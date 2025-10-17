https://ukraina.ru/20251017/peskov-rasskazal-o-vstreche-putina-i-trampa-1070253956.html

Песков рассказал о встрече Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает 17 октября телеграм-канал Украина.ру

новости

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

нато

ес

По его словам, есть воля лидеров государств провести встречу, но сначала её организацию начнут прорабатывать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио.Другие заявления пресс-секретаря российского лидера:🟦 Путин предельно ясно изложил Трампу российскую позицию по поставкам "Томагавков" на Украину.🟦 Нужно спрашивать у США, снизил ли разговор Путина и Трампа угрозу поставок "Томагавков" Киеву.🟦 Решение о проведении саммита РФ и США в Венгрии принималось обоюдно.🟦 Венгрия как страна и НАТО, и ЕС занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, отстаивания собственных интересов.🟦 В Кремле видят, что европейские страны активно пытаются сподвигнуть киевский режим на продолжение войны. 🟦 Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине.🟦 Содержание разговора Путина и Трампа должно оставаться за пределами СМИ.🟦 Путин провёл телефонный разговор с премьером Венгрии Орбаном, о деталях этого разговора Кремль расскажет в ближайшее время.Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

