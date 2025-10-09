https://ukraina.ru/20251009/vs-rf-vpervye-sbili-flamingo-1069885169.html

ВС РФ впервые сбили "Фламинго"

Подразделения войск ПВО ВС РФ впервые за время проведения Специальной военной операции сбили украинскую ракету "Фламинго" - об этом 9 октября сообщил военный блогер Алексей Воевода.

По информации блогера, цель была сбита российским зенитно-ракетным комплексом "Бук" на высоте 100 метров. Воевода также добавил, что скорость ракеты на момент сбития составила 600 километров в час. Блогер отметил, что данная ракета является несложной мишенью для большинства зенитно-ракетных систем, состоящих на вооружении ВС РФ, и добавил, что "Фламинго" обладает крупными размерами и невысокой скоростью, а также невысоким уровнем технического исполнения. Воевода также отметил, что при изучении обломков сбитой ракеты выяснилось, что в качестве двигателей украинские разработчики используют двигатели от старого чехословацкого учебно-боевого самолета Л-39 "Альбатрос". При этом он подчеркнул, что подобных двигателей у Украины довольно много.Также блогер отметил, что заявленная дальность "Фламинго" в 3000 километров не соответствует действительности, однако допустил, что 1500 километров ракета способна пролететь. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

