КНР обещает ответить на угрозы США и Британии
Китай обещает дать решительный ответ на угрозы санкционного давления США. Об этом на брифинге 16 октября заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Китай будет защищать свой суверенитет и ответит покушающимся на его законные права и интересы, заявил официальный представитель МИД КНР.Линь Цзянь прокомментировал требования прекратить закупку нефти в России и угрозы новых пошлин со стороны президента США Дональда Трампа к другим странам, сообщает РИА Новости. "Если его законные права и интересы Китая пострадают, китайская сторона непременно введет решительные ответные меры для непоколебимой защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", - заявил представитель официального Пекина. Он также отметил, что Китай выступает против того, чтобы США использовали Пекин в качестве предлога для незаконных односторонних санкций."Китай по украинскому кризису неизменно придерживается объективной и справедливой позиции", - заявил Линь Цзянь.Он подчеркнул, что "Китай решительно выступает против того, чтобы США по любому поводу использовали КНР в качестве предлога, а также против злоупотребления незаконными односторонними санкциями и экстерриториальной юрисдикцией в отношении Китая"."Действия США представляют собой типичный пример одностороннего запугивания и экономического принуждения, серьезно подрывают международные торгово-экономические правила и угрожают безопасности и стабильности глобальный производственных цепочек и цепей поставок", – подчеркнул китайский дипломат.Комментируя внесение Британией китайских компаний в список антироссийских санкций, Линь Цзянь также пообещал действенную реакцию официального Пекина. "Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - заявил дипломат.Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп готов применить к КНР 500% пошлины за закупку российской нефти. Инициативу поддерживают 89 из 100 сенаторов, отметил министр. Аналогичные требования Вашингтон предъявил правительству Индии. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Томагавки" для наступления ВСУ, успехи российской армии. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
КНР обещает ответить на угрозы США и Британии

11:09 16.10.2025 (обновлено: 11:10 16.10.2025)
 
Китай обещает дать решительный ответ на угрозы санкционного давления США. Об этом на брифинге 16 октября заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Китай будет защищать свой суверенитет и ответит покушающимся на его законные права и интересы, заявил официальный представитель МИД КНР.
Линь Цзянь прокомментировал требования прекратить закупку нефти в России и угрозы новых пошлин со стороны президента США Дональда Трампа к другим странам, сообщает РИА Новости.
"Если его законные права и интересы Китая пострадают, китайская сторона непременно введет решительные ответные меры для непоколебимой защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", - заявил представитель официального Пекина.
Он также отметил, что Китай выступает против того, чтобы США использовали Пекин в качестве предлога для незаконных односторонних санкций.
"Китай по украинскому кризису неизменно придерживается объективной и справедливой позиции", - заявил Линь Цзянь.
Он подчеркнул, что "Китай решительно выступает против того, чтобы США по любому поводу использовали КНР в качестве предлога, а также против злоупотребления незаконными односторонними санкциями и экстерриториальной юрисдикцией в отношении Китая".
"Действия США представляют собой типичный пример одностороннего запугивания и экономического принуждения, серьезно подрывают международные торгово-экономические правила и угрожают безопасности и стабильности глобальный производственных цепочек и цепей поставок", – подчеркнул китайский дипломат.
Комментируя внесение Британией китайских компаний в список антироссийских санкций, Линь Цзянь также пообещал действенную реакцию официального Пекина.
"Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - заявил дипломат.
Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп готов применить к КНР 500% пошлины за закупку российской нефти. Инициативу поддерживают 89 из 100 сенаторов, отметил министр. Аналогичные требования Вашингтон предъявил правительству Индии.
