в Брюсселе хоть парад победы над Россией проводят".Подробнее о встрече в США — в статье Владимира Скачко "Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно".

