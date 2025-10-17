https://ukraina.ru/20251017/glavy-mid-rossii-i-vengrii-obsudili-meropriyatiya-po-dialogu-s-ssha-1070255650.html

Главы МИД России и Венгрии обсудили мероприятия по диалогу с США

Подготовку мероприятий диалога Москвы и Вашингтона обсудили 16 октября министры иностранных дел России и Венгрии. Об этом 17 октября сообщили в МИД РФ.

Телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто состоялся "по инициативе венгерской стороны", сказано в официальном сообщении. "Обсуждена подготовка мероприятий российско-американского диалога, согласованных в ходе состоявшихся в тот же день телефонных переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом США Д.Трампом", - рассказали в МИД РФ. Министры договорились о продолжении "плотного взаимодействия".Тем временем Песков рассказал о встрече Путина и Трампа Ранее в новостях: Киев виноват в постоянном ухудшеним отношений Украины и Венгрии - Сийярто Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Встревоженный Зеленский, провалы ВСУ, "горькая ирония" для Киева. Хроника событий на 13:00 17 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

