Как воюют бывшие заключённые и что изменилось в работе медиков из-за дронов ВСУ — начмед "Голубка" - 12.10.2025
Как воюют бывшие заключённые и что изменилось в работе медиков из-за дронов ВСУ — начмед "Голубка"
Как воюют бывшие заключённые и что изменилось в работе медиков из-за дронов ВСУ — начмед "Голубка"
Начальник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" (позывной "Голубка") рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том,...
2025-10-12T10:39
2025-10-12T10:39
Начальник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" (позывной "Голубка") рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как создавался волонтёрский центр для помощи жителям Донбасса и чем "Барс-Сармат" отличается от других воинских подразделений. Также она объяснила, в чём заключается особый патриотизм бывших заключённых. 00:34 – История позывного "Голубка"; 02:16 – Волонтёрский центр "Спасём людей Донбасса"; 03:46 – Как воюют бывшие заключённые; 08:31 – Как спасают бойцов на линии фронта и чем особенны военные медики; 11:54 – Путь в "Барс-Сармат" и отличия этого Центра от других подразделений; 14:44 – Как спаслись от дрона;Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Как воюют бывшие заключённые и что изменилось в работе медиков из-за дронов ВСУ — начмед "Голубка"

Начальник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" (позывной "Голубка") рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как создавался волонтёрский центр для помощи жителям Донбасса и чем "Барс-Сармат" отличается от других воинских подразделений. Также она объяснила, в чём заключается особый патриотизм бывших заключённых.
00:34 – История позывного "Голубка";
02:16 – Волонтёрский центр "Спасём людей Донбасса";
03:46 – Как воюют бывшие заключённые;
08:31 – Как спасают бойцов на линии фронта и чем особенны военные медики;
11:54 – Путь в "Барс-Сармат" и отличия этого Центра от других подразделений;
14:44 – Как спаслись от дрона;
