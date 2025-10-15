Военный эксперт Владимир Носков: Доброполье повторяет судьбу Покровска, поэтому ВСУ дробят свою логистику - 15.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251015/voennyy-ekspert-vladimir-noskov-dobropole-povtoryaet-sudbu-pokrovska-poetomu-vsu-drobyat-svoyu-1070140970.html
Военный эксперт Владимир Носков: Доброполье повторяет судьбу Покровска, поэтому ВСУ дробят свою логистику
Военный эксперт Владимир Носков: Доброполье повторяет судьбу Покровска, поэтому ВСУ дробят свою логистику - 15.10.2025 Украина.ру
Военный эксперт Владимир Носков: Доброполье повторяет судьбу Покровска, поэтому ВСУ дробят свою логистику
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
2025-10-15T16:13
2025-10-15T16:32
эксклюзив
сво
павлоград
авдеевка
очеретино
вооруженные силы украины
украина.ру
красноармейск днр
покровск/красноармейск
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063928906_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_c0cd5d5c1234d122a00b4158918a916d.jpg
Логистическим узлом Красноармейск (Покровск) перестал быть уже в начале этого года, когда к городу подошла линия фронта и начались удары БПЛА и артиллерии. В таких условиях говорить о полноценном функционировании логистического узла невозможно. Но имеющиеся запасы, амуниции, боеприпасов, продовольствия облегчали ведение боевых действий украинским подразделениям на этом участке фронта.Приближение фронта к Красноармейску (Покровску) заставило украинское командование отбрасывать на запад свои логистические пути. Логистическим узлом одно время было Доброполье, которое сейчас по очевидным причинам повторяет судьбу Красноармейска.Удобный логистический центр Красноармейск (Покровску) пришлось дробить. Значительная часть тыловых служб ВСУ, которые находились там, сейчас находятся в Павлограде. И это делает украинскую логистику более протяженной. Другая проблема заключается в том, что после освобождения Авдеевки, Очеретино и Угледара ВСУ лишились ключевых рокадных дорог, которые позволяли перебрасывать технику на угрожаемые участки фронта.И в данном случае мы наблюдаем постоянно усугубляющиеся последствия потери этих удобных позиций. И этим же объясняется то, почему так долго прогрызали эту линию оборону, а ВСУ удавалось так долго сдерживать наше наступление. Но надо понимать, что сейчас изменилась физика войны, физика поля боя.Роты на поле боя в полном составе уже не присутствуют. Боевые действия малыми группами в корне меняют логистику. Появление дронов растягивает передний край на 20 километров в глубину. Боевые порядки и линия боевого соприкосновения сильно отдалены друг от друга. В этой связи резко возрастает роль малой логистики и исчезает потребность в таких монструозных логистических пунктах, как Красноармейск. Их значение трансформируется, они становятся местом зимовки личного состава и ремонта техники. Логистические базы, которые позволяют насыщать малые группы всем необходимым для боя, теперь находятся в этих 20 километрах от ЛБС.
https://ukraina.ru/20251014/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-teryayut-pozitsii-na-beregu-oskola-i-brosayut-v-boy-nestandartnye-rezervy-1070089790.html
павлоград
авдеевка
очеретино
покровск/красноармейск
доброполье
угледар
днр
белгород
белгородская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063928906_162:0:1127:724_1920x0_80_0_0_4588dd3f582bdfe2780a6082ce8dae2d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, павлоград, авдеевка, очеретино, вооруженные силы украины, украина.ру, красноармейск днр, покровск/красноармейск, фронт, всу, доброполье, угледар, днр, белгород, белгородская область, наступление, бпла, геннадий алехин, украина, украина ру телеграмм
Эксклюзив, СВО, Павлоград, Авдеевка, Очеретино, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Красноармейск ДНР, Покровск/Красноармейск, фронт, ВСУ, Доброполье, Угледар, ДНР, Белгород, Белгородская область, наступление, БПЛА, Геннадий Алехин, Украина, Украина ру Телеграмм

Военный эксперт Владимир Носков: Доброполье повторяет судьбу Покровска, поэтому ВСУ дробят свою логистику

16:13 15.10.2025 (обновлено: 16:32 15.10.2025)
 
