"Сбивать их мы умеем": Вассерман оценил угрозу передачи "Томагавков" для Украины
"Сбивать их мы умеем": Вассерман оценил угрозу передачи "Томагавков" для Украины
Передача Украине крылатых ракет "Томагавк" не приведет к катастрофическим последствиям, поскольку в России хорошо изучили тактику их применения за более чем 40 лет существования и разработали средства противодействия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Госдумы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
2025-10-11T05:00
2025-10-11T05:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060788143_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_351b4a9492f0e24fb9d92c7d25f0b8af.jpg
Отвечая на вопрос об эскалации из-за возможной передачи Украине ракет с дальностью около 2000 км, Вассерман привел пример с предыдущими поставками. Эксперт подтвердил, что Россия умеет эффективно сбивать как "Шторм Шэдоу", так и "Томагавк". "Тем более, "Томагавк" выпускается больше 40 лет. Поскольку американцы их много где применяли, мы изучили тактику их применения и разработали средства противодействия", — пояснил Вассерман.В качестве одной из мер противодействия эксперт предложил нарастить присутствие самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). "В крайнем случае придется нашим самолетам ДРЛО дежурить в воздухе круглосуточно. Один садится только после того, как другой взлетает и выходит в зону патрулирования", — отметил Вассерман. Для борьбы с ракетами на малых высотах, по его словам, эффективны комплексы "Панцирь". ""Панцирь" - это оружие ближней обороны. Зато сравнительно дешевое. Не помню, сколько у нас их наштамповано. Но с тремя нулями точно", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.Про важные аспекты международной политики — в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.
"Сбивать их мы умеем": Вассерман оценил угрозу передачи "Томагавков" для Украины

05:00 11.10.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Передача Украине крылатых ракет "Томагавк" не приведет к катастрофическим последствиям, поскольку в России хорошо изучили тактику их применения за более чем 40 лет существования и разработали средства противодействия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Госдумы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Отвечая на вопрос об эскалации из-за возможной передачи Украине ракет с дальностью около 2000 км, Вассерман привел пример с предыдущими поставками.
"Напомню, что при переходе от крылатых ракет с дальностью в 200 километров к крылатым ракетам дальностью 500 километров у нас число пораженных объектов на территории довоенной России не выросло по очень простой причине: наша ПВО весьма хороша", — заявил он.
Эксперт подтвердил, что Россия умеет эффективно сбивать как "Шторм Шэдоу", так и "Томагавк". "Тем более, "Томагавк" выпускается больше 40 лет. Поскольку американцы их много где применяли, мы изучили тактику их применения и разработали средства противодействия", — пояснил Вассерман.
В качестве одной из мер противодействия эксперт предложил нарастить присутствие самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).
"В крайнем случае придется нашим самолетам ДРЛО дежурить в воздухе круглосуточно. Один садится только после того, как другой взлетает и выходит в зону патрулирования", — отметил Вассерман.
Для борьбы с ракетами на малых высотах, по его словам, эффективны комплексы "Панцирь". ""Панцирь" - это оружие ближней обороны. Зато сравнительно дешевое. Не помню, сколько у нас их наштамповано. Но с тремя нулями точно", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.
Про важные аспекты международной политики в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.
