Трёхликий Илья Муромец. Как прототипы богатыря послужили Руси на Днепре, Днестре и Каспии

11 октября среди Киево-Печерских преподобных отцов, в Ближних пещерах почивающих, Русская православная церковь почитает Илью Муромца. Этот святой стал главным героем русского героического эпоса разных эпох. Илья Муромец – персонаж былин, действие которых происходили в период Древнерусского государства, Ордынского владычества и даже Смутного времени
Парадоксально, но самые первые письменные упоминания о воителе "Илье Русском" содержатся в немецких рыцарских поэмах, зафиксированных в XIII веке. Северогерманская "Тидрек-сага" характеризует его как "великого властителя и сильного рыцаря", чьим отцом являлся правивший в Новгороде Гернит. В саге говорится об его участии в сражении с гуннами. В германской поэме "Ортнит" Илья из Руси – дядя по матери Ортнита, правящего в ломбардском Гарде.
"По совету Ильи Ортнит решает отправиться в путешествие в Сирию, чтобы посвататься к дочери короля Махореля. Ортнит просит Илью сопровождать его в этой поездке. Илья соглашается, но на предложение Ортнита немедленно отправиться туда отмечает: "Я хочу на Русь. Прошёл уже почти год с тех пор, как я был дома. Я бы с радостью увидел свой дом, свою жену, а также своих детей", – повествуется в поэме "Ортнит".
Сюжет о службе рыцаря Ильи вдали от Руси, где осталась его семья перекликается с былинным разговором одноимённого богатыря с дочерью. В ходе последнего герой вспоминает о том времени, когда он служил в чужих краях: "Был во той земле во Тальянскою, три году служил у короля Тальянского".
Данное обстоятельство позволяет исследователям говорить о том, что прототипом рыцаря Ильи Русского и богатыря Ильи Муромца был один и тот же человек.
Правда, в древнейшем из дошедших до нас упоминаний богатыря Ильи на территории бывшего Древнерусского государства он ещё не именовался как "Муромский". В 1574 году оршанский староста Филон Кмита Чернобыльский в своём послании Троцкому кастеляну Остафию Воловичу упоминает о былинном богатыре Илье "Муравленине". Посетивший же двадцатью годами позже Киев немецкий путешественник Эрих Лясота писал в своих путевых заметках о популярности в народе рассказов о неком "Eliae Morovlin`e", воеводе великого князя Владимира Святославича.
Трансформацию прозвища древнерусского богатыря из "Муравленина"/"Моравленина" в "Муромца" объяснил в конце XIX века историк Дмитрий Иловайский. Он увидел в такой замене наслоение Смутного времени, когда возник цикл сказаний о казаке Илье Муромце (родом из Мурома) – соратнике Ермака Тимофеевича и Степана Разина.
Современный же исследователь, кандидат исторических наук Александр Королёв доказывает, что прототипом данного казака мог быть один из деятелей Смутного времени – Илейка Муромец, выдававший себя за царевича Петра (якобы сына царя Фёдора Иоанновича). Жизненный путь именно этого человека по мнению исследователя воплотился в сюжеты казачьих былин о плавании Муромца на Соколе-корабле по "Хвалынскому" (Каспийскому) морю, наводившем страх на "горских татар с калмыками".
Рассказ о влиянии Смутного времени на образ Ильи Муромца заслуживает отдельного повествования. Именно после тех драматических событий и до XIX века Илья именовался как старым, так и новым прозвищами.
Развивая концепцию дореволюционного историка Михаила Халанского, Королёв предполагает, что первым прототипом Ильи Муромца-Моравленина, вдохновившим немецких сказателей, являлся воевода великой княгини Ольги Олег Моравский. Созвучие в их прозвищах очевидно, кроме того в фонетическом отношении имя "Олег" легко переходит в имя "Илья". В "Ортинте" упоминается имя "Ilias von Riuzen", а в эпическом немецком стихотворении "Битерольф" XII-XIII веков – "Elias von Reussen", что весьма близко к "Eligas" (Елег, Олег). Немецкие эпосы могли таким образом трансформировать мужское русское имя древнескандинавского происхождения в более привычное их слуху имя христианского святого.
Жизнеописания Олега Моравского до нас дошли благодаря западнославянским источникам XVI-XVIII веков, писавших о русиче, правившем некоторое время славянским государством в Центральной Европе.
