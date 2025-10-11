"На нас шли украинские танки и БМП": ополченец "Корсар" про "кровавую карусель" под Славянском - 11.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251011/na-nas-shli-ukrainskie-tanki-i-bmp-opolchenets-korsar-pro-krovavuyu-karusel-pod-slavyanskom-1069757681.html
"На нас шли украинские танки и БМП": ополченец "Корсар" про "кровавую карусель" под Славянском
"На нас шли украинские танки и БМП": ополченец "Корсар" про "кровавую карусель" под Славянском - 11.10.2025 Украина.ру
"На нас шли украинские танки и БМП": ополченец "Корсар" про "кровавую карусель" под Славянском
Первый бой в начале июня 2014 года под Славянском продлился восемь часов, однако субъективное время сжалось до двух-трёх часов из-за интенсивности столкновения с большим количеством подбитой техники. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-11T05:50
2025-10-11T05:50
новости
россия
донбасс
украина.ру
ополчение
война
война на украине
славянск
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101028/64/1010286486_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_91930a774d2ee47d95ae5b98851e7758.jpg
"Первый наш бой в начале июня продлился восемь часов, но для меня он продлился всего 2–3 часа — настолько время было сжато. Реальный, жёсткий, с большим количеством смертей и подбитой техники", — вспоминает "Корсар" события 2014 года в Донбассе.Боец рассказал, что однажды наблюдал за врагом через стереотрубу времён Великой Отечественной войны. "На нас шли украинские танки и БМП. Я смотрел в стереотрубу (прибор наблюдения в два рожка) времён Великой Отечественной войны с хорошим 40-кратным увеличением. Оттуда было хорошо видно", — пояснил он."И наблюдал такую картину: вражеская БМП идёт на наши позиции. Из БМП высыпаются украинцы. Мы по них плотно работаем из стрелкового оружия (тяжёлого у нас тогда толком не было). Кто-то из вражеских бойцов падает. Тех, кто остаётся жив, закидывают назад в БМП. И вот эта карусель смерти продолжается снова", — описал бой собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.Также о судьбах российских военнослужащих - в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.
https://ukraina.ru/20251006/voennyy-ekspert-yuriy-knutov-vs-rf--vbili-klin-u-dobropolya-chtoby-okhvatit-slavyansk-i-kramatorsk-s-1069707212.html
россия
донбасс
славянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101028/64/1010286486_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5d3ebeeedf19398a52d799379fa8a5eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, украина.ру, ополчение, война, война на украине, славянск, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, бмп
Новости, Россия, Донбасс, Украина.ру, ополчение, война, война на Украине, Славянск, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, БМП

"На нас шли украинские танки и БМП": ополченец "Корсар" про "кровавую карусель" под Славянском

05:50 11.10.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОполчение ЛНР установило контроль над КПП "Должанский" на границе с РФ
Ополчение ЛНР установило контроль над КПП Должанский на границе с РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Первый бой в начале июня 2014 года под Славянском продлился восемь часов, однако субъективное время сжалось до двух-трёх часов из-за интенсивности столкновения с большим количеством подбитой техники. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Первый наш бой в начале июня продлился восемь часов, но для меня он продлился всего 2–3 часа — настолько время было сжато. Реальный, жёсткий, с большим количеством смертей и подбитой техники", — вспоминает "Корсар" события 2014 года в Донбассе.
Боец рассказал, что однажды наблюдал за врагом через стереотрубу времён Великой Отечественной войны. "На нас шли украинские танки и БМП. Я смотрел в стереотрубу (прибор наблюдения в два рожка) времён Великой Отечественной войны с хорошим 40-кратным увеличением. Оттуда было хорошо видно", — пояснил он.
"И наблюдал такую картину: вражеская БМП идёт на наши позиции. Из БМП высыпаются украинцы. Мы по них плотно работаем из стрелкового оружия (тяжёлого у нас тогда толком не было). Кто-то из вражеских бойцов падает. Тех, кто остаётся жив, закидывают назад в БМП. И вот эта карусель смерти продолжается снова", — описал бой собеседник издания.
Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.
Также о судьбах российских военнослужащих - в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
6 октября, 16:16
Военный эксперт Юрий Кнутов: ВС РФ вбили клин у Доброполья, чтобы охватить Славянск и Краматорск с югаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДонбассУкраина.руополчениевойнавойна на УкраинеСлавянскСВОдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияБМП
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00ВСУ теряют Красноармейск: Алехин о том, почему взятие "цитадели №1" обернется для врага катастрофой
05:50"На нас шли украинские танки и БМП": ополченец "Корсар" про "кровавую карусель" под Славянском
05:40"Бородатая женщина! Она крутит оппонентами как куклами!" — политолог о Майе Санду и выборах в Молдавии
05:30Войска наступают по всем направлениям: полковник Алехин о докладе Герасимова
05:20"Самое странное решение": Игорь Прокопенко про заявления Трампа по "Томагавкам"
05:10"В случае чего — "Орешник" может прилететь по Лондону и Парижу" — Ищенко о сигналах Западу
05:00"Сбивать их мы умеем": Вассерман оценил угрозу передачи "Томагавков" для Украины
04:45"Ситуация очень серьезная": эксперт раскрыл, зачем Финляндия стягивает к границе новые бригады
04:30"Дерись — а мы в сторонке постоим": Прокопенко расшифровал истинный посыл Трампа Украине
04:20"Постоянно переругиваться через забор нельзя": Ищенко спрогнозировал конфликт Украины с Венгрией
04:18И вновь Одесса! Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:10Раскрутить панику для оправдания "Стены дронов": Кнутов раскрыл подоплеку истерики ЕС с БПЛА
04:00"Мы стали заметно совершенствовать заимствованное" — Анатолий Вассерман об истории военных технологий
03:31Налёт на Волгоград и Воронеж, закрытие аэропортов. Сводка угроз БПЛА по регионам России к этому часу
02:47"Нобель переворачивается в гробу": в Венесуэле прокомментировали присуждение премии мира
02:17Американский рынок отреагировал на объявление Трампом торговой войны Китаю
01:57Раскрываются подробности воровства премьер-министра Дании на поддержке киевского режима
01:26Российская армия вошла в Константиновку в ДНР
00:59Решился! Трамп вводит на товары из Китая заградительные пошлины
00:32Трамп без Нобелевки, Зеленский без перемирия, бойцы КНДР с флагом России. Итоги 10 октября
Лента новостейМолния