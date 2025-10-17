https://ukraina.ru/20251017/ne-dissident-a-konformist-kak-ivan-drach-promenyal-poeziyu-na-politiku--1070243084.html

Не диссидент, а конформист. Как Иван Драч променял поэзию на политику

17 октября 1936 года в селе Тележинцы Киевской области родился Иван Драч. Он вошёл в плеяду ярких поэтов-шестидесятников, однако вскоре стал советским пропагандистом, а с 1989-го и вовсе украинским политиком

Родители будущего поэта работали в совхозе, голод 1932-33 годов им удалось пережить на Кавказе. Ваня, по его собственным словам, был поздним ребёнком. В 2010-м Иван Драч вспоминал: "Я был ребёнком старших родителей – они давали мне волю, чтобы я учился. И я учился, и занимался спортом – футбол, волейбол, бег..."Политика довольно рано взяла мальчика в оборот. В мае 1951 года семиклассник Ваня Драч написал свое первое стихотворение "Ми за мир!" Стихотворение было настолько политически правильным, что его напечатала районная газета. Вот строки из него:"Розцвітає мила Україна,Щастям повниться моя земля,І працює радісна людинаВ сяйві сонця, що зійшло з Кремля…"Затем в биографии Ивана Драча было то, что в советские времена называлось "общественная активность": председатель пионерского отряда, после недолгой работы учителем русского языка и литературы – инструктор Тетиевского районного комитета комсомола, секретарь комсомольской организации воинской части, кандидат в члены КПСС… Правда, в 2010 году Драч рассказывал, что готовился получить золотую медаль по окончании школы, но её дали дочери первого секретаря райкома партии. "Тогда я понял, что жизнь очень интересна. Я отказался брать аттестат зрелости – мне его только потом передали". Но в 1950-е его всё устраивало.Осенью 1959 года за выступление с несанкционированной политинформацией и за контакты с польской делегацией будущего классика потащили в КГБ, а затем выгнали с дневного отделения университета. Даже несмотря на то, что он был заместителем секретаря комсомольской организации факультета по идеологии (а может и поэтому). Но уже в следующем году ему удалось восстановиться на заочном отделении филфака.В 1961-м главред газеты "Литературная Украина" (орган Союза писателей Украины) Павел Загребельный взял Ивана Драча на работу в качестве редактора отдела художественной литературы. Именно на страницах этой газеты была опубликована поэма-трагедия Драча "Нож в солнце" (1961), тепло встреченная советской критикой.В 1962 году Ивана Драча приняли в Союз писателей Украины, вышел его первый сборник – "Подсолнечник", и поэта стали упоминать в одном ряду с другими украинскими "шестидесятниками" – Николаем Винграновским, Линой Костенко, Василием Симоненко. Он стал завсегдатаем клуба творческой молодёжи "Современник", ставшего точкой сборки украинских диссидентов. Тогда же Драч – на волне отмечавшейся в Советской Украине 100-й годовщине смерти Тараса Шевченко – написал поэму "Смерть Шевченко", но ни в печать, ни для постановки на сцене её не приняли.Не закончив обучение в университете, в 1962 году Иван Драч по протекции Загребельного поступил на Высшие курсы киносценаристов и кинорежиссёров при Госкино СССР в Москве. Его отправили в командировку в Италию, и сквозь пальцы смотрели на обширные контакты с иностранцами в Москве. По утверждению киевской газеты "День", от претензий московского КГБ Драча защищал отставной чекист, а тогда преподаватель курсов Михаил Маклярский, который ему симпатизировал.Вернувшись в Киев в 1964 году, Иван Драч стал работать сценаристом на киностудии им. Довженко и восстановил контакты с диссидентской средой. В 1965-м вышли два его поэтических сборника: пронзительно-лирический "Протуберанцы сердца", и пропагандистский – "Дышу Лениным". В том же году по сценарию Драча был снят диссидентский по духу фильм "Криниця для спраглих" ("Родник для жаждущих"), запрещённый к показу постановлением ЦК КПУ за "идейные извращения".