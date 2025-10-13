https://ukraina.ru/20251013/kto-ne-khochet-govorit-na-move---togo-k-stenke--na-ukraine-obkatyvayut-tekhnologiyu-razdeleniya-strany-1070033318.html

"Кто не хочет говорить на мове - того к стенке". На Украине обкатывают технологию разделения страны

На Украине продолжается мовная вакханалия: языковые шпрехенфюреры шастают по торговым центрам с криками "Мова - оружие нации! Язык - капитуляция!"; бывший вице-спикер ВР требует отбирать у русскоговорящих право на работу и образование; а хуторские комики откровенно призывают ставить к стенке всех русскоговорящих украинцев.

Короче, современный нацизм - во всей его красе.Только за последние дни в стране победившего майдана вновь забурлила языковая тема. Не исключено, что она связана с выборами и привычными для избирательного процесса расколами на восток-запад, русских и мовнюков, националистов и "хатаскрайщиков", евроинтеграторов и сторонников мирного существования со всеми соседями. Но вполне может быть и подготовкой общества к разделу на две Украины: учитывая реалии на поле боя и недоговороспособность киевского режима такой сценарий почти неминуем. Вот и готовятся заранее проводить границу между правильными и неправильными украинцами.Мы уже писали о рейде "мовных дезинфекторов" на книжный рынок "Почайна" с целью конфискации у продавцов литературы на русском. Теперь такие рейды прошли в нескольких крупных торговых центрах столицы: подростки в белых халатах, масках и очках ходят по торговым точкам с плакатами, на которых наклеены перечеркнутые буквы "RU", и достают продавцов и покупателей требованиями использовать при покупках кружевных трусов "оружие нации" - мову. Почему с этим мощным и грозным оружием молодые люди не идут в окоп - вообще не понятно.Еще "смешней" выглядят откровения провинциального юмориста из Сум Феликса Редьки. В публичном интервью юморист заявил, что "есть инструмент принуждения, благодаря которому все жители Украины сразу перейдут на украинский: ставить к стенке и расстреливать, в крайнем случае - сажать в тюрьмы". Видимо, организатору стендап-туров "Восток и Запад давно вместе" и "Цирк на дроте" неизвестно, что украинские тюрьмы и так переполнены "врагами народа" из восточных и южных областей Украины. Кстати, шоумен запомнился многим своей поездкой в Суджу (Курская область), где его шутовская группа сняла сюжет в местном краеведческом музее. А на собранные от подкастов деньги Редька купил "мавики" всушникам, и просто pадонатил на армию. Cам он признается, что три года назад свидомые зрители обзывали его "ватником" и "подстилкой России", а теперь именуют "врагом ВСУ" и военным туристом. В своем выступлении Редька признался, что мечтал обчистить Суджанский музей и вывезти в Сумы самые ценные экспонаты, но честные и праведные всу-шники дали по рукам и сказали, что охраняют сужданские экспонаты почище, чем скифское золото. Пожалуй это была самая забавная шутка стендапера, особенно если вспомнить кадры из разворованной суджинской "Пятерочки" и разбитых местных храмов - в них не осталось ничего, кроме похабных надписей от "охранников". В общем, попытка обелить воинов света Редьке не удалась, но прогиб был засчитан. Ведь сам комик вполне призывного возраста почему-то продолжает свободно разъезжать по стране и даже пересекать границы, но никакая ТЦК его в упор не замечает. Кстати, как и скачущих в торговых центрах мовных пропагандистов.Впрочем, у молодежи есть достойный пример для вдохновения - политики из националистических партий. Буквально несколько дней назад бывший вице-спикер парламента Руслан Кошулинский в эфире канала "Великий Львов" заявил, что у русскоязычных "нужно отобрать образование, работу, снять с должности, уголовно преследовать и ввести штрафы: только так их можно заставить говорить по-украински". По мнению однопартийца отправившейся досрочно к Бандере Ирины Фарион, именно таким способом можно заставить людей забыть русский - лишив их базовых конституционных прав и превратив их жизнь в ад.