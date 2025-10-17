Главы МИД России и Венгрии обсудили мероприятия по диалогу с США - 17.10.2025 Украина.ру
Главы МИД России и Венгрии обсудили мероприятия по диалогу с США
Главы МИД России и Венгрии обсудили мероприятия по диалогу с США - 17.10.2025 Украина.ру
Главы МИД России и Венгрии обсудили мероприятия по диалогу с США
Подготовку мероприятий диалога Москвы и Вашингтона обсудили 16 октября министры иностранных дел России и Венгрии. Об этом 17 октября сообщили в МИД РФ.
2025-10-17T14:26
2025-10-17T14:26
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069132468_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_c16eb65c81436a0d2102e9ffa68b3301.jpg
Телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто состоялся "по инициативе венгерской стороны", сказано в официальном сообщении. "Обсуждена подготовка мероприятий российско-американского диалога, согласованных в ходе состоявшихся в тот же день телефонных переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом США Д.Трампом", - рассказали в МИД РФ. Министры договорились о продолжении "плотного взаимодействия".Тем временем Песков рассказал о встрече Путина и Трампа Ранее в новостях: Киев виноват в постоянном ухудшеним отношений Украины и Венгрии - Сийярто
Главы МИД России и Венгрии обсудили мероприятия по диалогу с США

14:26 17.10.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкСергей Лавров провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто
Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Подготовку мероприятий диалога Москвы и Вашингтона обсудили 16 октября министры иностранных дел России и Венгрии. Об этом 17 октября сообщили в МИД РФ.
Телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто состоялся "по инициативе венгерской стороны", сказано в официальном сообщении.
"Обсуждена подготовка мероприятий российско-американского диалога, согласованных в ходе состоявшихся в тот же день телефонных переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом США Д.Трампом", - рассказали в МИД РФ.
Министры договорились о продолжении "плотного взаимодействия".
Тем временем Песков рассказал о встрече Путина и Трампа
Ранее в новостях: Киев виноват в постоянном ухудшеним отношений Украины и Венгрии - Сийярто
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Встревоженный Зеленский, провалы ВСУ, "горькая ирония" для Киева. Хроника событий на 13:00 17 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