Понимая, к чему идёт дело, в 1966 году Иван Драч написал покаянное письмо. После этого его даже отправили в составе делегации УССР на заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк. Позже он неоднократно ездил в США и Канаду, где выступал перед украинской диаспорой.В 1967 году у Ивана Драча вышло сразу три сборника с позже привычной для поэта-конформиста пропорцией лирики и советского патриотизма: "Поэзии", "Баллады будней" – и "Лениниана". Снятые по его сценариям фильмы "Каменный крест" (по произведениям Василия Стефаныка, 1968), "Иду к тебе" (о жизни Леси Украинки, 1971), "Пропавшая грамота" (по мотивам произведений Николая Гоголя, 1972) выходят в прокат, Драч получил за них достаточно большие по советским меркам деньги.Поэта и сценариста сложно было назвать диссидентом – Драч неоднократно и в резкой форме осуждал буржуазный национализм и прославлял деятельность коммунистической партии, причём как в поэзии, так и в выступлениях. Но его постоянные контакты с диссидентами и попытки внести в содержание фильмов "фигу в кармане" раздражали руководство УССР. Позже Драч самодовольно вспоминал, что лидер Советской Украины Владимир Щербицкий как-то спросил своего помощника Владимира Литвина: "Чего Драчу надо? Он издается в Киеве и в Москве. Гонорары у него колоссальные. Есть машина и дача. Что ему надо?!!"В конце концов, в 1974 году Ивана Драча "попросили" с киностудии им. Довженко, и он перешёл на творческую работу. В том же году был издан его поэтический сборник "Корень и крона", за который через два года Драч получил Государственную премию УССР имени Тараса Шевченко. Примечательно, что в эту книгу был включён цикл "Дыхание атомной", в котором поэт описывал радужное будущее мирного атома.Всего с 1974 по 1988 год только на украинском языке были изданы 12 сборников поэзий Драча, примерно треть из которых были патриотически-пропагандистскими ("Американская тетрадь", "Январская баллада 1924 года" и т.п.) При этом произведения поэта активно переводились на русский язык и языки других народов СССР, а книга переведённых на русский избранных стихотворений Драча "Зелёные врата" была отмеченной Государственной премией СССР (1983). Продолжил Драч и сотрудничество с киностудией им. Довженко: по его сценариям были сняты четыре фильма, в частности, "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983).Проблемы у Ивана Драча не появились даже после того, как в 1978 году в США по инициативе известного деятеля украинской диаспоры, профессора Омельяна Прицака, был издан сборник переводов стихотворений Драча на английский язык под названием "Orchard Lamps" ("Светильники сада"). Издателем был Стэнли Кьюниц, консультант по поэзии в Библиотеке Конгресса США, лауреат Пулитцеровской премии, а проиллюстрировал сборник украинский художник Яков Гнездовский, произведения которого украшали рабочий кабинет президента США Джона Кеннеди.При этом Драча не жаловали киевские диссиденты, считая его продавшимся властям. "Когда отца исключили из Союза писателей, отец в знак протеста объявил голодовку и голодал 70 дней. Иван Драч тогда был председателем Киевской организации СПУ. И он направил к отцу невропатолога писательской поликлиники с требованием объявить его психически больным и направить на психиатрическую экспертизу", – вспоминала дочь украинского писателя-фантаста Олеся Бердника, Мирослава.