https://ukraina.ru/20251009/vs-rf-vpervye-sbili-flamingo-1069885169.html
ВС РФ впервые сбили "Фламинго"
ВС РФ впервые сбили "Фламинго" - 09.10.2025 Украина.ру
ВС РФ впервые сбили "Фламинго"
Подразделения войск ПВО ВС РФ впервые за время проведения Специальной военной операции сбили украинскую ракету "Фламинго" - об этом 9 октября сообщил военный блогер Алексей Воевода.
2025-10-09T19:44
2025-10-09T19:44
2025-10-09T19:44
россия
украина
новости
пво
вс рф
всу
фламинго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069884721_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_2fda9f4c814a74cbd2d6b5e939d694c0.jpg
По информации блогера, цель была сбита российским зенитно-ракетным комплексом "Бук" на высоте 100 метров. Воевода также добавил, что скорость ракеты на момент сбития составила 600 километров в час. Блогер отметил, что данная ракета является несложной мишенью для большинства зенитно-ракетных систем, состоящих на вооружении ВС РФ, и добавил, что "Фламинго" обладает крупными размерами и невысокой скоростью, а также невысоким уровнем технического исполнения. Воевода также отметил, что при изучении обломков сбитой ракеты выяснилось, что в качестве двигателей украинские разработчики используют двигатели от старого чехословацкого учебно-боевого самолета Л-39 "Альбатрос". При этом он подчеркнул, что подобных двигателей у Украины довольно много.Также блогер отметил, что заявленная дальность "Фламинго" в 3000 километров не соответствует действительности, однако допустил, что 1500 километров ракета способна пролететь. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251008/rozovyy-flamingo---ditya-otkata-chto-ne-podelili-zelenskiy-i-kasyanov-1069815644.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069884721_0:0:972:729_1920x0_80_0_0_9d544f94317a237d3c8d1f69ad6862f4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, новости, пво, вс рф, всу, фламинго
Россия, Украина, Новости, ПВО, ВС РФ, ВСУ, фламинго
ВС РФ впервые сбили "Фламинго"
Подразделения войск ПВО ВС РФ впервые за время проведения Специальной военной операции сбили украинскую ракету "Фламинго" - об этом 9 октября сообщил военный блогер Алексей Воевода.
По информации блогера, цель была сбита российским зенитно-ракетным комплексом "Бук" на высоте 100 метров. Воевода также добавил, что скорость ракеты на момент сбития составила 600 километров в час.
Блогер отметил, что данная ракета является несложной мишенью для большинства зенитно-ракетных систем, состоящих на вооружении ВС РФ, и добавил, что "Фламинго" обладает крупными размерами и невысокой скоростью, а также невысоким уровнем технического исполнения.
Воевода также отметил, что при изучении обломков сбитой ракеты выяснилось, что в качестве двигателей украинские разработчики используют двигатели от старого чехословацкого учебно-боевого самолета Л-39 "Альбатрос". При этом он подчеркнул, что подобных двигателей у Украины довольно много.
Также блогер отметил, что заявленная дальность "Фламинго" в 3000 километров не соответствует действительности, однако допустил, что 1500 километров ракета способна пролететь.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.