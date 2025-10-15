Росавиация информирует об ограничениях работы аэропортов - 15.10.2025 Украина.ру
Росавиация информирует об ограничениях работы аэропортов
В среду 15 октября вводились и отменялись ограничения в аэропортах России. Об этом сообщает Росавиация.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в начале суток вводились в аэропорту Волгограда. Утром они были сняты.Аэропорт Якутск был открыт на прием и выпуск воздушных судов с 01:25 МСК (7:25 по местному времени).️ В период временного закрытия аэропорта на запасные аэродромы "ушли" два рейса авиакомпании "Якутия" из Иркутска и Санкт-Петербурга – приземлились в аэропортах Хабаровска и Нерюнгри соответственно.Ночью под ограничениями оказался также аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино). Росавиация объяснила такие меры необходимостью обеспечения безопасности полетов.Утром под ограничения попали аэропорты Нижнекамска (Бегишево) и Уфы. При этом с аэропорта Нижнего Новгорода ограничения были сняты, сообщила Росавиация.Утром 15 октября стало известно, что ПВО за ночь расправилась с десятками вражеских дронов над Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Росавиация информирует об ограничениях работы аэропортов

09:40 15.10.2025 (обновлено: 10:17 15.10.2025)
 
В среду 15 октября вводились и отменялись ограничения в аэропортах России. Об этом сообщает Росавиация.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в начале суток вводились в аэропорту Волгограда. Утром они были сняты.
Аэропорт Якутск был открыт на прием и выпуск воздушных судов с 01:25 МСК (7:25 по местному времени).️ В период временного закрытия аэропорта на запасные аэродромы "ушли" два рейса авиакомпании "Якутия" из Иркутска и Санкт-Петербурга – приземлились в аэропортах Хабаровска и Нерюнгри соответственно.
Ночью под ограничениями оказался также аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино). Росавиация объяснила такие меры необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Утром под ограничения попали аэропорты Нижнекамска (Бегишево) и Уфы. При этом с аэропорта Нижнего Новгорода ограничения были сняты, сообщила Росавиация.
Утром 15 октября стало известно, что ПВО за ночь расправилась с десятками вражеских дронов над Россией.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
