Почему Европа не реагирует на мерзкие выходки Зеленского: Михеев о ловушке, в которую попал Запад - 11.10.2025 Украина.ру
Почему Европа не реагирует на мерзкие выходки Зеленского: Михеев о ловушке, в которую попал Запад
Почему Европа не реагирует на мерзкие выходки Зеленского: Михеев о ловушке, в которую попал Запад - 11.10.2025 Украина.ру
Почему Европа не реагирует на мерзкие выходки Зеленского: Михеев о ловушке, в которую попал Запад
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру объяснил, как Европа подставила сама себя и почему там не могут адекватно реагировать на провокации Зеленского. Украина.ру, 11.10.2025
2025-10-11T11:16
2025-10-11T11:16
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру объяснил, как Европа подставила сама себя и почему там не могут адекватно реагировать на провокации Зеленского.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
новости, европа, запад, украина, трамп и зеленский, украина.ру, владимир зеленский, сергей михеев, видео, видео
Новости, Европа, Запад, Украина, Трамп и Зеленский, Украина.ру, Владимир Зеленский, Сергей Михеев, Видео

Почему Европа не реагирует на мерзкие выходки Зеленского: Михеев о ловушке, в которую попал Запад

11:16 11.10.2025
 
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру объяснил, как Европа подставила сама себя и почему там не могут адекватно реагировать на провокации Зеленского.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
