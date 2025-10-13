https://ukraina.ru/20251013/religioznaya-voyna-na-ukraine-pavel-volkov-o-tom-kak-vo-lvove-gotovyat-pogromy-pravoslavnykh----1070049088.html
Религиозная война на Украине. Павел Волков о том, как во Львове готовят погромы православных
Ранее, 7 октября, львовский телеканал НТА организовал слежку за прихожанами канонической УПЦ во Львове, которые собирались на богослужения в частных квартирах.
О том, как мировое сообщество отреагировало на травлю православных верующих, рассказал обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.
