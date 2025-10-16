https://ukraina.ru/20251016/rebyata-palite-blindazh-boets-pyatnashki-rasskazal-o-tyazhelom-ranenii-pri-shturme-avdeevki-1070131587.html

"Ребята, палите блиндаж!": боец "Пятнашки" рассказал о тяжелом ранении при штурме Авдеевки

"Ребята, палите блиндаж!": боец "Пятнашки" рассказал о тяжелом ранении при штурме Авдеевки - 16.10.2025 Украина.ру

"Ребята, палите блиндаж!": боец "Пятнашки" рассказал о тяжелом ранении при штурме Авдеевки

Во время штурма вражеского блиндажа под Авдеевкой российский военнослужащий получил пулевое ранение навылет. Его жизнь спасли боевые товарищи, которые не растерялись и оказали квалифицированную помощь прямо на поле боя. Об этом российский боец с позывным "Студент" из интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-10-16T06:00

2025-10-16T06:00

2025-10-16T06:00

новости

авдеевка

сво

дзен новости сво

прогнозы сво

новости сво

новости сво сейчас

спецоперация

пятнашка

ранение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913024_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_b5256be307e9dc8011d66c627d19632b.jpg

Отвечая на вопрос о ранении, полученном во время штурма Авдеевки, военнослужащий рассказал, что это произошло в момент, когда он подошел к украинскому блиндажу после того, как закидал его гранатами.О случившемся он сообщил другим бойцам. "Я лег, сказал: "Ребята, я ранен…". Все ребята были подготовлены, как действовать в подобных случаях. Все обладали навыками тактической медицины", – отметил Студент.Боец подчеркнул, что его спасла слаженность действий боевых товарищей. "Это ребята с позывными "Шустрый", "Харди" и моя группа. Мы вместе с самого начала спецоперации. Они меня перевязали", – рассказал он."Стали меня перетаскивать. Я тогда сказал: "Ребята, палите блиндаж". Тогда старшим группы у нас был Арслан. Он взял "одноразку" (противотанковый огнемет "Шмель". — Ред.) и стрельнул в двери. Она хорошо загорелась. Опять же пулемет. Наш пулеметчик хорошенько во внутрь блиндажа прошелся. В итоге – врага не стало", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.О службе в ополчении Донбасса, диверсиях в тылу врага и пытках в украинском плену — в материале Игоря Гомольского "Николай Дубина: Мой дед подрывал здесь вражеские поезда в 1942-м, а я в 2014-м".

https://ukraina.ru/20251015/bolotistaya-luzha-bez-ryby-ukrainskiy-port-v-polskikh-rukakh-neset-ugrozu-chernomu-moryu-1070131242.html

авдеевка

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, пятнашка, ранение, главные новости, вс рф, война, война на украине, донбасс, александр чаленко