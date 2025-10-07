https://ukraina.ru/20251007/ukrainskaya-geopoliticheskaya-skhema-v-voyne-ssha-s-kitaem-chto-tramp-zadumal-sdelat-iz-tayvanya--1069739906.html

Украинская геополитическая схема в войне США с Китаем. Что Трамп задумал сделать из Тайваня

Украинская геополитическая схема в войне США с Китаем. Что Трамп задумал сделать из Тайваня

Вашингтон не прекращает свои попытки сдержать технологическое развитие Китая, пользуясь некоторыми, пока ещё сохраняющимися преимуществами в высокотехнологичных отраслях. При чем делает это администрация Дональда Трампа довольно цинично и как обычно нахраписто.

По всем направлениям, определяющим современный научно-технический прогресс - от информационно-коммуникационных технологий, микросхем и искусственного интеллекта до биомедицины - США наращивают отчаянные (потому, что в целом, малоэффективные) усилия для сохранения своего технологического лидерства.При чем делается это наращивание не столько за счет создания внутри страны льготных условий для развития передовых бизнесов, сколько специфическими экономическими и дипломатическими действиями. По сути речь идет о скрытой и в тоже время явной войне США с Китаем. На первом месте в этих усилиях находится электронная отрасль, конкретно, производство полупроводниковых интегральных микросхем (ИМС) и производство соответствующего оборудования. Поскольку в основе всей современной жизни – от экономики и обороны до повседневного быта находятся разного рода электронные устройства, страна или союз стран, способные их производить, обладают подлинной технологической независимостью.На днях появилось две симптоматичные новости по данной теме.Администрация Трампа распространила ограничения, ранее введённые в отношении некоторых китайских компаний, на их дочерние предприятия. Таким образом, США пытаются воспрепятствовать подсанкционным китайским компаниям, в первую очередь, технологическому гиганту "Хуавэй", обходить экспортный контроль, передавая запрещённые технологии своим дочерним компаниям.Отныне, любая дочерняя компания, как минимум на 50% принадлежащая фирме, уже включённой в список экспортного контроля США, будет подвергаться тем же ограничениям, что и материнская компания. Данное изменение может затронуть десятки тысяч предприятий КНР.Вторая симптоматичная новость - на днях министр торговли США Говард Лютник в интервью одному из американской ТВ-каналов фактически потребовал от Тайваня, чтобы он перенёс половину своих мощностей по производству микросхем... в США. Имеются ввиду, прежде всего, мощности компании ТСМК, занимающей более 70% мирового рынка контрактного производства микросхем.Лютник мотивировал это необходимостью защиты Тайваня, так как для расширения военных операций в Юго-Восточной Азии армия США потребует дополнительного вооружения и, соответственно, увеличения производства военной электроники.Что касается первой новости, то эти меры являются очередной попыткой Вашингтона ужесточить ограничения, уже введённые в отношении более тысячи китайских компаний, которые, по мнению Министерства торговли, представляют угрозу национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США. Компании, попавшие в список, должны получать лицензии на экспорт определённых товаров или технологий.В этих попытках особая роль отводится дальнейшему ограничению доступа Китая к наиболее передовым технологиям производства интегральных микросхем (ИМС), которые используются в устройствах с программами искусственного интеллекта (ИИ).Это уже четвёртый по счёту с 2022 года пакет технологических санкций в отношении КНР, нацеленных на дальнейшее ограничение доступа китайских компаний к компонентам для производства передовых ИМС. До этого было, в частности, учреждение "чёрного списка" (постоянно расширяющегося) подсанкционных китайских компаний, экспортные ограничения в отношении поставок оборудования и ПО для разработки и производства ИМС, пр.Ограничения в отношении технологий распространяются на широкий спектр перспективных отраслей, таких как искусственный интеллект (ИИ), производство полупроводников, передовая робототехника и оборудование, необходимое для их производства.В технологической конкуренции США с КНР администрация Трампа пытается решить две взаимосвязанные задачи:во-первых, предотвратить достижение КНР технологического суверенитета, лишив её доступа к ключевым технологиям производства современной электроники и ИМС, в первую очередь, необходимых для программ машинного обучения и ИИ;во-вторых, восстановить, хотя бы относительную самодостаточность США в производстве электроники и лидерство на мировом рынке этой продукции.Завоевание лидерства создаёт, во-первых, приток дополнительных средств в национальную отрасль, что ускоряет её развитие и отрыв от конкурентов, а, во-вторых, ставит в зависимость от этой страны тех, кто вынужден покупать ИМС и\или оборудование для их производства.