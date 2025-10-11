"Постоянно переругиваться через забор нельзя": Ищенко спрогнозировал конфликт Украины с Венгрией - 11.10.2025 Украина.ру
"Постоянно переругиваться через забор нельзя": Ищенко спрогнозировал конфликт Украины с Венгрией
"Постоянно переругиваться через забор нельзя": Ищенко спрогнозировал конфликт Украины с Венгрией - 11.10.2025 Украина.ру
"Постоянно переругиваться через забор нельзя": Ищенко спрогнозировал конфликт Украины с Венгрией
Эскалация напряженности между Киевом и Будапештом из-за положения венгерского меньшинства в Закарпатье развивается по опасному сценарию и в перспективе грозит перерасти в прямое военное противостояние. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.
На вопрос о том, к чему может привести противостояние, эксперт дал однозначный ответ. "До открытого военного столкновения", — заявил Ищенко. Он пояснил, что любой кризис не может долго оставаться в подвешенном состоянии. Ищенко отметил, что, несмотря на тяжелое положение, Киев не только не ищет путей деэскалации, но и сам провоцирует обострение. "Да, у Украины ситуация не ахти, но она абсолютно не рефлексирует по поводу открытия еще одного фронта против Венгрии и даже провоцирует его", — констатировал эксперт. По его мнению, киевский режим, возможно, надеется, что такая конфронтационная линия найдет поддержку в Европе."Так что конфронтация идет по нарастающей и когда-нибудь приведет к прямому столкновению, как это было в Донбассе", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.О том, как власти Украины внедряют идеологию среди молодежи - в материале Егора Леева "Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми".
новости, украина, венгрия, киев, ростислав ищенко, конфликт, война, сво, европа, главные новости, дзен новости сво, новости сво, эксперты, аналитики, украина аналитика, аналитика
Новости, Украина, Венгрия, Киев, Ростислав Ищенко, конфликт, война, СВО, Европа, Главные новости, дзен новости СВО, новости СВО, эксперты, аналитики, Украина аналитика, Аналитика

"Постоянно переругиваться через забор нельзя": Ищенко спрогнозировал конфликт Украины с Венгрией

04:20 11.10.2025
 
Эскалация напряженности между Киевом и Будапештом из-за положения венгерского меньшинства в Закарпатье развивается по опасному сценарию и в перспективе грозит перерасти в прямое военное противостояние. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.
На вопрос о том, к чему может привести противостояние, эксперт дал однозначный ответ. "До открытого военного столкновения", — заявил Ищенко. Он пояснил, что любой кризис не может долго оставаться в подвешенном состоянии.
"Любой кризис либо разрешается, либо идет по пути наращивания противостояния. А постоянно переругиваться через забор нельзя. Рано или поздно кто-то бросит камень, схватит палку, и начнется драка", — провел аналогию политолог.
Ищенко отметил, что, несмотря на тяжелое положение, Киев не только не ищет путей деэскалации, но и сам провоцирует обострение.
"Да, у Украины ситуация не ахти, но она абсолютно не рефлексирует по поводу открытия еще одного фронта против Венгрии и даже провоцирует его", — констатировал эксперт. По его мнению, киевский режим, возможно, надеется, что такая конфронтационная линия найдет поддержку в Европе.
"Так что конфронтация идет по нарастающей и когда-нибудь приведет к прямому столкновению, как это было в Донбассе", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.
О том, как власти Украины внедряют идеологию среди молодежи - в материале Егора Леева "Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми".
