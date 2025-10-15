https://ukraina.ru/20251015/voennyy-ekspert-vladimir-noskov-dobropole-povtoryaet-sudbu-pokrovska-poetomu-vsu-drobyat-svoyu-1070140970.html

Военный эксперт Владимир Носков: Доброполье повторяет судьбу Покровска, поэтому ВСУ дробят свою логистику

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.

Логистическим узлом Красноармейск (Покровск) перестал быть уже в начале этого года, когда к городу подошла линия фронта и начались удары БПЛА и артиллерии. В таких условиях говорить о полноценном функционировании логистического узла невозможно. Но имеющиеся запасы, амуниции, боеприпасов, продовольствия облегчали ведение боевых действий украинским подразделениям на этом участке фронта.Приближение фронта к Красноармейску (Покровску) заставило украинское командование отбрасывать на запад свои логистические пути. Логистическим узлом одно время было Доброполье, которое сейчас по очевидным причинам повторяет судьбу Красноармейска.Удобный логистический центр Красноармейск (Покровску) пришлось дробить. Значительная часть тыловых служб ВСУ, которые находились там, сейчас находятся в Павлограде. И это делает украинскую логистику более протяженной. Другая проблема заключается в том, что после освобождения Авдеевки, Очеретино и Угледара ВСУ лишились ключевых рокадных дорог, которые позволяли перебрасывать технику на угрожаемые участки фронта.И в данном случае мы наблюдаем постоянно усугубляющиеся последствия потери этих удобных позиций. И этим же объясняется то, почему так долго прогрызали эту линию оборону, а ВСУ удавалось так долго сдерживать наше наступление. Но надо понимать, что сейчас изменилась физика войны, физика поля боя.Роты на поле боя в полном составе уже не присутствуют. Боевые действия малыми группами в корне меняют логистику. Появление дронов растягивает передний край на 20 километров в глубину. Боевые порядки и линия боевого соприкосновения сильно отдалены друг от друга. В этой связи резко возрастает роль малой логистики и исчезает потребность в таких монструозных логистических пунктах, как Красноармейск. Их значение трансформируется, они становятся местом зимовки личного состава и ремонта техники. Логистические базы, которые позволяют насыщать малые группы всем необходимым для боя, теперь находятся в этих 20 километрах от ЛБС.

