Леонов — о подготовке Запада к ядерным испытаниям: "Вопрос в целесообразности показушных мероприятий" - 14.10.2025
Леонов — о подготовке Запада к ядерным испытаниям: "Вопрос в целесообразности показушных мероприятий"
Леонов — о подготовке Запада к ядерным испытаниям: "Вопрос в целесообразности показушных мероприятий" - 14.10.2025 Украина.ру
Леонов — о подготовке Запада к ядерным испытаниям: "Вопрос в целесообразности показушных мероприятий"
Возобновление ядерных испытаний Запада лишено практического смысла, так как не доказывает ничего нового, а является пропагандистским жестом, не отвечающим вопросам реальной боеготовности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
Ранее Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое.Комментируя возможное возобновление ядерных испытаний другими странами, Леонов заявил, что они проводятся не для демонстрации силы. "Такие испытания проводятся не для того, чтобы кому-то что-то продемонстрировать. Это уже не первое применение ядерного оружия. Цели могут быть практические или научные", — пояснил эксперт.Он поставил под сомнение саму необходимость подобных "показушных мероприятий". "Главный вопрос – зачем? Показать, что мы можем? Учитывая ценник на ядерное оружие, это способ потратить деньги", — отметил Леонов.Исследователь подчеркнул, что боеготовность ядерного арсенала не нуждается в подобных доказательствах. "Демонстрировать свою готовность и то, что заряд сработает? Это доказывать никому не надо", — заявил он. Таким образом, заключил Леонов, ключевым становится "вопрос в целесообразности такого рода показушных мероприятий".Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.О том, почему Вашингтон не прекращает попытки сдержать технологическое развитие Китая — в материале Виктора Пироженко "Украинская геополитическая схема в войне США с Китаем. Что Трамп задумал сделать из Тайваня" на сайте Украина.ру.
Возобновление ядерных испытаний Запада лишено практического смысла, так как не доказывает ничего нового, а является пропагандистским жестом, не отвечающим вопросам реальной боеготовности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
Ранее Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое.
Комментируя возможное возобновление ядерных испытаний другими странами, Леонов заявил, что они проводятся не для демонстрации силы. "Такие испытания проводятся не для того, чтобы кому-то что-то продемонстрировать. Это уже не первое применение ядерного оружия. Цели могут быть практические или научные", — пояснил эксперт.
Он поставил под сомнение саму необходимость подобных "показушных мероприятий". "Главный вопрос – зачем? Показать, что мы можем? Учитывая ценник на ядерное оружие, это способ потратить деньги", — отметил Леонов.
Исследователь подчеркнул, что боеготовность ядерного арсенала не нуждается в подобных доказательствах. "Демонстрировать свою готовность и то, что заряд сработает? Это доказывать никому не надо", — заявил он.
Таким образом, заключил Леонов, ключевым становится "вопрос в целесообразности такого рода показушных мероприятий".
Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.
О том, почему Вашингтон не прекращает попытки сдержать технологическое развитие Китая — в материале Виктора Пироженко "Украинская геополитическая схема в войне США с Китаем. Что Трамп задумал сделать из Тайваня" на сайте Украина.ру.
