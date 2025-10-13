https://ukraina.ru/20251013/vsu-v-belgorodskoy-oblasti-atakovali-kombayn-i-ranili-trkh-mirnykh-zhiteley-1070038292.html
ВСУ нанесли удары по трём муниципалитетам Белгородской области. Об этом 13 октября сообщил телеграм-канал Украина.ру
"В Белгородском районе неподалеку от села Бочковка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника. Ранен водитель", - сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Комбайнёр в тяжёлом состоянии доставлен в Октябрьскую районную больницу. У пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. "В хуторе Церковный Белгородского района два дрона атаковали сельскохозяйственное предприятие. В административном здании выбиты окна и посечён фасад. Также осколками посечены два микроавтобуса", - констатировал губернатор.Он также рассказал, что в городе Шебекино производственное предприятие подверглось атакам четырёх вражеских беспилотников. В одном из помещений повреждены остекление, кровля, фасад и оборудование. От удара другого дрона на территории коммерческого предприятия повреждён служебный грузовой автомобиль. В селе Сурково дрон ВСУ ударил по частному дому — повреждена кровля. В Грайворонском округе в городе Грайворон от атак двух вражеских беспилотников в трёх частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. "Кроме того, в одном социальном объекте повреждено остекление, - продолжил Гладков. - В селе Козинка дрон нанёс удар по легковому автомобилю — транспортное средство повреждено". Информация о последствиях атак украинских дронов уточняется.
ВСУ в Белгородской области атаковали комбайн и ранили трёх мирных жителей
16:06 13.10.2025 (обновлено: 16:13 13.10.2025)
"В Белгородском районе неподалеку от села Бочковка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника. Ранен водитель", - сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Комбайнёр в тяжёлом состоянии доставлен в Октябрьскую районную больницу. У пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
"В хуторе Церковный Белгородского района два дрона атаковали сельскохозяйственное предприятие. В административном здании выбиты окна и посечён фасад. Также осколками посечены два микроавтобуса", - констатировал губернатор.
Он также рассказал, что в городе Шебекино производственное предприятие подверглось атакам четырёх вражеских беспилотников. В одном из помещений повреждены остекление, кровля, фасад и оборудование. От удара другого дрона на территории коммерческого предприятия повреждён служебный грузовой автомобиль.
В селе Сурково дрон ВСУ ударил по частному дому — повреждена кровля. В Грайворонском округе в городе Грайворон от атак двух вражеских беспилотников в трёх частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы.
"Кроме того, в одном социальном объекте повреждено остекление, - продолжил Гладков. - В селе Козинка дрон нанёс удар по легковому автомобилю — транспортное средство повреждено".
Информация о последствиях атак украинских дронов уточняется.
Информация о последствиях атак украинских дронов уточняется.