"Ребята, палите блиндаж!": боец "Пятнашки" рассказал о тяжелом ранении при штурме Авдеевки
Боевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Во время штурма вражеского блиндажа под Авдеевкой российский военнослужащий получил пулевое ранение навылет. Его жизнь спасли боевые товарищи, которые не растерялись и оказали квалифицированную помощь прямо на поле боя. Об этом российский боец с позывным "Студент" из интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о ранении, полученном во время штурма Авдеевки, военнослужащий рассказал, что это произошло в момент, когда он подошел к украинскому блиндажу после того, как закидал его гранатами.
"И в этот момент кто-то из всушников из какой-то щели прострелил ногу навылет выше колена. Думаю, из пулемета. Если бы из автомата, то пуля застряла бы в ноге", – пояснил боец.
О случившемся он сообщил другим бойцам. "Я лег, сказал: "Ребята, я ранен…". Все ребята были подготовлены, как действовать в подобных случаях. Все обладали навыками тактической медицины", – отметил Студент.
Боец подчеркнул, что его спасла слаженность действий боевых товарищей. "Это ребята с позывными "Шустрый", "Харди" и моя группа. Мы вместе с самого начала спецоперации. Они меня перевязали", – рассказал он.
"Стали меня перетаскивать. Я тогда сказал: "Ребята, палите блиндаж". Тогда старшим группы у нас был Арслан. Он взял "одноразку" (противотанковый огнемет "Шмель". — Ред.) и стрельнул в двери. Она хорошо загорелась. Опять же пулемет. Наш пулеметчик хорошенько во внутрь блиндажа прошелся. В итоге – врага не стало", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу"
