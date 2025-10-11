https://ukraina.ru/20251011/postoyanno-pererugivatsya-cherez-zabor-nelzya-ischenko-sprognoziroval-konflikt-ukrainy-s-vengriey-1069717147.html

"Постоянно переругиваться через забор нельзя": Ищенко спрогнозировал конфликт Украины с Венгрией

"Постоянно переругиваться через забор нельзя": Ищенко спрогнозировал конфликт Украины с Венгрией - 11.10.2025 Украина.ру

"Постоянно переругиваться через забор нельзя": Ищенко спрогнозировал конфликт Украины с Венгрией

Эскалация напряженности между Киевом и Будапештом из-за положения венгерского меньшинства в Закарпатье развивается по опасному сценарию и в перспективе грозит перерасти в прямое военное противостояние. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.

2025-10-11T04:20

2025-10-11T04:20

2025-10-11T04:20

новости

украина

венгрия

киев

ростислав ищенко

конфликт

война

сво

европа

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103359/15/1033591509_0:27:1200:702_1920x0_80_0_0_46d40b49d1ef17a49315cf21b21dac8c.jpg

На вопрос о том, к чему может привести противостояние, эксперт дал однозначный ответ. "До открытого военного столкновения", — заявил Ищенко. Он пояснил, что любой кризис не может долго оставаться в подвешенном состоянии. Ищенко отметил, что, несмотря на тяжелое положение, Киев не только не ищет путей деэскалации, но и сам провоцирует обострение. "Да, у Украины ситуация не ахти, но она абсолютно не рефлексирует по поводу открытия еще одного фронта против Венгрии и даже провоцирует его", — констатировал эксперт. По его мнению, киевский режим, возможно, надеется, что такая конфронтационная линия найдет поддержку в Европе."Так что конфронтация идет по нарастающей и когда-нибудь приведет к прямому столкновению, как это было в Донбассе", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.О том, как власти Украины внедряют идеологию среди молодежи - в материале Егора Леева "Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми".

https://ukraina.ru/20250927/dmitriy-krasnov-ob-ultimatume-trampa-khotite-novykh-sanktsiy-protiv-rossii-zaplatite-vengrii-za-neft-1069245611.html

украина

венгрия

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, венгрия, киев, ростислав ищенко, конфликт, война, сво, европа, главные новости, дзен новости сво, новости сво, эксперты, аналитики, украина аналитика, аналитика