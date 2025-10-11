ВСУ теряют Красноармейск: Алехин о том, почему взятие "цитадели №1" обернется для врага катастрофой - 11.10.2025 Украина.ру
ВСУ теряют Красноармейск: Алехин о том, почему взятие "цитадели №1" обернется для врага катастрофой
ВСУ теряют Красноармейск: Алехин о том, почему взятие "цитадели №1" обернется для врага катастрофой - 11.10.2025 Украина.ру
ВСУ теряют Красноармейск: Алехин о том, почему взятие "цитадели №1" обернется для врага катастрофой
В зоне ответственности группировки войск "Центр" ситуация активно меняется в пользу российских войск. Противник стремительно теряет весь северо-западный сектор Красноармейска (Покровск), где идет штурм укрепрайона. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
2025-10-11T06:00
2025-10-11T06:00
"Меняется ситуация в зоне ответственности группировки войск "Центр". Окружён населённый пункт севернее Красноармейска — это Родинское, сейчас ведётся его зачистка от вооружённых формирований ВСУ. Об этом также сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал [Валерий] Герасимов", — информирует Геннадий Алехин.Автор констатирует, что "противник стремительно теряет весь северо-западный сектор Красноармейска". Он уточняет: "Идёт штурм промышленной зоны, обозначенной на карте ВСУ как укрепрайон "цитадель № 1"."Взятие его нашими штурмовиками, по мнению военных экспертов, станет катастрофой для гарнизона противника в агломерации", — подчеркивает Алехин.При этом автор отмечает, что освобождение Красноармейска набирает обороты, а "украинские подразделения ещё сопротивляются, однако обстановка там на грани — ситуация меняется каждый час", — процитировал автор украинские источники.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.Читайте также: Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову.
ВСУ теряют Красноармейск: Алехин о том, почему взятие "цитадели №1" обернется для врага катастрофой

В зоне ответственности группировки войск "Центр" ситуация активно меняется в пользу российских войск. Противник стремительно теряет весь северо-западный сектор Красноармейска (Покровск), где идет штурм укрепрайона. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
"Меняется ситуация в зоне ответственности группировки войск "Центр". Окружён населённый пункт севернее Красноармейска — это Родинское, сейчас ведётся его зачистка от вооружённых формирований ВСУ. Об этом также сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал [Валерий] Герасимов", — информирует Геннадий Алехин.
Автор констатирует, что "противник стремительно теряет весь северо-западный сектор Красноармейска". Он уточняет: "Идёт штурм промышленной зоны, обозначенной на карте ВСУ как укрепрайон "цитадель № 1".
"Взятие его нашими штурмовиками, по мнению военных экспертов, станет катастрофой для гарнизона противника в агломерации", — подчеркивает Алехин.
При этом автор отмечает, что освобождение Красноармейска набирает обороты, а "украинские подразделения ещё сопротивляются, однако обстановка там на грани — ситуация меняется каждый час", — процитировал автор украинские источники.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.
Читайте также: Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову.
Вчера, 06:10
Пало Серебрянское лесничество, началась битва за Красный Лиман: эксперт о продвижении ВС РФПод Купянском для ВСУ ситуация складывается не лучшим образом, начинается битва за Красный Лиман. Группировка войск "Восток" паровым катком продвигается на запад и сметает оборону противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
Больше материалов по теме:
 
