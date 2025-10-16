https://ukraina.ru/20251016/chto-proiskhodit-mezhdu-rossiey-i-azerbaydzhanom-i-kak-zarabatyvayut-na-voyne-v-gaze--bezpalko-1070212676.html

Что происходит между Россией и Азербайджаном и как зарабатывают на войне в Газе — Безпалько

Что происходит между Россией и Азербайджаном и как зарабатывают на войне в Газе — Безпалько - 16.10.2025 Украина.ру

Что происходит между Россией и Азербайджаном и как зарабатывают на войне в Газе — Безпалько

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал последние заявления Дональда Трампа, Украина.ру, 16.10.2025

2025-10-16T17:26

2025-10-16T17:26

2025-10-16T17:26

россия

азербайджан

газа

богдан безпалько

дональд трамп

владимир зеленский

брикс

украина.ру

новости

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070212461_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ccce736d9668d47b4e076a5311049e3.jpg

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал последние заявления Дональда Трампа, а также рассказал о псевдовыходе стран из БРИКС и о новой вспышке боевых действий в Секторе Газа: 00:33 - Заявления Трампа и визит Зеленского; 09:26 - Выход из БРИКС из-за пошлин США; 12:34 - Вероятность блэкаута в Киеве; 15:46 - Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе; 19:54 - Отношения между Россией и Азербайджаном. ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica

россия

азербайджан

газа

бывший ссср

израиль

киев

египет

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, азербайджан, газа, богдан безпалько, дональд трамп, владимир зеленский, брикс, украина.ру, новости, видео, трамп и зеленский, трамп и украина, трамп новости, трамп последние новости, бывший ссср, израиль, палестино-израильский конфликт, киев, блэкаут, египет, международные отношения, международная политика, международное право, сво, прогнозы сво, новости сво россия, когда закончится сво: прогнозы, эксперты, сша, видео