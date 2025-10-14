Боевые машины десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой - 14.10.2025 Украина.ру
Боевые машины десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой
Боевые машины десанта (БМД) группировки войск "Днепр" стали оснащать дополнительной пассивной антидроновой защитой в виде стальных тросов, наваренных на те места военной техники, где конструктивно нельзя установить обычную пассивную защиту. Об этом со ссылкой на десантника бронегруппы "Днепра" с позывным "Шпагат" 14 октября сообщает РИА Новости
"Чтобы они [FPV-дроны] к нам не залетали. Мы же здесь не можем обвариться [обычной пассивной защитой], нам нужно чтобы у нас башня крутилась. А это [стальные тросы] в какой-то степени нам дополнительно помогает", — рассказал десантник "Шпагат".Помимо толстых стальных тросов, вертикально приваренных по периметру передней полусферы БМД, на машине десантников установлена рама со стальной сеткой и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ)."Также есть резина [на бортах], потому что противник пользуется в основном кумулятивными зарядами, которые прожигают броню… Резина помогает рассеивать эту кумулятивную струю и не допустить того, чтоб машина загорелась, либо остановилась, вышла из строя... FPV… Машины ведь все у нас обвариваются. И это прям нам хорошо помогает. Да, периодически на FPV они [РЭБ] работают. То есть, они их глушат, тоже помогает нам", — добавил десантник с позывным "Корзак".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Боевые машины десанта (БМД) группировки войск "Днепр" стали оснащать дополнительной пассивной антидроновой защитой в виде стальных тросов, наваренных на те места военной техники, где конструктивно нельзя установить обычную пассивную защиту. Об этом со ссылкой на десантника бронегруппы "Днепра" с позывным "Шпагат" 14 октября сообщает РИА Новости
"Чтобы они [FPV-дроны] к нам не залетали. Мы же здесь не можем обвариться [обычной пассивной защитой], нам нужно чтобы у нас башня крутилась. А это [стальные тросы] в какой-то степени нам дополнительно помогает", — рассказал десантник "Шпагат".
Помимо толстых стальных тросов, вертикально приваренных по периметру передней полусферы БМД, на машине десантников установлена рама со стальной сеткой и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Также есть резина [на бортах], потому что противник пользуется в основном кумулятивными зарядами, которые прожигают броню… Резина помогает рассеивать эту кумулятивную струю и не допустить того, чтоб машина загорелась, либо остановилась, вышла из строя... FPV… Машины ведь все у нас обвариваются. И это прям нам хорошо помогает. Да, периодически на FPV они [РЭБ] работают. То есть, они их глушат, тоже помогает нам", — добавил десантник с позывным "Корзак".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