Надо сказать, что народный депутат лично подает пример подрастающему поколению, как надо вытирать в стране ноги о ее Конституцию и законы. В том числе, и об Уголовный кодекс, в котором есть статьи за разжигание национальной розни, ненависти, и религиозной войны. Считалось, что 161 статья УК должна служить мощный предохранителем от таких явлений, как холокост, ксенофобия, ку-клус-клан, но на деле она тупо не работает. Иначе все эти Кошулинские, Капрановы, Ницои и Редьки уже получили бы приговор и срок. А депутаты типа Бужанского, имитирующие защиту прав русскоязычных, только шлют запросы мовному омбудсмену Ивановской требуя объяснений того факта, что она в интервью назвала русский язык - оккупационным. Да не выяснять это надо, а сразу выписывать подозрение, отстранять от жирной бюджетной должности и разбираться с тем, почему чиновник манкирует законом и Конституцией, где 10 статья гарантирует свободное обращение русского языка и доступ к нему. А вот эти заявления из серии "никак не могу понять, почему исполняющих дешёвые перфомансы на грани, или откровенно за гранью закона недорослей, шатающихся во время войны торговыми центрами и книжными рынками, принято называть "мовными активистами"? ", погоды не делают.А скорей подчеркивают и беспомощность депутатов, и импотенцию правоохранителей, которые в упор не замечают и запрещенных во время войны митингов, и праздношатающихся "уклонистов", и откровенно провоцирующее поведение шпрехенфюреров, нарушающее права и продавцов и покупателей. Это явный признак того, что правоохранительная система государства не работает в этом направлении. Значит, очень скоро МВД перестанет замечать изнасилования, грабежи, рекет. А там и государству конец придет…Да вот самый свежий пример: перестрелка в киевском кафе, в элитных столичных "Липках", когда аргументом в споре из-за девушки стала стрельба и разгром заведения. Только чудом никто не пострадал, но вот стрелку "присудили" домашний арест, а полиция чуть ли не под руки вела любителя стрельбы по живым мишеням в патрульный автомобиль. Вероятно, подозревая, что стрелявший в людей может оказаться важной птицей - военным или чиновником, а может сынком-мажором кого-то из влиятельных политиков. Надо сказать, что кроме парочки блогеров, никто вообще не удивился и не возмутился перестрелкой в общественном месте, а это значит что общество скатывается к анархии, безвластию и хаосу, где каждый сам по себе, и нет общего порядка. Так что прав Александр Лукашенко, предрекающий утрату Украиной государственности в случае затягивания военного, мовного, религиозного конфликтов.При этом в Европе, куда так стремится Украина частная собственность и личная жизнь строжайше охраняются. Это и есть те самые западные скрепы, попрание которых сурово караются. Ну и как в это сообщество принимать Украину, где рейдерство и отжим бизнеса в порядке вещей (Коломойский* не даст соврать), а к русскоговорящему гражданину можно залезть хоть в постель и проверить, на какой мове он там общается? Поэтому, несмотря на внешнюю открытость, большинство членов ЕС тайно поддерживают Венгрию, насмерть стоящую против пропуска Киева в Евросоюз.Однако, признавать, что в стране "европейского майдана" победил неонацизм, а кодекс из "землянки УПА"** давно диктуется всей мультинациональной стране, не хочется ни политикам, ни общественным деятелям, ни омбудсменам. Поэтому сейчас в украинских масс-медиа продвигается идея о том, что всплеск насильственной украинизации во время войны - это дело рук агентов России, которые хотят посеять вражду и раздор в очень единой и крайне суверенной стране.Вот и начинают вспоминать некоторые журналисты о том, что члены партии "Свобода", такие как вице-спикер Руслан Кошулинский или актер Богдан Бенюк получали деньги от Партии регионов - за имитацию "фашизма на Украине". А медийщик Владислав Сидоренко прямо говорит о том, что 35 лет страной правят предатели, интеллектуально очень ограниченные люди, и пророссийские политики. "Они кричат про язык, а правительство набито людьми, которые прямо работают, ведут бизнес в Москве, являются сотрудниками ФСБ, о чем я сделал большое количество расследований", - заявил он. Это типичная для кризисного общества система психологической самозащиты - объяснять внутренние противоречия внешним воздействием. Когда общество переживает затяжной конфликт, идея "всепроникающего врага" становится методом оправдания жестких и нелогичных решений. Война усиливает не только страх, но и потребность в упрощённых схемах добра и зла, где собственные ошибки кажутся следствием чужого заговора. Учитывая же количество ошибок за три десятилетия виноватых накопилось много: большевики, Ленин, Сталин, СССР, Россия, Путин. Тут бы присказку про зеркало вспомнить, да поздно уже.О других борцах с русским языком - в статье На дне. Автор украинских эротических романов призвал активнее бомбить города с русскоязычным населением.*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической.

