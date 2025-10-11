"Все лгут, воевать некому, солдаты не могут вылезти из нор". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

https://ukraina.ru/20251011/vse-lgut-voevat-nekomu-soldaty-ne-mogut-vylezti-iz-nor-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1069858956.html

Украинские военные и депутаты на этой неделе более всего возмущались ложью командования ВСУ и Зеленского, которые упорно не признают реалий ситуации на фронте. Достаточно резонансный комментарий написал украинский военный, националист и экс-нардеп Игорь Луценко, заявив о тотальной лжи на всех уровнях.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069681673_0:177:3033:1883_1920x0_80_0_0_a29d2799d7c84df1f24d3c2163ef10a5.jpg

"Лгут командиры разных уровней. Лгут взводные, лгут командиры рот, батальонов, бригад. Ложь разная — разного уровня и степени вредности", — возмущается Луценко. Он утверждает, что обычно взятая россиянами позиция упорно именуется "нашей", а о её потере докладывают лишь тогда, когда исчерпаны все возможности её отбить. Он также утверждает, что лгут о "пропавших без вести", когда очевидно, что это погибшие. Лгут, по его словам, о наличии боеприпасов, оборудования и готовности личного состава ВСУ.Скандальный нардеп Марьяна Безуглая тоже возмущена ложью на всех уровнях, включая Зеленского. Она не понимает, на кого эта ложь рассчитана, так как россияне и американцы ориентируются на свои данные. "Зачем врать? Зачем эта ложь о ситуации на фронте, которую рассказывают президент, [главком] Сырский, Генштаб, прикормленные спикеры? На кого это рассчитано? У американцев есть своя правдивая аналитика. Россияне — тем более — они последовательно достигают своего, к сожалению. На собственное население? Зачем?" — недоумевает Безуглая. За то, что задаёт "неуместные" вопросы, Безуглую 8 октября не пустили в комнату, где заседал Комитет по национальной безопасности и обороне, где присутствовал глава СБУ Василий Малюк*.Ложь о ситуации на фронте возмутила на этой неделе и украинского военкора Богдана Мирошникова. "Сырский говорит, что ситуация возле Ямполя стабилизирована. Возле Ямполя, может, и “стабилизирована” (но в реальности — ничего там не стабилизировано), а вот в районе Шандриголово, Дроновки, Северска, в направлении Дробышево — попахивает большими неприятностями", — пишет Мирошников, призывая украинское командование "не приукрашивать".Военкор с позывным "Мучной" пишет, что если не снять розовые очки и не смотреть на ситуацию реально, то можно проиграть не только на информационном поле, но и на поле боя. По его словам, ничто не подрывает боеспособность так, как "ложь и чрезмерная риторика".Реальность же такова, как пишет на этой неделе издание "Украинская правда", что линии обороны ВСУ — дырявые из-за нехватки людей. На основе бесед с украинскими военнослужащими издание делает вывод, что особенно нехватка пехоты ощущается на Новопавловском направлении, что позволяет россиянам "просачиваться" в тыл украинских подразделений."Украинская правда" сообщает, что расстояние между соседними позициями ВСУ может составлять 200–300, 500–700 метров, а иногда даже километр. "В пределах фронта это огромное расстояние, точнее — дырка для прохода вражеской пехоты", — резюмирует издание. Офицер одной из бригад с Покровского направления рассказывает журналистам "Украинской правды", что на некоторых позициях находятся исключительно контуженные и раненые, а находятся там лишь для того, чтобы начальство "радовалось, что у нас там есть позиции". В некоторых случаях, сообщают украинские военные, россияне просачиваются и прямо выходят на позиции дронщиков, миномётчиков и артиллеристов, которые стоят в нескольких километрах от переднего края.Как следствие, ремонтные базы техники выводят за 40–50 километров от линии фронта, что существенно усложняет логистику. "Раньше, чтобы набрать несколько тонн топлива, я тратил 40 литров и пару часов. Теперь — 300 литров и почти сутки", — жалуется "Украинской правде" один из командиров подразделения обеспечения.Издание приходит к выводу, что Офис президента, без которого не обходится ни одно решение, просто закрывает глаза на все эти проблемы, так как не хочет рисковать рейтингом, чтобы усилить мобилизацию. Тем временем дыры между пехотными позициями становятся всё больше, резюмирует издание.О дырах на позициях рассказывал на этой неделе в интервью Анне Максимчук командир батальона беспилотных систем 29-го отдельного разведбатальона ВСУ с говорящим позывным "Хам". Россияне, по его словам, постоянно давят на Покровск, Днепропетровск, Купянск, поскольку у ВСУ там "пробелы в линии фронта" и не хватает людей. Несмотря на тотальную "бусификацию" по всей Украине, военнослужащий тоже жалуется на "проваленную мобилизацию", в результате чего всушники вынуждены по 180 дней сидеть в своих "лисьих норах", опасаясь высунуться даже для того, чтобы сходить в туалет."Особо не вылезешь, потому что их БПЛА тоже не дают спуску. Как поменять человека за 180 дней, если туда даже сложно подойти? А пехоты не хватает", — сетует украинский офицер.Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет 9 октября, что без увеличения количества живой силы русских не остановить, но и в этом случае будет лишь продление агонии ВСУ.Кроме того, очевидно, что для ещё большего усиления отлова сограждан понадобятся ещё десятки тысяч людоловов, которых придётся снимать с фронта, увеличивая "дыры" и количество случаев СЗЧ.* внесён в РФ в перечень экстремистов и террористовЧитайте также: Теряя Днепропетровщину, мечтать о Крыме. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

