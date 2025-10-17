Песков рассказал о встрече Путина и Трампа - 17.10.2025 Украина.ру
Песков рассказал о встрече Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает 17 октября телеграм-канал Украина.ру
По его словам, есть воля лидеров государств провести встречу, но сначала её организацию начнут прорабатывать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио.Другие заявления пресс-секретаря российского лидера:🟦 Путин предельно ясно изложил Трампу российскую позицию по поставкам "Томагавков" на Украину.🟦 Нужно спрашивать у США, снизил ли разговор Путина и Трампа угрозу поставок "Томагавков" Киеву.🟦 Решение о проведении саммита РФ и США в Венгрии принималось обоюдно.🟦 Венгрия как страна и НАТО, и ЕС занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, отстаивания собственных интересов.🟦 В Кремле видят, что европейские страны активно пытаются сподвигнуть киевский режим на продолжение войны. 🟦 Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине.🟦 Содержание разговора Путина и Трампа должно оставаться за пределами СМИ.🟦 Путин провёл телефонный разговор с премьером Венгрии Орбаном, о деталях этого разговора Кремль расскажет в ближайшее время.Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, нато, ес
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, ЕС

Песков рассказал о встрече Путина и Трампа

13:46 17.10.2025
 
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает 17 октября телеграм-канал Украина.ру
По его словам, есть воля лидеров государств провести встречу, но сначала её организацию начнут прорабатывать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио.
Другие заявления пресс-секретаря российского лидера:
🟦 Путин предельно ясно изложил Трампу российскую позицию по поставкам "Томагавков" на Украину.
🟦 Нужно спрашивать у США, снизил ли разговор Путина и Трампа угрозу поставок "Томагавков" Киеву.
🟦 Решение о проведении саммита РФ и США в Венгрии принималось обоюдно.
🟦 Венгрия как страна и НАТО, и ЕС занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, отстаивания собственных интересов.
🟦 В Кремле видят, что европейские страны активно пытаются сподвигнуть киевский режим на продолжение войны.
🟦 Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине.
🟦 Содержание разговора Путина и Трампа должно оставаться за пределами СМИ.
🟦 Путин провёл телефонный разговор с премьером Венгрии Орбаном, о деталях этого разговора Кремль расскажет в ближайшее время.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния