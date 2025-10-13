https://ukraina.ru/20251013/udavka-na-shee-vsu-styagivaetsya-vse-silnee-aleksandr-matyushin-o-sudbe-pokrovskogo-napravleniya-1070016781.html
"Удавка на шее ВСУ стягивается все сильнее": Александр Матюшин о судьбе Покровского направления
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.
По словам эксперта, Покровское направление все больше повторяет судьбу Авдеевки, которую российские войска взяли под контроль в феврале прошлого года. Матюшин также отметил, что на данном этапе боевых действий ВС РФ перекрыты почти все пути снабжения гарнизона ВСУ. Между тем сегодня стало известно, что российские войска продвинулись в ряде населенных пунктов в районе Мирнограда: идут штурмы Балагана и Родинского. Подробности в публикации На подступах к Мирнограду: ВС РФ ведут ожесточенные бои и усиливают атаки.
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.