Об адской зиме, которая ждёт Украину, мире в Газе и роли Путина для России и не только — Гаспарян - 11.10.2025
https://ukraina.ru/20251011/ob-adskoy-zime-kotoraya-zhdt-ukrainu-mire-v-gaze-i-roli-putina-dlya-rossii-i-ne-tolko--gasparyan-1069964990.html
Об адской зиме, которая ждёт Украину, мире в Газе и роли Путина для России и не только — Гаспарян
Об адской зиме, которая ждёт Украину, мире в Газе и роли Путина для России и не только — Гаспарян
Об адской зиме, которая ждёт Украину, мире в Газе и роли Путина для России и не только — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели в эфире Украина.ру: Украина.ру, 11.10.2025
2025-10-11T09:13
2025-10-11T09:13
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели в эфире Украина.ру: 00:24 – Об ударах по энергетике Украины; 07:33 – Как Россия расправляется с украинской ракетой "Фламинго"; 09:43 – Об украинской пропаганде; 16:04 – О примирении Израиля и ХАМАС; 21:43 – Роль Путина в сохранении России.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
Новости
Россия, Украина, Газа, Владимир Путин, Украина.ру, общественная палата, Армен Гаспарян, ХАМАС, Видео

Об адской зиме, которая ждёт Украину, мире в Газе и роли Путина для России и не только — Гаспарян

09:13 11.10.2025
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели в эфире Украина.ру:
00:24 – Об ударах по энергетике Украины;
07:33 – Как Россия расправляется с украинской ракетой "Фламинго";
09:43 – Об украинской пропаганде;
16:04 – О примирении Израиля и ХАМАС;
21:43 – Роль Путина в сохранении России.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
