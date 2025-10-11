https://ukraina.ru/20251011/vsu-teryayut-krasnoarmeysk-alekhin-o-tom-pochemu-vzyatie-tsitadeli-1-obernetsya-dlya-vraga-katastrofoy-1069959858.html

ВСУ теряют Красноармейск: Алехин о том, почему взятие "цитадели №1" обернется для врага катастрофой

В зоне ответственности группировки войск "Центр" ситуация активно меняется в пользу российских войск. Противник стремительно теряет весь северо-западный сектор Красноармейска (Покровск), где идет штурм укрепрайона. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин

"Меняется ситуация в зоне ответственности группировки войск "Центр". Окружён населённый пункт севернее Красноармейска — это Родинское, сейчас ведётся его зачистка от вооружённых формирований ВСУ. Об этом также сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал [Валерий] Герасимов", — информирует Геннадий Алехин.Автор констатирует, что "противник стремительно теряет весь северо-западный сектор Красноармейска". Он уточняет: "Идёт штурм промышленной зоны, обозначенной на карте ВСУ как укрепрайон "цитадель № 1".При этом автор отмечает, что освобождение Красноармейска набирает обороты, а "украинские подразделения ещё сопротивляются, однако обстановка там на грани — ситуация меняется каждый час", — процитировал автор украинские источники.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.Читайте также: Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову.