© Украина.руВладимир Носков (СВО)
Владимир Носков (СВО) - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
Логистическим узлом Красноармейск (Покровск) перестал быть уже в начале этого года, когда к городу подошла линия фронта и начались удары БПЛА и артиллерии. В таких условиях говорить о полноценном функционировании логистического узла невозможно. Но имеющиеся запасы, амуниции, боеприпасов, продовольствия облегчали ведение боевых действий украинским подразделениям на этом участке фронта.
Приближение фронта к Красноармейску (Покровску) заставило украинское командование отбрасывать на запад свои логистические пути. Логистическим узлом одно время было Доброполье, которое сейчас по очевидным причинам повторяет судьбу Красноармейска.
Удобный логистический центр Красноармейск (Покровску) пришлось дробить. Значительная часть тыловых служб ВСУ, которые находились там, сейчас находятся в Павлограде. И это делает украинскую логистику более протяженной. Другая проблема заключается в том, что после освобождения Авдеевки, Очеретино и Угледара ВСУ лишились ключевых рокадных дорог, которые позволяли перебрасывать технику на угрожаемые участки фронта.
И в данном случае мы наблюдаем постоянно усугубляющиеся последствия потери этих удобных позиций. И этим же объясняется то, почему так долго прогрызали эту линию оборону, а ВСУ удавалось так долго сдерживать наше наступление. Но надо понимать, что сейчас изменилась физика войны, физика поля боя.
Роты на поле боя в полном составе уже не присутствуют. Боевые действия малыми группами в корне меняют логистику. Появление дронов растягивает передний край на 20 километров в глубину. Боевые порядки и линия боевого соприкосновения сильно отдалены друг от друга. В этой связи резко возрастает роль малой логистики и исчезает потребность в таких монструозных логистических пунктах, как Красноармейск. Их значение трансформируется, они становятся местом зимовки личного состава и ремонта техники. Логистические базы, которые позволяют насыщать малые группы всем необходимым для боя, теперь находятся в этих 20 километрах от ЛБС.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Вчера, 16:33
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСВОПавлоградАвдеевкаОчеретиноВооруженные силы УкраиныУкраина.руКрасноармейск ДНРПокровск/КрасноармейскфронтВСУДобропольеУгледарДНРБелгородБелгородская областьнаступлениеБПЛАГеннадий АлехинУкраинаУкраина ру Телеграмм
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23Буданов* придумал новое "оправдание" победам России
17:14Позывной "Коса": У ВСУ преимущество в РЭБ, но наше импортозамещение, слава Богу, стало в разы лучше
17:11"Российские пилоты известны своим неумением управлять самолетами", сыронизировал Рютте
17:02Bellingcat назвал "российский паспорт" одесского мэра Труханова на фото СБУ подделкой
16:55Крах "лимузинной дипломатии" Трампа. Как Европа втягивает США в войну с Россией
16:55"Азовцы"* захватили Тернополь и учинили массовые бесчинства
16:54"На всякий случай": Киев готовится к эвакуации
16:50Спектакль или шаг к эскалации. Что известно о возможной передаче Киеву "Томагавков"
16:38"40% учеников почти не могут читать". Почему США утратили лидерство в образовании
16:29Украинского солдата приговорили к пожизненному сроку за пытки, изнасилование и убийство в Курской области
16:21"Они здесь на коне". Постпред Украины скандально известный Мельник признал в ООН превосходство России
16:15"Отдельная субстанция": Россия не выполнит решение ЕСПЧ по Грузии
16:13Военный эксперт Владимир Носков: Доброполье повторяет судьбу Покровска, поэтому ВСУ дробят свою логистику
16:00Как Богдан Хмельницкий и Тугай-бей Львов ограбили
15:57Уиткофф уходит от Трампа, Британия не контролирует границы. Главное к 16.00
15:39Диалог между ядерными государствами подорван: главные заявления Белоусова
15:09Кто и зачем затягивал подписание мира в Газе и что будет дальше: Керимов о бумажном мире без капитуляции
15:04"Палитра средств" против "избирательного подхода": Захарова о различиях дипломатии России и США
15:00Пакистан ударил по столице Афганистана - видео
15:00Сергей Миронов: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится
Лента новостейМолния