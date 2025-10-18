https://ukraina.ru/20251018/medik-dok-luchshe-sobstvennye-glaza-khot-i-ranenye-chem-remkoplekt-dlya-nikh-1070302289.html

Медик "Док": Лучше собственные глаза, хоть и раненые, чем "ремкоплект" для них

Медик "Док": Лучше собственные глаза, хоть и раненые, чем "ремкоплект" для них

Сотрудник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Док" рассказал интернет-изданию Украина.ру, какой сегодня характер ранений на фронте, и как откопал боевого товарища из лисьей норы после атаки вражеского дрона

- Док, какие-то интересные, необычные случаи из вашей военной врачебной практики можете вспомнить?- Наверное, необычный был случай на Запорожском направлении. Мы были на эвакуации, пришлось эвакуировать бойца, посеченного осколками. Он попал под FPV-дрон. И мы, загрузив его в "буханку", мчались по полям, но не знали, что поля были заминированы.Слава Богу, все обошлось, бойца доставили, помощь была оказана вовремя, и боец жив. Сейчас он в отпуске, скоро опять вернется в свое подразделение, это будет его второй контракт.- А детальнее о том, как проходила та эвакуация, можно?- Сначала раненый боец сказал, что мы медленно едем.- Медленно?- Да, медленно. Когда мы тронулись, он говорит: давайте быстрее, быстрее, быстрее!!!- А куда он был, кстати, ранен?- У него было ранение в бедро и в бочину. Я оказал ему помощь: остановил кровотечение, произвел обезболивание. Водитель поехал. Раненый говорит: слишком медленно едем, поэтому за нами, возможно, полетят вдогон "птицы". После этих слов водитель нажал на газ, и наша буханка полетела. В результате мы добрались, конечно, без происшествий, но уже в ходе полета "буханки" по бездорожью раненый боец нам сообщил, что по обе стороны поля заминированы.Все это происходило ночью, а в это время суток автомобиль движется без света не привлекая внимание. Водитель следит за дорогой благодаря прибору ночного видения. Поэтому ситуация была под контролем. Он справился.- Какой сейчас основной характер ранений на фронте?- Минно-осколочные ранения. С пулевыми мне не приходилось встречаться, потому что Запорожское направление – это все-таки не стрелковый бой, а бой "птиц" и артиллерии.- А сами ранены были?- Был. Это случилось тоже на Запорожском направлении. Вероятно, противник на нас был обозлен, поэтому в нас летело все: начиная чуть ли не с рогаток, и заканчивая кассетами. Стреляло всё: и стволка, и танки, и АГСы (автоматический гранатомет на станке – прим.), и минометы.Мы находились на БЗ (боевое задание – прим.), и к нам в наблюдательный пункт прилетел дрон-камикадзе. Нас троих посекло. В этот момент один боец сидел в "лисьей норе", набивая БК (боекомплект – прим.), другой - на "радейке" (на армейском жаргоне – радиостанция – прим.), я был по центру.Над нами пятимиллиметровый лист железа и в накат метр земли. Случилось вот что: когда возвращался наш армейский "птенец", то за ним на хвосте летел вражеский дрон. Он отключил двигатель и включил его уже непосредственно перед нашим наблюдательным пунктом.В итоге нас троих ранило. Одного – в правые руку и ногу, другого – в правую руку. У последнего осколок застрял в кости. Его отправили в Симферополь. А у первого все осколки были в мясе, и он в кратчайшие сроки был возвращен в строй.У меня проникающее ранение в оба глаза. Меня отправили сначала в Севастополь, а далее на большую землю - в Подмосковье, там было три госпиталя подряд. Перенес три операции на глазах. Почти четыре месяца по госпиталям. Разрыв барабанной перепонки, отсутствие слухового нерва - я до сих пор очень плохо слышу на левое ухо. Я все вижу, но правый зрачок не фокусируется, когда яркое солнце. Меня слепит, поэтому хожу в темных очках. Я прошел лечение - лечил грамотный специалист. Сделали все возможное. Извлекли один осколок из правого глаза, потому что он воткнулся в заднюю стенку орбиты. А в левом глазу у меня до сих пор осколок в хрусталике. Но он вне оптической зоны, я его не чувствую. Мне он не мешает. Понимаете, оставить свои хрусталики гораздо важнее, нежели поставить вместо них ремкомплект.- А у вас мандража тогда не было?-У меня не было мыслей тогда никаких, потому что мои боевые товарищи попросили о помощи. Мою аптечку разорвало. Я попросил сослуживца дать свою. Смотрю, он тоже ранен. Я практически откопал своего бойца из лисьей норы. Тут у меня хлынула кровь из головы, из рук и ног. У меня посеченные руки и ноги. Сознание не терял.- А как вас эвакуировали?- Мы поехали по-серому (так в армии называют время суток, когда не день и не ночь – либо смеркается, либо предрассветное время – прим.). Наша команда отправилась на эвакуацию. Пока она проходила, на нас была очень сильная атака вражеских дронов. За ночь вместе с армейцами мы сбили две "Бабы-Яги": одну – они, другую – мы. Я стрелял из гладкоствольного ружья, а мой сослуживец из автомата ее добил. Армейцы добили вторую из ПКМ (пулемет Калашникова – прим.).Смотрите также видеоинтервью Александра Чаленко с военным медиком, который несет службу в зоне СВО Как воюют бывшие заключённые и что изменилось в работе медиков из-за дронов ВСУ — начмед "Голубка"

