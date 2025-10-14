https://ukraina.ru/20251014/v-sibiri-zaderzhali-kuriruemogo-s-ukrainy-narkoproizvoditelya---fsb-1070064750.html

В Сибири задержали курируемого с Украины наркопроизводителя - ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассказала о задержании в Кемеровской области наркопроизводителя, который действовал под руководством кураторов с Украины, передает 14 октября телеграм-канал Украина.ру

При поддержке украинского преступного сообщества мужчина создал в Кузбассе наркотическую лабораторию, на которой производился мефедрон.Во время обыска у него изъяли более 38,6 килограмма готового синтетического наркотика, а также свыше полутора тонн прекурсоров, химический реактив и другие предметы, используемые в производстве запрещенных веществ.Мы не раз писали о том, как ВСУ и наемники воюют под наркотиками. Подробнее - в материале Не спят, не едят, не боятся. Польские наемники воюют под сильными наркотиками на сайте Украина.ру.

