ВСУ в Белгородской области атаковали комбайн и ранили трёх мирных жителей - 13.10.2025
ВСУ в Белгородской области атаковали комбайн и ранили трёх мирных жителей
ВСУ в Белгородской области атаковали комбайн и ранили трёх мирных жителей - 13.10.2025 Украина.ру
ВСУ в Белгородской области атаковали комбайн и ранили трёх мирных жителей
ВСУ нанесли удары по трём муниципалитетам Белгородской области. Об этом 13 октября сообщил телеграм-канал Украина.ру
2025-10-13T16:06
2025-10-13T16:13
"В Белгородском районе неподалеку от села Бочковка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника. Ранен водитель", - сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Комбайнёр в тяжёлом состоянии доставлен в Октябрьскую районную больницу. У пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. "В хуторе Церковный Белгородского района два дрона атаковали сельскохозяйственное предприятие. В административном здании выбиты окна и посечён фасад. Также осколками посечены два микроавтобуса", - констатировал губернатор.Он также рассказал, что в городе Шебекино производственное предприятие подверглось атакам четырёх вражеских беспилотников. В одном из помещений повреждены остекление, кровля, фасад и оборудование. От удара другого дрона на территории коммерческого предприятия повреждён служебный грузовой автомобиль. В селе Сурково дрон ВСУ ударил по частному дому — повреждена кровля. В Грайворонском округе в городе Грайворон от атак двух вражеских беспилотников в трёх частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. "Кроме того, в одном социальном объекте повреждено остекление, - продолжил Гладков. - В селе Козинка дрон нанёс удар по легковому автомобилю — транспортное средство повреждено". Информация о последствиях атак украинских дронов уточняется.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Опасность "Томагавков", провалы ВСУ, настоящий виновник ЧП с дронами. Хроника событий на 13:00 13 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
ВСУ в Белгородской области атаковали комбайн и ранили трёх мирных жителей

16:06 13.10.2025 (обновлено: 16:13 13.10.2025)
 
ВСУ нанесли удары по трём муниципалитетам Белгородской области. Об этом 13 октября сообщил телеграм-канал Украина.ру
"В Белгородском районе неподалеку от села Бочковка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника. Ранен водитель", - сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Комбайнёр в тяжёлом состоянии доставлен в Октябрьскую районную больницу. У пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
"В хуторе Церковный Белгородского района два дрона атаковали сельскохозяйственное предприятие. В административном здании выбиты окна и посечён фасад. Также осколками посечены два микроавтобуса", - констатировал губернатор.
Он также рассказал, что в городе Шебекино производственное предприятие подверглось атакам четырёх вражеских беспилотников. В одном из помещений повреждены остекление, кровля, фасад и оборудование. От удара другого дрона на территории коммерческого предприятия повреждён служебный грузовой автомобиль.
В селе Сурково дрон ВСУ ударил по частному дому — повреждена кровля. В Грайворонском округе в городе Грайворон от атак двух вражеских беспилотников в трёх частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы.
"Кроме того, в одном социальном объекте повреждено остекление, - продолжил Гладков. - В селе Козинка дрон нанёс удар по легковому автомобилю — транспортное средство повреждено".
Информация о последствиях атак украинских дронов уточняется.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Опасность "Томагавков", провалы ВСУ, настоящий виновник ЧП с дронами. Хроника событий на 13:00 13 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Белгородская область, Шебекино, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мирные жители, дроны
 
