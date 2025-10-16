https://ukraina.ru/20251016/chto-proiskhodit-mezhdu-rossiey-i-azerbaydzhanom-i-kak-zarabatyvayut-na-voyne-v-gaze--bezpalko-1070212676.html
Что происходит между Россией и Азербайджаном и как зарабатывают на войне в Газе — Безпалько
Что происходит между Россией и Азербайджаном и как зарабатывают на войне в Газе — Безпалько - 16.10.2025 Украина.ру
Что происходит между Россией и Азербайджаном и как зарабатывают на войне в Газе — Безпалько
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал последние заявления Дональда Трампа, Украина.ру, 16.10.2025
2025-10-16T17:26
2025-10-16T17:26
2025-10-16T17:26
россия
азербайджан
газа
богдан безпалько
дональд трамп
владимир зеленский
брикс
украина.ру
новости
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070212461_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ccce736d9668d47b4e076a5311049e3.jpg
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал последние заявления Дональда Трампа, а также рассказал о псевдовыходе стран из БРИКС и о новой вспышке боевых действий в Секторе Газа: 00:33 - Заявления Трампа и визит Зеленского; 09:26 - Выход из БРИКС из-за пошлин США; 12:34 - Вероятность блэкаута в Киеве; 15:46 - Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе; 19:54 - Отношения между Россией и Азербайджаном. ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica
россия
азербайджан
газа
бывший ссср
израиль
киев
египет
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070212461_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_befb2b838998423a29048ba635bd9c53.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, азербайджан, газа, богдан безпалько, дональд трамп, владимир зеленский, брикс, украина.ру, новости, видео, трамп и зеленский, трамп и украина, трамп новости, трамп последние новости, бывший ссср, израиль, палестино-израильский конфликт, киев, блэкаут, египет, международные отношения, международная политика, международное право, сво, прогнозы сво, новости сво россия, когда закончится сво: прогнозы, эксперты, сша, видео
Россия, Азербайджан, Газа, Богдан Безпалько, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, БРИКС, Украина.ру, Новости, Видео, Трамп и Зеленский, Трамп и Украина, Трамп новости, Трамп последние новости, бывший СССР, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Киев, блэкаут, Египет, международные отношения, Международная политика, международное право, СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, когда закончится СВО: прогнозы, эксперты, США
Что происходит между Россией и Азербайджаном и как зарабатывают на войне в Газе — Безпалько
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал последние заявления Дональда Трампа, а также рассказал о псевдовыходе стран из БРИКС и о новой вспышке боевых действий в Секторе Газа:
00:33 - Заявления Трампа и визит Зеленского;
09:26 - Выход из БРИКС из-за пошлин США;
12:34 - Вероятность блэкаута в Киеве;
15:46 - Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе;
19:54 - Отношения между Россией и Азербайджаном.
ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus
Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica