Смерть криптоинвестора, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 октября

Смерть криптоинвестора, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 октября - 11.10.2025

Смерть криптоинвестора, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 октября

В Киеве нашли тело связанного с ГУР и СБУ криптоинвестора Константина Ганича, известного как Костя Кудо. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0b/1069971883_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7e6cd6c83df1e011d7688ae4f196bef8.jpg

В Киеве от огнестрельного ранения в голову погиб известный криптоинвестор, сообщила Нацполиция. В сообщении НПУ указывалось, что тело 32-летнего мужчины нашли в Оболонском районе Киева с простреленной головой. Он сидел в салоне своего автомобиля, рядом лежал зарегистрированный на него пистолет."Предварительно установлено, что погибший — предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей, а также отправил им прощальное сообщение", — отмечалось в заявлении Нацполиции.Возбуждено дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".СМИ уже назвали имя погибшего. По их информации, это - криптобизнесмен Константин Ганич, известный также как Kudo или Костя Кудо. Позднее в его телеграм-канале появилось сообщение, подтверждающие смерть Ганича."Константин Кудо трагически ушёл из жизни. Причины устанавливаются следствием. По всем дальнейшим новостям сообщим", — указывалось в канале.Ганич - известный криптоблогер и предприниматель, связанный с консалтинговой и образовательной деятельностью в финансах и трейдинге, СЕО Cryptology. В открытых данных указывалось об участии в ОО "Ассоциация трейдеров Украины" и его доле в ООО "ТСТА КОНСАЛТИНГ".Весной этого года СМИ сообщили, что в Киеве заметили новую Ferrari 296 GTB 2023 года, привезенную осенью прошлого года и оцененную на рынке в $342-371 тыс. СМИ назвали Ганича владельцем авто.Есть предположение, что смерть Ганича связана с вызванным решением президента США Дональда Трампа о санкциях против Китая падением на рынке криптовалют."По моей информации, застрелился он из наградного оружия, которое вручил ему лично Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов. Кудо – сооснователь компании Cryptology. Ездил на Ламбе. Насколько я знаю от своих источников, застрелился он после объявления стопроцентных тарифов Трампа на Китай. По всей видимости, не выдержал напряжения и нервы сдали. Было из-за чего. В прошлом году в его управлении было около $65 млн. Он брал их под 7% квартальных. ГУРовских денег было там до $10 млн. А дальше – со многих киевских значимых людей. В том числе с многих чиновников, некоторые фамилии мне известны", — рассказал медиаэксперт Анатолий Шарий.По его словам, с утра многие из этих людей "проснулись без настроения"."Они вкладывали в него деньги, три года тема работала. Он работал на фьючерсах, весьма аккуратно. Но ночной провал спровоцировал мощные ликвидации, он тупо обанкротил всех вложивших. До этого они скаманули токен и там тоже попадания на миллионы. Он был раздавлен этим скамом. А тут Трамп…", — отметил медиаэксперт.В другой записи он назвал имя одного из пострадавших от действий криптоинвестора."По фамилиям если. По моей инфе, застрелившийся Кудо должен был денег некому Лазареву Сергею - зам нач какого-то райотдела СБУ в Киеве. Тот вложил 4,5 млн долларов. Сам из Полтавы. Проблема в том, что сбушник вложился мимо жены - сейчас у него будут некоторые проблемы…", — отметил он.При этом среди украинских крипоинвесторов есть и те, кто уверен, что Ганича убили."Если б после каждого обвала рынка криптаны стрелялись бы, то уже б все они в земле сырой лежали. Все знают, что крипта может в любой момент резко упасть, также как и потом резко вырасти. Сейчас крипта упала, потом поднимется. Это обычная история. Можно, конечно, допустить, что конкретно вчера или сегодня Kudo должен был отдать инвесторам, чьими средствами он управлял, крупную сумму и не смог этого сделать из-за обвала рынка. Но есть тысяча способов как решить эту проблему и передоговориться, кроме как пускать себе пулю в лоб. В конце концов можно просто на дно лечь на время", — рассказал изданию "Страна" неназванный криптоинвестор..По его словам, "более вероятны другие версии - убийство за долги или по другим причинам, замаскированное под самоубийство, самоубийство по причине не связанной со вчерашним обвалом крипты, либо убийство или самоубийство по причине вымогательства со стороны криминала или силовиков".Как заявил украинских криптоинвестор, его коллег во всём мире в последнее время убивают или похищают. Были такие случаи, по его словам, и в Киеве.Обстрелы и налётыУтром 11 октября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 10 октября до 07:00 по московскому времени 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 15 БПЛА – над территорией Ростовской области, 3 БПЛА – над территорией Ульяновской области, 2 БПЛА – над территорией Воронежской области, 2 БПЛА – над территорией Республики Башкортостан, 1 БПЛА – над территорией Саратовской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новой атаке."С 09:00 до 12:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Башкортостан", — заявила пресс-служба министерства обороны в 12:06.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 1 удар по территории этого региона России. На горловском направлении ВСУ выпустили 1 снаряд. Ранение получило гражданское лицо. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 16 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Каховка — 5; Голая Пристань — 4; Збурьевка — 2", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Заводовка, Песчаное, Чернянка и Волынское.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Кроме того, как сообщила администрация Великолепетихского муниципального округа, ВСУ нанесли 14 ударов из артиллерии и БПЛА по территории этого округа."За прошедшие сутки зафиксировано всего по округу 14 артиллерийских обстрела и БПЛА по участкам местности: пгт.Великая Лепетиха - 5, с.Князе-Григорьевка - 3, с.Малая Лепетиха - 6. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — указывалось в сообщении.Утром 11 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Бочковка, Вергилевка и Отрадное атакованы по одному беспилотнику, 2 из которых подавлены. В селе Отрадное в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали двое мужчин. Они продолжают лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. Машина повреждена. Также на месте атаки повреждения получили 2 частных дома", — отмечалось в сводке.В Борисовском районе село Зозули подверглось атаке одного FPV-дрона. Последствий нет.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое, Казинка, Казначеевка, Кукуевка и хутору Леоновка совершены удары 16 беспилотников, 14 из которых подавлены и сбиты. В хуторе Леоновка повреждена кровля частного дома, в селе Кукуевка — линия электропередачи."В Волоконовском районе по посёлку Малиново, селу Грушевка и хутору Плотовка нанесены удары 5 беспилотников, из которых 3 подавлены. В хуторе Плотовка повреждены частный дом и машина", — указывалось в сводке.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Дроновка, Козинка, Пороз и Смородино выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и произведены атаки 14 беспилотников. Поздно вечером супруги, пострадавшие от удара дрона рядом с частным домом в городе Грайворон, вызвали скорую. Необходимая помощь оказана, лечение будут продолжать амбулаторно. В городе Грайворон повреждены 2 частных дома, 3 хозпостройки и 9 транспортных средств.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Колотиловка, Отрадовка и Староселье подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 5 боеприпасов, и атакам 19 беспилотников, 5 из которых подавлены и сбиты. Информация о последствиях уточняется.В Ракитянском районе посёлок Пролетарский атакован 2 беспилотниками — повреждены 5 транспортных средств и коммерческий объект.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Максимовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Поповка совершены атаки 23 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены."В селе Максимовка в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадала женщина. Лечение продолжает амбулаторно. Транспортное средство уничтожено огнём. В селе Мешковое при детонации дрона мужчина получил баротравму. Он госпитализирован в областную клиническую больницу", — писал Гладков.В селе Новая Таволжанка повреждено техническое помещение, в селе Поповка — частный дом, в селе Муром — 3 частных дома, 2 из которых сгорели. Сегодня ночью после сброса взрывного устройства с БПЛА в городе Шебекино 2 автомобиля уничтожены огнём. Также повреждён забор домовладения.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как на Украине воспринимают происходящее на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Все лгут, воевать некому, солдаты не могут вылезти из нор". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

киев

россия

украина

