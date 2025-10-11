"Сбивать их мы умеем": Вассерман оценил угрозу передачи "Томагавков" для Украины
Передача Украине крылатых ракет "Томагавк" не приведет к катастрофическим последствиям, поскольку в России хорошо изучили тактику их применения за более чем 40 лет существования и разработали средства противодействия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Госдумы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Отвечая на вопрос об эскалации из-за возможной передачи Украине ракет с дальностью около 2000 км, Вассерман привел пример с предыдущими поставками.
"Напомню, что при переходе от крылатых ракет с дальностью в 200 километров к крылатым ракетам дальностью 500 километров у нас число пораженных объектов на территории довоенной России не выросло по очень простой причине: наша ПВО весьма хороша", — заявил он.
Эксперт подтвердил, что Россия умеет эффективно сбивать как "Шторм Шэдоу", так и "Томагавк". "Тем более, "Томагавк" выпускается больше 40 лет. Поскольку американцы их много где применяли, мы изучили тактику их применения и разработали средства противодействия", — пояснил Вассерман.
В качестве одной из мер противодействия эксперт предложил нарастить присутствие самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).
"В крайнем случае придется нашим самолетам ДРЛО дежурить в воздухе круглосуточно. Один садится только после того, как другой взлетает и выходит в зону патрулирования", — отметил Вассерман.
Для борьбы с ракетами на малых высотах, по его словам, эффективны комплексы "Панцирь". ""Панцирь" - это оружие ближней обороны. Зато сравнительно дешевое. Не помню, сколько у нас их наштамповано. Но с тремя нулями точно", — заключил собеседник издания.
