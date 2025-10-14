В Сибири задержали курируемого с Украины наркопроизводителя - ФСБ - 14.10.2025 Украина.ру
В Сибири задержали курируемого с Украины наркопроизводителя - ФСБ
В Сибири задержали курируемого с Украины наркопроизводителя - ФСБ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассказала о задержании в Кемеровской области наркопроизводителя, который действовал под руководством кураторов с Украины, передает 14 октября телеграм-канал Украина.ру
При поддержке украинского преступного сообщества мужчина создал в Кузбассе наркотическую лабораторию, на которой производился мефедрон.Во время обыска у него изъяли более 38,6 килограмма готового синтетического наркотика, а также свыше полутора тонн прекурсоров, химический реактив и другие предметы, используемые в производстве запрещенных веществ.Мы не раз писали о том, как ВСУ и наемники воюют под наркотиками. Подробнее - в материале Не спят, не едят, не боятся. Польские наемники воюют под сильными наркотиками на сайте Украина.ру.
В Сибири задержали курируемого с Украины наркопроизводителя - ФСБ

09:00 14.10.2025 (обновлено: 09:51 14.10.2025)
 
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассказала о задержании в Кемеровской области наркопроизводителя, который действовал под руководством кураторов с Украины, передает 14 октября телеграм-канал Украина.ру
При поддержке украинского преступного сообщества мужчина создал в Кузбассе наркотическую лабораторию, на которой производился мефедрон.
Во время обыска у него изъяли более 38,6 килограмма готового синтетического наркотика, а также свыше полутора тонн прекурсоров, химический реактив и другие предметы, используемые в производстве запрещенных веществ.
Мы не раз писали о том, как ВСУ и наемники воюют под наркотиками. Подробнее - в материале Не спят, не едят, не боятся. Польские наемники воюют под сильными наркотиками на сайте Украина.ру.
