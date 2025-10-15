https://ukraina.ru/20251015/boryutsya-za-finansovye-potoki-v-usloviyakh-dvoevlastiya-chem-zanimayutsya-ukrainskie-predstaviteli-vlasti-1070087506.html

Борются за финансовые потоки в условиях двоевластия. Чем занимаются украинские представители власти

Украинская политическая элита на текущей неделе вышла на новый виток противостояния между ставленниками Офиса президента и региональными властями. У Зеленского не прекращают попыток подавить местное самоуправление, заменив избранных когда-то мэров послушными военными администрациями.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg

Для центральной власти подавление региональных элит – это не только борьба с потенциальными конкурентами. В первую очередь – это борьба за скудеющие финансовые потоки, включая доходы от контрабанды. До сих пор местные власти откупались от Офиса президента перечислением дополнительных сумм из местных бюджетов "на ВСУ".Местные выборы, которые должны были бы состояться 22 октября, отменяются, как ранее были отменены выборы президента и Верховной Рады. Ранее исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан подчеркивал, что 297 общин на Украине остаются без избранных мэров, а страна "не станет членом ЕС, пока не примет закон о чётких критериях назначения военных администраций". По мнению Слобожана, на Украине сформировалась система двоевластия, а давление на местную власть систематически усиливается с 2020 года.Одесса. Кто должен насаждать украинизациюНа днях под очередной удар попал мэр Одессы Геннадий Труханов. Его обвиняют в наличии российского паспорта и на этом основании Зеленский лишил Труханова украинского гражданства. Труханов обвинения отрицает, заявляя о готовности пройти исследование на полиграфе. Правда, никакого закона, предполагающего такой уровень доказательств, нет.Украинское издание "Страна" пишет, что убрать Труханова с поста мэра давно советуют американцы, которые считают его связанным с организованной преступностью. В свою очередь Труханов позиционировал себя "важным элементом" стабильности украинской власти в регионе, где сильны пророссийские настроения.Параллельно нарастало противостояние с областной властью по поводу череды переименований и уничтожения памятников Одессы. В отличие от губернатора Олега Кипера, Труханов выступал против бесконтрольной "деколонизации", ссылаясь на мнения одесситов. В Офисе президента на Труханова спешно натравили радикальных националистов, объявивших его "врагом нации"."Труханова позиционируют как врага армии/мовы/виры и репрессивной украинизации с целью мобилизовать против него профессиональных украинцев. Но в условиях отвергшей армию/мову/виру Одессы это вообще не те темы, которыми можно добиться реальной поддержки", - комментирует конфликт украинский Telegram-канал "Шептун".Киев. Кто должен защищать электростанцииТем временем в украинской столице продолжается противостояние Виталия Кличко со ставленником Офиса президента, главой городской военной администрации Тимуром Ткаченко. Обе стороны обвиняют друг друга в провале строительства защиты для энергетических объектов накануне отопительного сезона. Украинские СМИ последовательно пугают украинцев "черной зимой", отсутствием отопления и электроэнергии, сваливая вину на политических конкурентов.Распилом средств на строительстве защитных сооружений занимались все ветви власти, во всех регионах. Кроме того, западные аналитики и украинские эксперты отмечают возросшую эффективность российских дронов. Ранее нардеп Марьяна Безуглая отмечала, что полностью защитить энергообъекты в Украине невозможно — при желании РФ сможет "вынести" любой из них.И Кличко в качестве аргумента приводит поражение энергетических объектов и в других регионах. "Учитывая весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко?", - спрашивает мэр Киева.Его оппонент Тимур Ткаченко призывает мэрию "перестать класть брусчатку", а заняться защитой энергетических объектов. Кличко обвиняют в расходовании средств на поддержание мостов и метро, что называют "некритическими расходами".Нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко вступилась за Кличко, заявив, что тот не смог защитить Киев, потому что центральная власть месяц назад забрала из бюджета Киева 8 млрд. гривен.Украинский журналист Евгений Плинский рассказывает изданию "Зеркало недели", что теперь киевлянам уже очень трудно разобраться, кто должен был строить защиту для генерации, а кто - сбивать дроны над городом.Днепр. Кто должен включать отоплениеВ городе Днепр мэр Борис Филатов, прозванный Вешателем, тоже призывает жителей готовиться к "черной зиме" без отопления и позаботиться о себе самостоятельно. Филатов фактически признаёт, что ни центральная, ни местная власть не способны обеспечить людей теплом, водой и светом. Он также говорит, что отопление нужно включать как можно позже, хотя в домах местных чиновников оно уже имеется, в отличие от школ и больниц. Филатов признаёт, что вопросы отопления – прерогатива местной власти, но призывает их решать на центральном уровне, чтобы именно Киев был ответственным за отсутствие газа и света.Однако в тот же день журналисты украинского издания "Слидство.инфо" рассказал украинцам, что секретарь Днепровского горсовета Александр Санжара во время служебных командировок летает по Европе на частном самолете за $100 000. В командировку Санжару отправляет его руководитель, Борис Филатов. Свой частный самолёт Санжара вывез из Украины еще в начале 2022 года. Теперь ему, по его же словам, необходимо "не терять лётные навыки" с помощью регулярных перелетов между Барселоной и Амстердамом. Его непосредственный начальник Борис Филатов тем временем даже "не представляет себе", как горожанам пережить грядущую зиму без отопления.О том, что происходит в эти дни в других городах Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Нашествие русскоязычных" и новый виток религиозной розни. Что происходит во Львове

