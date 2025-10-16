"Ребята, палите блиндаж!": боец "Пятнашки" рассказал о тяжелом ранении при штурме Авдеевки - 16.10.2025 Украина.ру
"Ребята, палите блиндаж!": боец "Пятнашки" рассказал о тяжелом ранении при штурме Авдеевки
"Ребята, палите блиндаж!": боец "Пятнашки" рассказал о тяжелом ранении при штурме Авдеевки - 16.10.2025 Украина.ру
"Ребята, палите блиндаж!": боец "Пятнашки" рассказал о тяжелом ранении при штурме Авдеевки
Во время штурма вражеского блиндажа под Авдеевкой российский военнослужащий получил пулевое ранение навылет. Его жизнь спасли боевые товарищи, которые не растерялись и оказали квалифицированную помощь прямо на поле боя. Об этом российский боец с позывным "Студент" из интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-16T06:00
2025-10-16T06:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913024_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_b5256be307e9dc8011d66c627d19632b.jpg
Отвечая на вопрос о ранении, полученном во время штурма Авдеевки, военнослужащий рассказал, что это произошло в момент, когда он подошел к украинскому блиндажу после того, как закидал его гранатами.О случившемся он сообщил другим бойцам. "Я лег, сказал: "Ребята, я ранен…". Все ребята были подготовлены, как действовать в подобных случаях. Все обладали навыками тактической медицины", – отметил Студент.Боец подчеркнул, что его спасла слаженность действий боевых товарищей. "Это ребята с позывными "Шустрый", "Харди" и моя группа. Мы вместе с самого начала спецоперации. Они меня перевязали", – рассказал он."Стали меня перетаскивать. Я тогда сказал: "Ребята, палите блиндаж". Тогда старшим группы у нас был Арслан. Он взял "одноразку" (противотанковый огнемет "Шмель". — Ред.) и стрельнул в двери. Она хорошо загорелась. Опять же пулемет. Наш пулеметчик хорошенько во внутрь блиндажа прошелся. В итоге – врага не стало", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.О службе в ополчении Донбасса, диверсиях в тылу врага и пытках в украинском плену — в материале Игоря Гомольского "Николай Дубина: Мой дед подрывал здесь вражеские поезда в 1942-м, а я в 2014-м".
"Ребята, палите блиндаж!": боец "Пятнашки" рассказал о тяжелом ранении при штурме Авдеевки

06:00 16.10.2025
 
Боевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Во время штурма вражеского блиндажа под Авдеевкой российский военнослужащий получил пулевое ранение навылет. Его жизнь спасли боевые товарищи, которые не растерялись и оказали квалифицированную помощь прямо на поле боя. Об этом российский боец с позывным "Студент" из интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о ранении, полученном во время штурма Авдеевки, военнослужащий рассказал, что это произошло в момент, когда он подошел к украинскому блиндажу после того, как закидал его гранатами.
"И в этот момент кто-то из всушников из какой-то щели прострелил ногу навылет выше колена. Думаю, из пулемета. Если бы из автомата, то пуля застряла бы в ноге", – пояснил боец.
О случившемся он сообщил другим бойцам. "Я лег, сказал: "Ребята, я ранен…". Все ребята были подготовлены, как действовать в подобных случаях. Все обладали навыками тактической медицины", – отметил Студент.
Боец подчеркнул, что его спасла слаженность действий боевых товарищей. "Это ребята с позывными "Шустрый", "Харди" и моя группа. Мы вместе с самого начала спецоперации. Они меня перевязали", – рассказал он.
"Стали меня перетаскивать. Я тогда сказал: "Ребята, палите блиндаж". Тогда старшим группы у нас был Арслан. Он взял "одноразку" (противотанковый огнемет "Шмель". — Ред.) и стрельнул в двери. Она хорошо загорелась. Опять же пулемет. Наш пулеметчик хорошенько во внутрь блиндажа прошелся. В итоге – врага не стало", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.
О службе в ополчении Донбасса, диверсиях в тылу врага и пытках в украинском плену — в материале Игоря Гомольского "Николай Дубина: Мой дед подрывал здесь вражеские поезда в 1942-м, а я в 2014-м".
Лента новостейМолния