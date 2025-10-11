Украина вмешивается в политику Венгрии. Главное на утро 11 октября

https://ukraina.ru/20251011/ukraina-vmeshivaetsya-v-politiku-vengrii-glavnoe-na-utro-11-oktyabrya-1069968683.html

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы вмешиваются во внутренние дела его страны."Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в страну через проукраинскую партию "Тиса". Они проникли в общественную жизнь и политику, оказывая технологическую помощь своим союзникам, чтобы помочь им прийти к власти <...> Теперь мы должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не позволим этого!" — отметил Орбан.Ранее венгерское издание Index сообщило о том о том, что украинская компания PettersonApps могла работать над разработкой приложения оппозиционной партии "Тиса". В публикации говорилось, что кто-то допустил утечку данных в сеть 18 тыс.пользователей приложения.Пресс-служба партии "Тиса" сообщила, что приложение разработали венгерские специалисты. Впоследствии партия также заявила, что хотя в упомянутой базе данных есть сведения, связанные с политсилой, они не знают источника происхождения этих данных.На заявление Орбана уже отреагировал МИД Украины."Эти обвинения стали постоянными, а их абсурдность только растет... Нам очень досадно, что правительство соседней Венгрии, правительство Виктора Орбана нагнетает антиукраинскую истерию, лишенную каких-либо оснований", — заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.Ранее Орбан заявил, что Владимир Зеленский использует "тактику морального шантажа" против его страны. По словам Орбана, Зеленский "хочет решать, что лучше для венгров"."Он снова использует свою обычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные усилия", – написал он.Орбан подчеркнул, что Венгрия "не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС"."Ни одна страна никогда не шантажировала Евросоюз, чтобы вступить в него, и на этот раз этого тоже не произойдет. Договор о ЕС не оставляет места для двусмысленности: решение о членстве принимается государствами-членами единогласно", – отметил венгерский премьер.Он также напомнил о проведённом в Венгрии опросе относительно поддержки членства Украины в ЕС, по результатам которого большинство венгров не поддержали вступление Украины."Если вы хотите изменить это, то медийная кампания, которую вы ведете против Венгрии, вероятно, не лучший способ завоевать друзей", – добавил Орбан.Ранее он также указал, что Венгрия "не хочет быть в одном Европейском Союзе с Украиной".Зеленский же заявил, что Украина будет в Евросоюзе вне зависимости от желания Венгрии."Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, ведь это выбор народа Украины", — указал онЗеленский также заявил, что ради этого изменят правила процедуры по расширению ЕС, исключив необходимость единогласного решения."Изменение процедуры — это называется найти путь, как без [Венгрии]. Когда большинство, все страны, кроме Венгрии, поддерживают Украину, понимают, как это нужно", — указал он.Тем временем усталость от Украины начинает демонстрировать и другая европейская страна."Госпожа председатель, сейчас в Европейском парламенте вашей отставки требуют и правые, и левые. Ваш срок стал символом высокомерия, хаоса и решений, принимаемых за закрытыми дверями — минуя граждан — во имя ваших диктаторских амбиций. Во время переговоров с США вы опозорили себя и весь ЕС, продемонстрировав отсутствие силы, что фактически привело к превращению Европы в вассала США. Дональд Трамп смеётся над вами! Вы толкаете нас в войну между Украиной и Россией. Возможно, для вас война — это способ прикрыть свои проступки, но почему за ваши интересы должны воевать наши мужья, сыновья и братья?" — заявила во время выступления в Европейском парламенте депутат от Польши Ева Заячковская-Херник.Она потребовала отставки Урсулы фон дер Ляйен, предложив отправить её мужа и сыновей воевать на Украину из-за после резолюции по ударам вглубь РФ."Хотите, чтобы люди воевали за Украину? Тогда отправьте на фронт собственного мужа и взрослых сыновей! Возможно, будь у вас такая обязанность, вы бы менее охотно говорили, что война в Украине — "наша война", — заявила польский евродепутат.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отметил, что схожие настроения демонстрируют и другие европейские политики."В Германии партия "Альтернатива для Германии", которая уже лидирует в опросах, обвинила канцлера Мерца в лицемерии: "Если хотите войны — езжайте и воюйте сами". А итальянский вице-премьер Маттео Сальвини недавно и вовсе предложил Макрону самому надеть каску и взять в руки винтовку, если тот так жаждет "защитить Украину"", — напомнили авторы телеграм-канала.По их мнению, все эти заявления — не только популизм."Все эти заявления — не просто популизм. Это новая европейская реальность: континент, после 3,5 лет украино-российского конфликта устает от безусловной поддержки Киева. Причем, даже в рамках "коалиции желающих" ни одна страна, на деле, не готова отправлять солдат в Украину. Франция ограничится громкими заявлениями, Германия — кредитами, Британия — учениями", — указывалось в публикации "Резидента".Авторы украинского телеграм-канала указали, что европейцы бросают украинцев."Учитывая, что конфликт в Украине стал "токсичным активом" европейцы и вовсе скидывают его наши плечи. Их условия известны: отныне помощь — только в обмен на всеобщую мобилизацию в Украине — без массового пополнения армии, как теперь считают в Европе, любые поставки оружия Киеву просто бессмысленны", — подытожили авторы телеграм-канала "Резидент".Таким образом, на Украине понимают, что вряд ли их страна станет членом ЕС, особенно с учётом роста популярности изоляционистских движений в Евросоюзе.О том, как на Украине воспринимают происходящее на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Все лгут, воевать некому, солдаты не могут вылезти из нор". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

