https://ukraina.ru/20251014/boevye-mashiny-desantnikov-dnepra-nachali-osnaschat-novoy-protivodronovoy-zaschitoy-1070061921.html

Боевые машины десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой

Боевые машины десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой - 14.10.2025 Украина.ру

Боевые машины десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой

Боевые машины десанта (БМД) группировки войск "Днепр" стали оснащать дополнительной пассивной антидроновой защитой в виде стальных тросов, наваренных на те места военной техники, где конструктивно нельзя установить обычную пассивную защиту. Об этом со ссылкой на десантника бронегруппы "Днепра" с позывным "Шпагат" 14 октября сообщает РИА Новости

2025-10-14T03:00

2025-10-14T03:00

2025-10-14T03:01

новости

украина.ру

россия

украина

вс рф

бронетехника

сво

война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063179445_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_7183d97a441f1a91d3abc66b485d0135.jpg

"Чтобы они [FPV-дроны] к нам не залетали. Мы же здесь не можем обвариться [обычной пассивной защитой], нам нужно чтобы у нас башня крутилась. А это [стальные тросы] в какой-то степени нам дополнительно помогает", — рассказал десантник "Шпагат".Помимо толстых стальных тросов, вертикально приваренных по периметру передней полусферы БМД, на машине десантников установлена рама со стальной сеткой и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ)."Также есть резина [на бортах], потому что противник пользуется в основном кумулятивными зарядами, которые прожигают броню… Резина помогает рассеивать эту кумулятивную струю и не допустить того, чтоб машина загорелась, либо остановилась, вышла из строя... FPV… Машины ведь все у нас обвариваются. И это прям нам хорошо помогает. Да, периодически на FPV они [РЭБ] работают. То есть, они их глушат, тоже помогает нам", — добавил десантник с позывным "Корзак".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251013/na-krizis-fronta-ukrainy-teper-nakladyvaetsya-i-krizis-razrushayuschegosya-tyla-1070033923.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, украина, вс рф, бронетехника, сво, война на украине