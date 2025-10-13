"Удавка на шее ВСУ стягивается все сильнее": Александр Матюшин о судьбе Покровского направления - 13.10.2025 Украина.ру
"Удавка на шее ВСУ стягивается все сильнее": Александр Матюшин о судьбе Покровского направления
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.
По словам эксперта, Покровское направление все больше повторяет судьбу Авдеевки, которую российские войска взяли под контроль в феврале прошлого года. Матюшин также отметил, что на данном этапе боевых действий ВС РФ перекрыты почти все пути снабжения гарнизона ВСУ. Между тем сегодня стало известно, что российские войска продвинулись в ряде населенных пунктов в районе Мирнограда: идут штурмы Балагана и Родинского. Подробности в публикации На подступах к Мирнограду: ВС РФ ведут ожесточенные бои и усиливают атаки.
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.
По словам эксперта, Покровское направление все больше повторяет судьбу Авдеевки, которую российские войска взяли под контроль в феврале прошлого года. Матюшин также отметил, что на данном этапе боевых действий ВС РФ перекрыты почти все пути снабжения гарнизона ВСУ.
Не рой яму другому: Александр Матюшин рассказал, как "уловка ВСУ" сработала против них жеВолонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.
Между тем сегодня стало известно, что российские войска продвинулись в ряде населенных пунктов в районе Мирнограда: идут штурмы Балагана и Родинского. Подробности в публикации На подступах к Мирнограду: ВС РФ ведут ожесточенные бои и усиливают атаки.