Стран, способных производить ИМС мало, а тех, кто способен производить оборудование для их производства ещё меньше; их можно пересчитать по пальцам одной руки (сейчас уже и Россия среди них, едва успев "запрыгнуть в уходящий поезд"). Причём, даже в случае с США эти две способности не совпадают.Экономическая глобализация и мировой рынок, с одной стороны, помогли создать распределённые между странами оптимальным образом цепочки поставок при производстве электроники и соответствующего оборудования, что способствовало её удешевлению, с другой – США лишились самодостаточности в этой отрасли и попали в зависимость от иных стран.Известные американские производители бытовой и промышленной электроники наиболее критические операции по печатанию ИМС выполняют в основном на импортном нидерландском и японском оборудовании.Если с зависимостью от своих союзников и партнёров они ещё могут мириться, то с зависимостью от материкового Китая Вашингтон, начиная с первого срока Трампа, пытается покончить навсегда. Одновременно, США решает задачу технологического сдерживания Китая. Отсюда - постоянные и нарастающие ограничения Вашингтона на экспортно-импортные операции в электронной отрасли между американскими и китайскими производителями.Вторая новость свидетельствует, что США, как видно, решили покончить с зависимостью и от поставок с китайской провинции Тайвань. Кроме того, требование Лютника, хоть и касается электронной отрасли, но выходит за её пределы в область геополитической конкуренции США и КНР, затрагивая, в частности, тайваньский вопрос и борьбу за влияние в ЮВА.Прежде всего, перенос половины мощностей по производству ИМС в США возможен только ценой распада хорошо слаженной цепочки поставок и разрушения целостной "экосистемы" отрасли. Она держится на высокой концентрации её субъектов — от поставщиков кремниевых пластин до производителей оборудования и поставщиков услуг. Географическая привязка этой экосистемы к Тайваню и к региону северо-восточной и юго-восточной Азии, в частности, соседство с материковым Китаем играет в этой "экосистеме" одну из главных ролей.Выполнение требования Лютника рискует обернуться упадком производства ИМС с последующим спадом производства в промышленно-развитых странах, о чём предупреждают тайваньские эксперты.При том, что и для США польза этого шага будет сомнительной из-за необходимости формировать заново цепочку поставок в условиях сильной нехватки квалифицированных кадров, непомерной дороговизны земли и рабочей силы, пр. Конечная продукция, созданная в таких условиях на территории США окажется неконкурентоспособной на мировом рынке.Приобретать её партнёры США будут лишь под угрозами, которые заменят рыночное стимулирование. Это уже происходит в отношении производителей микросхем памяти из Южной Кореи и Японии, которых США принуждают разрывать цепочки поставок с КНР, насильственно перестраивая в свою пользу кооперацию производителей на мировом рынке.В итоге, далеко не факт, что США обретут самодостаточность в производстве передовой электроники, но они точно подорвут экономическое развитие стран Юго-Восточной Азии, включая, якобы, своих партнёров, как в случае с Тайванем.В данной ситуации технологическая конкуренция США с Китаем смыкается с геополитической. США, особенно при Трампе, подвергают принцип "одного Китая" со столицей в Пекине сомнению, поскольку выступают за сохранение статус-кво в отношениях между островом и материковым Китаем. Это означает поддержку неподчинения островной китайской провинции центральному правительству КНР.Поэтому, высказывание Лютника спровоцировало на Тайване скандал. Из него следует, что в Вашингтоне не уверены в своих возможностях удержать статус-кво в тайваньском вопросе и заранее продумывают запасные варианты увода в США самых ценных активов островной промышленности вместе с уникальными технологиями в ситуации воссоединения острова с материковым Китаем.Китай уже давно страхует себя от всяких неожиданностей, вкладывая значительные суммы в технологический суверенитет, но Тайвань оказался в трудной ситуации. О таком развитии событий уже давно предупреждали китайские эксперты – поощрение Вашингтоном сепаратистских иллюзий тайваньских политиков преследует цель втягивания КНР в затяжной региональный кризис, в котором Тайваню отводится роль расходного материала во всех смыслах. То есть работает та же самая геополитическая схема, которую США и Западная Европа используют в отношении России, превратив некогда братскую для России Украину в орудие войны против нас.О том, как США, поддерживая на словах мирное разрешение российско-украинского конфликта, на самом деле хотят удушить Китай - в статье Виктора Пироженко "Китайский фактор в демагогии США. Трампу нужен не мир на Украине, а дружба с Россией против КНР"

Виктор Пироженко

Виктор Пироженко

Виктор Пироженко

