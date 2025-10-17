https://ukraina.ru/20251017/pravitelstvo-lnr-rasskazalo-o-formirovanii-byudzheta-1070252433.html
Правительство ЛНР рассказало о формировании бюджета
Основой для формирования бюджета Луганской Народной Республики станут 22 государственных программы. Об этом 17 октября сообщило правительство ЛНР.
2025-10-17T13:24
новости
луганская народная республика
новые регионы
восстановление донбасса
бюджет
социальная политика
социальное государство
социальные расходы
жкх
здравоохранение
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070251989_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_95c4c9647b36f050d0d480bf8da44aeb.jpg
луганская народная республика
новости, луганская народная республика, новые регионы, восстановление донбасса, бюджет, социальная политика, социальное государство, социальные расходы, жкх, здравоохранение, образование, транспорт, жилье
Новости, Луганская Народная Республика, Новые регионы, восстановление Донбасса, бюджет, социальная политика, социальное государство, социальные расходы, ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт, жилье
"Правительство ЛНР приняло все необходимые государственные программы, которые станут основой для формирования бюджета на предстоящий 2026 год и плановый период с 2027 по 2028 годы", - сказано в официальном сообщении.
О госпрограммах рассказал председатель правительства республики Егор Ковальчук.
В этих программных документах отражены все ключевые сферы жизни ЛНР - от социальной политики, здравоохранения и образования до развития экономики, транспорта, ЖКХ и благоустройства.
"Госпрограммы представляют собой не просто перечень мероприятий в какой-либо сфере. Это, во-первых, пошаговый план достижения целей, во-вторых, инструмент распределения средств из бюджета. То есть в каждой госпрограмме деньги распределены по конкретным задачам. Каждый рубль бюджета должен работать на благо региона и способствовать улучшению качества жизни людей", - подчеркнул глава правительства респубилки.
Следующим шагом станет одобрение проекта бюджета и его направление для рассмотрения в Народном Совете Луганской Народной Республики, сообщили в правительстве.
