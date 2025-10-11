https://ukraina.ru/20251011/ob-adskoy-zime-kotoraya-zhdt-ukrainu-mire-v-gaze-i-roli-putina-dlya-rossii-i-ne-tolko--gasparyan-1069964990.html
Об адской зиме, которая ждёт Украину, мире в Газе и роли Путина для России и не только — Гаспарян
Об адской зиме, которая ждёт Украину, мире в Газе и роли Путина для России и не только — Гаспарян - 11.10.2025 Украина.ру
Об адской зиме, которая ждёт Украину, мире в Газе и роли Путина для России и не только — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели в эфире Украина.ру: Украина.ру, 11.10.2025
2025-10-11T09:13
2025-10-11T09:13
2025-10-11T09:13
россия
украина
газа
владимир путин
украина.ру
общественная палата
армен гаспарян
хамас
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0b/1069964869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d9328383438b19125319dea493ce2af.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели в эфире Украина.ру: 00:24 – Об ударах по энергетике Украины; 07:33 – Как Россия расправляется с украинской ракетой "Фламинго"; 09:43 – Об украинской пропаганде; 16:04 – О примирении Израиля и ХАМАС; 21:43 – Роль Путина в сохранении России.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
газа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0b/1069964869_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d7d48a27cb5cc1e70d5f987e3a3dfaf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, газа, владимир путин, украина.ру, общественная палата, армен гаспарян, хамас, видео, видео
Россия, Украина, Газа, Владимир Путин, Украина.ру, общественная палата, Армен Гаспарян, ХАМАС, Видео
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели в эфире Украина.ру:
00:24 – Об ударах по энергетике Украины;
07:33 – Как Россия расправляется с украинской ракетой "Фламинго";
09:43 – Об украинской пропаганде;
16:04 – О примирении Израиля и ХАМАС;
21:43 – Роль Путина в сохранении России.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру