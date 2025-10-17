https://ukraina.ru/20251017/pravitelstvo-lnr-rasskazalo-o-formirovanii-byudzheta-1070252433.html

Правительство ЛНР рассказало о формировании бюджета

Правительство ЛНР рассказало о формировании бюджета

Основой для формирования бюджета Луганской Народной Республики станут 22 государственных программы. Об этом 17 октября сообщило правительство ЛНР.

"Правительство ЛНР приняло все необходимые государственные программы, которые станут основой для формирования бюджета на предстоящий 2026 год и плановый период с 2027 по 2028 годы", - сказано в официальном сообщении.О госпрограммах рассказал председатель правительства республики Егор Ковальчук. В этих программных документах отражены все ключевые сферы жизни ЛНР - от социальной политики, здравоохранения и образования до развития экономики, транспорта, ЖКХ и благоустройства. "Госпрограммы представляют собой не просто перечень мероприятий в какой-либо сфере. Это, во-первых, пошаговый план достижения целей, во-вторых, инструмент распределения средств из бюджета. То есть в каждой госпрограмме деньги распределены по конкретным задачам. Каждый рубль бюджета должен работать на благо региона и способствовать улучшению качества жизни людей", - подчеркнул глава правительства респубилки. Следующим шагом станет одобрение проекта бюджета и его направление для рассмотрения в Народном Совете Луганской Народной Республики, сообщили в правительстве. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Встревоженный Зеленский, провалы ВСУ, "горькая ирония" для Киева. Хроника событий на 13:00 17 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

