"Постоянно переругиваться через забор нельзя": Ищенко спрогнозировал конфликт Украины с Венгрией
Эскалация напряженности между Киевом и Будапештом из-за положения венгерского меньшинства в Закарпатье развивается по опасному сценарию и в перспективе грозит перерасти в прямое военное противостояние. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.
На вопрос о том, к чему может привести противостояние, эксперт дал однозначный ответ. "До открытого военного столкновения", — заявил Ищенко. Он пояснил, что любой кризис не может долго оставаться в подвешенном состоянии.
"Любой кризис либо разрешается, либо идет по пути наращивания противостояния. А постоянно переругиваться через забор нельзя. Рано или поздно кто-то бросит камень, схватит палку, и начнется драка", — провел аналогию политолог.
Ищенко отметил, что, несмотря на тяжелое положение, Киев не только не ищет путей деэскалации, но и сам провоцирует обострение.
"Да, у Украины ситуация не ахти, но она абсолютно не рефлексирует по поводу открытия еще одного фронта против Венгрии и даже провоцирует его", — констатировал эксперт. По его мнению, киевский режим, возможно, надеется, что такая конфронтационная линия найдет поддержку в Европе.
"Так что конфронтация идет по нарастающей и когда-нибудь приведет к прямому столкновению, как это было в Донбассе", — подытожил собеседник издания.
