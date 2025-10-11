https://ukraina.ru/20251011/sbivat-ikh-my-umeem-vasserman-otsenil-ugrozu-peredachi-tomagavkov-dlya-ukrainy-1069701024.html

"Сбивать их мы умеем": Вассерман оценил угрозу передачи "Томагавков" для Украины

Передача Украине крылатых ракет "Томагавк" не приведет к катастрофическим последствиям, поскольку в России хорошо изучили тактику их применения за более чем 40 лет существования и разработали средства противодействия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Госдумы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман

2025-10-11T05:00

новости

россия

украина

сша

анатолий вассерман

украина.ру

госдума

"томагавк"

ракеты

пво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060788143_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_351b4a9492f0e24fb9d92c7d25f0b8af.jpg

Отвечая на вопрос об эскалации из-за возможной передачи Украине ракет с дальностью около 2000 км, Вассерман привел пример с предыдущими поставками. Эксперт подтвердил, что Россия умеет эффективно сбивать как "Шторм Шэдоу", так и "Томагавк". "Тем более, "Томагавк" выпускается больше 40 лет. Поскольку американцы их много где применяли, мы изучили тактику их применения и разработали средства противодействия", — пояснил Вассерман.В качестве одной из мер противодействия эксперт предложил нарастить присутствие самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). "В крайнем случае придется нашим самолетам ДРЛО дежурить в воздухе круглосуточно. Один садится только после того, как другой взлетает и выходит в зону патрулирования", — отметил Вассерман. Для борьбы с ракетами на малых высотах, по его словам, эффективны комплексы "Панцирь". ""Панцирь" - это оружие ближней обороны. Зато сравнительно дешевое. Не помню, сколько у нас их наштамповано. Но с тремя нулями точно", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.Про важные аспекты международной политики — в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

новости, россия, украина, сша, анатолий вассерман, украина.ру, госдума, "томагавк", ракеты, пво, самолет, авиация, дальнобойные ракеты, сво, дзен новости сво, новости сво, война, война на украине, вооружения, главные новости