После 1986 года Иван Драч нашёл свою нишу в "чернобыльской" теме, и подтолкнул его к этому случай. "В конце восьмидесятых я ездил с писателями Алесем Адамовичем и Юрием Карякиным в Индию. В Калькутте, осматривая ужасающие трущобы, которые цивилизованный человек и представить себе не может, повстречали знаменитого немецкого публициста Гюнтера Грасса. Он уже несколько месяцев был там, исходил город вдоль и поперек, собирая материалы для будущей книги. Алесь Адамович, который был с ним знаком, представил меня: "Это – Иван Драч, поэт, Украина". Господин Грасс тяжело задумался. Но находчивый белорус не растерялся: "Это – Иван Драч, поэт, Чернобыль", – повторил, внеся поправку. "А, теперь понятно, откуда", – сказал немец" – рассказывал позже Драч в интервью киевскому изданию "Зеркало недели".В 1988 году Иван Драч опубликовал социально-философскую поэму "Чернобыльская мадонна", где в апокалиптическом духе описал проблему катастрофы на Чернобыльской АЭС и её последствия, а также откровенно сравнил партийно-государственных иерархов с царём Иродом. Поскольку первые антисоветские протесты на Украине имели форму экологических, произведение и его автор получили большую популярность в республике.Вместе с Вячеславом Черноволом, Михаилом Горынем и другими видными украинскими диссидентами Иван Драч в сентябре 1989 года стал соучредителем Народного Руха Украины за перестройку (НРУ) – первой официальной антисоветской организации в УССР, и был избран первым председателем НРУ. С тех пор Иван Драч, который оперативно вышел из КПСС, окончательно променял поэзию на политику.Весной 1990 года он стал депутатом Верховной Рады от одного из округов Львовской области и вошёл в историю: летом того же года именно Драч внёс предложение о нейтралитете Украины в декларацию о её суверенитете. Ему же принадлежит высказывание: "Еврей в Украине должен жить лучше, чем в Израиле, русский в Украине должен жить лучше, чем в России". В 1991 году Драч возглавил Общество связи с украинцами за рубежом, которым руководил до 2000-го.В 1992 году Иван Драч рассорился с коллегами-конкурентами в руководстве Руха, и в 1994-м в Верховную Раду не попал (хотя из НРУ и не вышел). Вернулся он в парламент через четыре года уже от Тернопольской области, и вскоре получил пост председателя Госкомитета информационной политики Украины в правительстве Виктора Ющенко. В третий раз Драч стал депутатом Верховной Рады в 2022 году по списку ющенковского блока "Наша Украина". При этом поэт-политик вовсю заискивал перед действующим президентом Леонидом Кучмой, от которого получил два ордена князя Ярослава Мудрого.После того, как в результате майдана-2004 Виктор Ющенко всё же стал президентом, Рух окончательно стал маргинальной политической силой, Иван Драч покинул основанную им организацию и перешёл в созданную группой выходцев из НРУ "Украинскую народную партию" (УНП). В составе созданного на основе УНП блока Драч в 2006-м попытался стать депутатом парламента в четвёртый раз, но блок не преодолел избирательный барьер. Пилюлю подсластил Виктор Ющенко, присвоив поэту-политику звание Героя Украины.С тех пор Иван Драч "пошёл по рукам": он сотрудничал с Ющенко, Тимошенко, а в 2010-2014 – и с Виктором Януковичем. Ведь последний изо всех сил пытался доказать творческой интеллигенции свой "украинский патриотизм", в том числе вручая Государственную премию имени Шевченко за книгу, героизирующую УПА*. Но после майдана-2014 природа, как говорится, взяла своё. Иван Драч поддержал карательную операцию киевских властей на Донбассе, призывая в пропагандистском стихотворении "разрубить проклятую змею – Лугандонию".Стоит отметить, что сам Драч в своём "флюгерстве" никаких проблем не видел. В 2010 году на вопрос издания "Украинская правда", является ли он конформистом, поэт ответил: "Конечно. Я же 30 лет был членом КПСС. Грех было бы не считать меня конформистом. Скрипник и Хвылевой были коммунистами и великими украинцами. Но "конформист" для меня – не бранное слово. Это человек, знающий ситуацию, разбирающийся в ситуации и делающий те шаги, которые считает нужными". Перефразируя: "вовремя предать – предвидеть".* Террористическая ситуация, запрещённая в России.