В частности, польский историк XVIII века Ян Стржедовский, на основе в том числе не дошедших до нас моравских и русских хроник, сообщал, что в 936 году в Моравию из Руси бежал князь Олег. Польский историк считает его сыном Вещего Олега и родственником великого князя Игоря. Данные родственные связи современные историки считают всего лишь предположением поляка, но, тем не менее, свидетельствующем о том, что Олег Моравский и Игорь Старый являлись современниками.
На моравский престол Олег взошёл благодаря поддержке германского правителя Оттона I, стремившегося уравновесить враждебного себе чешского короля Болеслава.
В 940-х годах Олег, как сообщает Стржедовский, вёл упорную, но безуспешную борьбу с венграми, вторгшимися в Моравию. Венгерское завоевание привело к возвращению Олега на Русь, где он с почётом был принят великой княгиней Ольгой. Вместе с ним пришло множество моравских христиан, активно распространявших на Руси свою веру, что подтверждается и данными археологии.
Косвенным свидетельством происходившей ещё до крещения Ольги христианизации Руси являлось наличие в составе делегации архонтиссы (княгини) "Росии", посетившей в 957 году Константинополь, некого священника Григория. Последний был весьма скромно одарен византийцами, даже меньше, чем переводчики. Не потому ли, что принадлежал к конкурирующей с Константинопольской патриархией юрисдикции, поскольку прибыл из Моравии, подчинявшейся Римской курии?
Умер полулегендарный Олег Моравский по сведениям Стржедовского в 967 году. Молчание русских летописей о нём объясняется тем, что его образ был "впитан" собирательным образом Вещего Олега, которому приписывались деяния не одного человека. Но нельзя исключать и того, что летописцы времён Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха из соображений политкорректности стремились не акцентировать внимание на участии в становлении государства альтернативных Рюриковичам княжеских семей.
Если же согласиться с версией, что Олег Моравский являлся воеводой Ольги, то получается, что именно на его плечи легла основная тяжесть войны Древней Руси и Болгарии 40-50-х годов Х века.
Ареной этого столкновения являлась южная часть Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья, следы которого сохранились в остатках древнего городища в селении Калфа Новоаненского района Молдавии.
Третьим прототипом богатыря является силач по прозванию "Чоботок", живший в XII веке и принявший монашество в Киево-Печерской лавре с именем Илия. Он скончался около 1188 года, а в 1643 году был причислен к лику святых как преподобный Илия Муромец.
© commons.wikimedia.orgРеконструкция облика Илии "Чоботка" Печерского по методу Михаила Герасимова (выполнена Сергеем Никитиным)
Реконструкция облика Илии "Чоботка" Печерского по методу Михаила Герасимова (выполнена Сергеем Никитиным)
Вероятно, именно его останки подверглись экспертизе Межведомственной комиссии Минздрава Украинской ССР в 1988 году. В результате неё было установлено, что это был крупный и высокий мужчина, умерший в возрасте 40-45 лет от ранения в области сердца. Он имел исключительно развитую мышечную систему, в юности страдал заболеванием позвоночника, которое привело к перестройке организма. Кисть руки "Чоботка" имеет сквозное повреждение, схожее на последствия ранения от копья. Экспертиза обнаружила также несколько переломов рёбер и правой ключицы.
Тем самым ни одна из персон – прообразов Ильи Муромца, вопреки ряду былин, не жила в правление Владимира Крестителя. Скорее всего такая произвольная синхронизация объясняется тенденцией отнесения деятельности всех богатырей ко времени Владимира Святославича, идеализируемого былинами как правителя монолитного и мощного государства. И богатырь Илья воспевался как служитель этому идеалу.
Показательна и история распространения былин об Илье Муромце. Первые предания о богатыре имели юго-западнорусское происхождение и были впервые письменно зафиксированы в XVI веке. Как полагал доктор сравнительного языковедения Всеволод Миллер, на великорусские земли сказания о богатыре попали достаточно поздно. Однако именно на Русском Севере и Сибири сказания об Илье Муромце сохранились лучше всего, где и были записаны в XVIII-XX веках.
Так образ защитника Руси Ильи Моравленина/Муромца, живо воспринятый в разных русских землях, сам по себе стал объединяющим фактором для Русского мира.
От автора: Посвящаю эту статью своим сыновьям Олегу и Илье.
