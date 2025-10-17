https://ukraina.ru/20251017/peskov-rasskazal-o-vstreche-putina-i-trampa-1070253956.html
Песков рассказал о встрече Путина и Трампа
Песков рассказал о встрече Путина и Трампа
По его словам, есть воля лидеров государств провести встречу, но сначала её организацию начнут прорабатывать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио.
Другие заявления пресс-секретаря российского лидера:
🟦 Путин предельно ясно изложил Трампу российскую позицию по поставкам "Томагавков" на Украину.
🟦 Нужно спрашивать у США, снизил ли разговор Путина и Трампа угрозу поставок "Томагавков" Киеву.
🟦 Решение о проведении саммита РФ и США в Венгрии принималось обоюдно.
🟦 Венгрия как страна и НАТО, и ЕС занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, отстаивания собственных интересов.
🟦 В Кремле видят, что европейские страны активно пытаются сподвигнуть киевский режим на продолжение войны.
🟦 Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине.
🟦 Содержание разговора Путина и Трампа должно оставаться за пределами СМИ.
🟦 Путин провёл телефонный разговор с премьером Венгрии Орбаном, о деталях этого разговора Кремль расскажет в ближайшее время.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
