"На нас шли украинские танки и БМП": ополченец "Корсар" про "кровавую карусель" под Славянском
Первый бой в начале июня 2014 года под Славянском продлился восемь часов, однако субъективное время сжалось до двух-трёх часов из-за интенсивности столкновения с большим количеством подбитой техники. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Первый наш бой в начале июня продлился восемь часов, но для меня он продлился всего 2–3 часа — настолько время было сжато. Реальный, жёсткий, с большим количеством смертей и подбитой техники", — вспоминает "Корсар" события 2014 года в Донбассе.Боец рассказал, что однажды наблюдал за врагом через стереотрубу времён Великой Отечественной войны. "На нас шли украинские танки и БМП. Я смотрел в стереотрубу (прибор наблюдения в два рожка) времён Великой Отечественной войны с хорошим 40-кратным увеличением. Оттуда было хорошо видно", — пояснил он."И наблюдал такую картину: вражеская БМП идёт на наши позиции. Из БМП высыпаются украинцы. Мы по них плотно работаем из стрелкового оружия (тяжёлого у нас тогда толком не было). Кто-то из вражеских бойцов падает. Тех, кто остаётся жив, закидывают назад в БМП. И вот эта карусель смерти продолжается снова", — описал бой собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.Также о судьбах российских военнослужащих - в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.
