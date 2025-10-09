ВС РФ впервые сбили "Фламинго" - 09.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251009/vs-rf-vpervye-sbili-flamingo-1069885169.html
ВС РФ впервые сбили "Фламинго"
ВС РФ впервые сбили "Фламинго" - 09.10.2025 Украина.ру
ВС РФ впервые сбили "Фламинго"
Подразделения войск ПВО ВС РФ впервые за время проведения Специальной военной операции сбили украинскую ракету "Фламинго" - об этом 9 октября сообщил военный блогер Алексей Воевода.
2025-10-09T19:44
2025-10-09T19:44
россия
украина
новости
пво
вс рф
всу
фламинго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069884721_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_2fda9f4c814a74cbd2d6b5e939d694c0.jpg
По информации блогера, цель была сбита российским зенитно-ракетным комплексом "Бук" на высоте 100 метров. Воевода также добавил, что скорость ракеты на момент сбития составила 600 километров в час. Блогер отметил, что данная ракета является несложной мишенью для большинства зенитно-ракетных систем, состоящих на вооружении ВС РФ, и добавил, что "Фламинго" обладает крупными размерами и невысокой скоростью, а также невысоким уровнем технического исполнения. Воевода также отметил, что при изучении обломков сбитой ракеты выяснилось, что в качестве двигателей украинские разработчики используют двигатели от старого чехословацкого учебно-боевого самолета Л-39 "Альбатрос". При этом он подчеркнул, что подобных двигателей у Украины довольно много.Также блогер отметил, что заявленная дальность "Фламинго" в 3000 километров не соответствует действительности, однако допустил, что 1500 километров ракета способна пролететь. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251008/rozovyy-flamingo---ditya-otkata-chto-ne-podelili-zelenskiy-i-kasyanov-1069815644.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069884721_0:0:972:729_1920x0_80_0_0_9d544f94317a237d3c8d1f69ad6862f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, новости, пво, вс рф, всу, фламинго
Россия, Украина, Новости, ПВО, ВС РФ, ВСУ, фламинго

ВС РФ впервые сбили "Фламинго"

19:44 09.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения войск ПВО ВС РФ впервые за время проведения Специальной военной операции сбили украинскую ракету "Фламинго" - об этом 9 октября сообщил военный блогер Алексей Воевода.
По информации блогера, цель была сбита российским зенитно-ракетным комплексом "Бук" на высоте 100 метров. Воевода также добавил, что скорость ракеты на момент сбития составила 600 километров в час.
Блогер отметил, что данная ракета является несложной мишенью для большинства зенитно-ракетных систем, состоящих на вооружении ВС РФ, и добавил, что "Фламинго" обладает крупными размерами и невысокой скоростью, а также невысоким уровнем технического исполнения.
Воевода также отметил, что при изучении обломков сбитой ракеты выяснилось, что в качестве двигателей украинские разработчики используют двигатели от старого чехословацкого учебно-боевого самолета Л-39 "Альбатрос". При этом он подчеркнул, что подобных двигателей у Украины довольно много.
Также блогер отметил, что заявленная дальность "Фламинго" в 3000 километров не соответствует действительности, однако допустил, что 1500 километров ракета способна пролететь.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Вчера, 16:25
Розовый "Фламинго" - дитя отката: что не поделили Зеленский и КасьяновНа Украине – очередная свара. На этот раз друг с другом грызутся Офис президента и волонтер-военный Юрий Касьянов
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаНовостиПВОВС РФВСУфламинго
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:58ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированной части ДНР
19:53ВС РФ добивают подразделения ВСУ в Купянске
19:53О перебоях со светом в некоторых районах Харькова пишут местные ТГ-каналы
19:47Иван Лизан: Мощные удары ВС РФ по украинской энергетике - новый фактор войны на Украине
19:44ВС РФ впервые сбили "Фламинго"
19:00ВСУ взорвали аммиакопровод, Модели OnlyFans задолжали Украине сотни миллионов. Итоги 9 октября
18:58Почему врачи из Москвы едут в Донбасс и как Россия возродила больницу, которую ВСУ расстреляли из танка
18:54Сербия оказала Курской области финансовую гуманитарную помощь
18:46Первое применение бомбы по целям в Днепропетровске: видео
18:40В Северодонецке начат новый этап эксгумации из массового захоронения мирных жителей, погибших в 2022-м
18:31Армия России расширяет контроль в Купянске, Львовскую обладминистрацию снова подозревают. Новости к 18.30
18:05Новости с Запорожского и Добропольского направлений: ВС РФ занимают новые сёла
17:57Фон дер Ляйен устояла: Европарламент отверг вотумы недоверия правых и левых
17:53В Британии покажут похищенные царские врата из Киево-Печерской лавры
17:52Алексей Туманов о том, как Польша отказалась передать Германии украинского диверсанта
17:46Налоговая служба Украины потратила миллионы на расследования — с моделей OnlyFans требуют налоги
17:41Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины
17:30Арестович* хочет в Россию к Путину. России он нужен на нарах, а не во власти
17:19"Пан Андрей" из Чехии пожелал Зеленскому удачи в борьбе с Россией
16:58Украинский пропагандист путается в показаниях о ситуации в Купянске
Лента новостейМолния