https://ukraina.ru/20251017/zachem-donald-tramp-pered-vstrechey-s-zelenskim-vospolzovalsya-zvonkom-k-drugu--1070256814.html
Зачем Дональд Трамп перед встречей с Зеленским воспользовался "звонком к другу"
Зачем Дональд Трамп перед встречей с Зеленским воспользовался "звонком к другу" - 17.10.2025 Украина.ру
Зачем Дональд Трамп перед встречей с Зеленским воспользовался "звонком к другу"
В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, в ходе разговора была анонсирована новая встреча двух лидеров.
2025-10-17T15:00
2025-10-17T15:00
2025-10-17T15:00
видео
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070256443_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bbf56eb2100fac57b6ea8501c582f06c.jpg
О том, почему президент США резко смягчил риторику в адрес России, рассказывает обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070256443_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b203abc0b837126b12bfaa65b3a5b9da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру, видео
Видео, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина.ру
Зачем Дональд Трамп перед встречей с Зеленским воспользовался "звонком к другу"
В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, в ходе разговора была анонсирована новая встреча двух лидеров.
О том, почему президент США резко смягчил риторику в адрес России, рассказывает обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.